ドラクエベビー＆キッズに新アイテムが登場！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、『ドラゴンクエスト』の公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」より新商品の発売が決定したことをお知らせいたします。

今回販売する新商品は、スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、夏を一緒に楽しめるアイテムが登場いたします。

このほか、これまで人気だったロンパースやトップス、ボトムスに加え、キャップやハットなどの小物から洋服まで、夏を楽しく過ごせるラインナップになっています。人気絵本「スライムぴぴぴ」のキャラクターをあしらった総柄アイテムも新登場！

「ドラクエベビー＆キッズ」のアイテムを装備して、冒険気分で楽しくお過ごしください。

これらの商品は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストア（www.babiesrus.co.jp ）

スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ(スクウェア・エニックス e-STORE (store.jp.square-enix.com))にて4月16日（木）より順次販売いたします。

※一部取り扱いのない店舗がございます

ドラクエベビー＆キッズ サガラ刺繍半袖ボディスーツスライム

おおきくスライムがデザインされたインパクトのあるボディスーツです。

スライム部分はサガラ刺繍で表現されており、柔らかな手触りです。背中にはさりげなくちいさなメダルの刺繍がデザインされています。

メタルスライム

おおきくメタルスライムがデザインされたインパクトのあるボディスーツです。

メタルスライム部分はサガラ刺繍で表現されており、柔らかな手触りです。背中にはさりげなくちいさなメダルの刺繍がデザインされています。

■希望小売価格：各2,999円（税込）

■サイズ：70 / 80 サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/ii24A

ドラクエベビー＆キッズ 刺繍半袖ロンパーススライム

スライムの刺繍がポイントのロンパース。

可愛いデザインで、毎日着せやすい一枚。

メタルスライム

メタルスライムの刺繍がポイントのロンパース。

可愛いデザインで、毎日着せやすい一枚。

■希望小売価格：各3,299円（税込）

■サイズ：70 / 80 サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/CY5dm

ドラクエベビー＆キッズ サロペット風半袖ロンパーススライムぴぴぴ

「ドラクエベビー＆キッズ」のサロペット風のロンパースに新デザインが登場です。

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされたサロペット風デザインが可愛らしい、毎日着せやすい一枚です。

スライムたち

「ドラクエベビー＆キッズ」のサロペット風のロンパースに新デザインが登場です。

いろいろなスライムたちがデザインされたサロペット風デザインが可愛らしい、毎日着せやすい一枚です。

■希望小売価格：各3,999円（税込）

■サイズ：70 / 80 サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/TgeTK

ドラクエベビー＆キッズ にぎにぎべビータオルスライム

スライムのぬいぐるみが付いた、赤ちゃんの手にぴったりのにぎにぎタオル。

やわらかくて触り心地がよく、遊びながらタオルとしても使えるのがうれしいポイント。毎日の遊び時間やお出かけ先でも、スライムが楽しく見守ってくれます。

メタルスライム

メタルスライムのぬいぐるみが付いた、赤ちゃんの手にぴったりのにぎにぎタオル。

やわらかくて触り心地がよく、遊びながらタオルとしても使えるのがうれしいポイント。毎日の遊び時間やお出かけ先でも、スライムが楽しく見守ってくれます。

■希望小売価格：各1,999円（税込）

■サイズ：25×25cm

■e-STOREサイト：https://sqex.to/JrEwU

ドラクエベビー＆キッズ ３枚組ガーゼスライムぴぴぴ

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされた、

やさしい使い心地のガーゼ3枚セット。

それぞれ違ったデザインで、見ているだけでもわくわくします。

毎日使いやすく、洗い替えにも便利なアイテムです。

スライムたち

スライムたちがデザインされた、やさしい使い心地のガーゼ3枚セット。

それぞれ違ったデザインで、見ているだけでもわくわくします。

毎日使いやすく、洗い替えにも便利なアイテムです。

■希望小売価格：各1,299円（税込）

■サイズ：30×30cm

■e-STOREサイト：https://sqex.to/9HIoy

ドラクエベビー＆キッズ ツイルハット 日よけ付き

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズに日よけ付きのハットが登場！

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされたハット。日々のおでかけにぴったりのかわいらしいデザインです。

■希望小売価格：2,299円（税込）

■サイズ：50-52サイズ/ 52-54サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/wY1z7

ドラクエベビー＆キッズ キャップスライム

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにスライム型のキャップが登場！

そうびすると、スライムになれちゃうかも！？

メタルスライム

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにメタルスライム型のキャップが登場！

そうびすると、メタルスライムになれちゃうかも！？

■希望小売価格：各1,999円（税込）

■サイズ：50-52サイズ/ 52-54サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/Kn0TZ

ドラクエベビー＆キッズ ラップタオルスライム

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにラップタオルが登場！

全面にスライムの大きな顔がデザインされたインパクトのあるラップタオルです。そうびすると、スライムになれちゃうかも！？

スライムぴぴぴ

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにラップタオルが登場！

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされたラップタオルです。

■希望小売価格：各3,299円（税込）

■サイズ：80サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/xNld4

ドラクエベビー＆キッズ スライムなりきり水着

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにスライムなりきり水着が登場です！

フード部分がスライムになっている、インパクトのある水着です。そうびすると、スライムになれちゃうかも！？

■希望小売価格：3,999円（税込）

■サイズ：80 / 90 / 95サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/fRxZo

ドラクエベビー＆キッズ ラッシュガード スライムぴぴぴ

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにラッシュガードが登場です。

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされたラッシュガード。水あそびにもぴったりな涼しげなデザインです。

■希望小売価格：3,099円（税込）

■サイズ：90 / 100 / 110 / 120 / 130サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/8Rgpm

ドラクエベビー＆キッズ サーフパンツ スライムぴぴぴ

「ドラクエベビー＆キッズ」シリーズにサーフパンツが登場です。

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされたサーフパンツ。水あそびにもぴったりな涼しげなデザインです。

■希望小売価格：2,299円（税込）

■サイズ：90 / 100 / 110 / 120 / 130サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/cS4Gv

ドラクエベビー＆キッズ 半袖Tシャツ サガラ刺繍スライム

おおきくスライムがデザインされたインパクトのあるTシャツです。

スライム部分はサガラ刺繍で表現されており、柔らかな手触りです。背中にはさりげなくちいさなメダルの刺繍がデザインされています。

メタルスライム

おおきくメタルスライムがデザインされたインパクトのあるTシャツです。

メタルスライム部分はサガラ刺繍で表現されており、柔らかな手触りです。背中にはさりげなくちいさなメダルの刺繍がデザインされています。

■希望小売価格：各2,900円（税込）

■サイズ：80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/SwX6k

ドラクエベビー＆キッズ 半袖Tシャツ スパンコールブルー

大きなスライムのデザインが目を引くインパクトのあるTシャツ。

スライム部分にはスパンコールを使用しており、ひっくり返すとメタルスライムがあらわれる楽しい仕掛けも。背中にはさりげなく「ちいさなメダル」の刺繍をあしらいました。

グレー

大きなメタルスライムのデザインが目を引くインパクトのあるTシャツ。

メタルスライム部分にはスパンコールを使用しており、ひっくり返すとスライムがあらわれる楽しい仕掛けも。

背中にはさりげなく「ちいさなメダル」の刺繍をあしらいました。

■希望小売価格：各2,900円（税込）

■サイズ： 90 / 100 / 110 / 120 / 130サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/7SGfK

ドラクエベビー＆キッズ メッシュパジャマ スライムぴぴぴ

ドラゴンクエスト知育絵本「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされたメッシュパジャマです。

柄には原ペコリ先生描きおろしの「寝ているスライム」もデザインされており、夜時間も楽しく過ごせるよう願いを込めた商品となっています。

■希望小売価格：2,499円（税込）

■サイズ： 80 / 90 / 100サイズ

■e-STOREサイト：https://sqex.to/91rny