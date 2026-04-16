【日本最大級】商業施設がバルーンの空間へと変貌。「Japan Balloon Festival（JBFES）」がイオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催

キッシーズ株式会社日本から発信する、バルーンの新たな祭典「Japan Balloon Festival 2026」

バルーンやパーティーグッズ・縁日玩具の輸入卸問屋キッシーズ株式会社(愛知県名古屋市 代表取締役：岸 則孝)は、全国のプロバルーンアーティスト・デコレーターが集結するイベント「Japan Balloon Festival 2026（JBFES 2026）」を、イオンモール Nagoya Noritake Gardenにて、2026年6月10日（水）～6月14日（日）の5日間開催いたします。前日となる6月9日には、全国から集結したプロのバルーンデコレーターたちが館内全体を装飾し、商業施設が一夜にして“バルーンアート空間”へと生まれ変わる特別な日となります。

※一部のプロ向けプログラムは、キッシーズ（株）バルーン＆パーティー館にて行われます。

Japan Balloon Festival（ジャパンバルーンフェスティバル）について

Japan Balloon Festival（JBFES／ジェイビーフェス）は、“バルーンの可能性を未来へつなぐ”をテーマにした、日本発の総合バルーンフェスティバルです。一般の方にバルーン・風船の魅力を広く伝えるとともに、バルーンアーティストの技術向上と交流を促進し、開催地域の文化・経済活動に新たな価値を創出します。

商業施設開催による「日常の中で楽しめるイベント」で、プロ×一般の融合体験

本イベントは、風船業界に関わるプロ向けプログラムと一般来館者向け体験イベントを融合した、体験型バルーンフェスティバルです。

開催地となるイオンモール Nagoya Noritake Gardenは、日常的に多くの来館者が訪れる生活密着型施設です。買い物の延長で、気軽に立ち寄りながら非日常の空間演出を体験できるイベントとして実施します。

企業スポンサー連動による空間演出で、バルーンアート・デコレーションの可能性を体感

本イベントでは、イオンモール、愛知トヨタなどの企業と連携し、ブランドコンセプトに合わせたバルーン装飾をプロが制作・展示します。

「これが風船の装飾なの？」という驚きを提供する作品展示、モール空間全体を使った演出により、バルーンを“装飾”から“アート”へと昇華させます。また、来館者の皆様に非日常を体験・体感していただき、思わず写真や動画を撮りたくなる、思い出に残る空間体験を提供します。

さらに、来館者増加・回遊促進・消費拡大を通じて、地域経済への波及効果が期待されます。

Japan Balloon Festival 2026 開催スケジュール

■イベント前日（6月9日）：商業施設が一夜で変わる“圧巻の装飾”15箇所以上

イベント前日には、全国から集まったプロのバルーンデコレーターが一斉に風船の装飾制作を開始し、

館内各所をバルーンで装飾します。色とりどりの風船が立体的に組み上げられ、普段見慣れた商業空間が、非日常のアート空間へと劇的に変化します。来館者は、完成された展示だけでなく、プロが空間を創り上げていく“ライブ感”そのものも体感できる貴重な機会となります。

※一部の装飾は閉館後に行います

■イベント前半 6月10日（水）～12日（金）：プロ向けプログラム

・バルーン装飾の資格試験制度「Master Balloon Professional」の実施

・バルーンアーティストによる作品制作コンテスト

・最新のバルーンや関連資材のプロダクトショーケース内での展示

・4名の海外講師を招いたプロ向けバルーンセミナー

業界の技術向上と人材育成を目的としたプログラムを展開します。

■イベント後半 6月13日（土）・14日（日）：一般来館者参加型イベント

・プロのバルーンパフォーマーによるショー

・初心者からプロまで自由に参加してバルーンアート体験ができる「JAMルーム」

・作品コンテストの一般投票参加（参加景品や抽選あり）

・館内回遊ラリーイベント（景品あり）

来館者自身が参加し、楽しみながらイベントを盛り上げます。

※後日詳しい内容を公式ページ、プレスリリースにて発表します

開催概要

・イベント名：Japan Balloon Festival 2026／ジャパンバルーンフェスティバル 2026（JBFES 2026）

・開催期間：2026年6月10日（水）～6月14日（日）

・会場：イオンモール Nagoya Noritake Garden

・主催：キッシーズ株式会社

・内容：装飾演出、資格試験、コンテスト、セミナー、体験イベント 等

※一部のプロ向けプログラムは、イオンモールから徒歩10分のキッシーズ（株）バルーン＆パーティー館にて行います

・総合ウェブサイト：https://jbfes.jp/

・2026公式ウェブサイト：https://jbfes.jp/JBFES_2026

・公式Instagram：https://www.instagram.com/japanballoonfestival

イオンモール Nagoya Noritake Garden

イオンモール Nagoya Noritake Gardenは名古屋駅から徒歩圏内、都心にありながら緑を感じられる場所にある複合型商業施設です。

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イオンモール Nagoya Noritake Garden、愛知トヨタ、Sempertex（センペルテックス）、SAGバルーンズ、TYK Promotion、Betallic（ベタリック）、Anagram（アナグラム）、Partydeco（パーティーデコ）

お問い合わせ先

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主催：キッシーズ株式会社

担当：JBFES広報担当

住所：愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

電話番号：052-563-4681

e-mail：info@jbfes.co.jp

https://www.kishis.co.jp