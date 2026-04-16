【新商品】締め付けず、ズレにくい、補整下着ブランドのストラップレスブラが登場。抜群の安定感でストラップレスの気になるところを解消。グラマーバストの方も安心のE65～K90の豊富な42サイズ展開。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は4月15日より各オンラインショップにて、締め付けずにズレにくく、胸を潰さない抜群の安定感のストラップレスブラの販売を開始しました。

ストラップレスブラは、オフショルダーやキャミソールなど、肩を出すファッションに欠かせないアイテムです。しかし従来のストラップレスブラは「締め付けが強い」「胸が潰れて見える」「ずり落ちてしまう」といった課題がありました。

HEAVEN Japanが開発したストラップレスブラは、アンダーを締め付けないのにズレにくく、グラマーバストを支えて整える設計。産後のバストや広がりが気になる方にも、メリハリのある美しいバストラインを実現します。

締め付けないのにしっかりホールド。ズレにくいのにバストを潰さない。ストラップレスなのにメリハリバスト。その特徴は以下の4つです。

苦しくないのに、ズレにくい

アンダーを締め付けず、ズレにくい設計で、日常の動きにもしっかり対応。上辺の滑り止めテープとアンダー部分の30mmの太テープでストラップレスなのに安定感のある着け心地です。また、脇高で4段ホックになっており、面で支えてくれるので圧が分散し、苦しく感じにくい設計になっています。

程良く上げて整える安心の補整力

４枚のパーツを縫い合わせた４枚はぎカップでバストの丸みを潰さず、立体的なシルエットに。垂れて見えるバストでも、程良く上げて整える補整力。サイドにはボーンが入っているため、集めたお肉をホールドし、サイドはスッキリします。

細部までこだわり、快適な着け心地を実現

洗濯表記は印字仕様で密着度の高いブラジャーでも、チクチクせず快適に着用できます。また、汗をかく季節に着用することの多いストラップレスブラですが、吸水速乾の涼感素材を使用しているためムレにくくなっています。

42サイズの豊富なサイズ展開

「バストのボリュームがあると着用できるストラップレスブラがない」というお客様の要望にお応えし、サイズ展開はカップがE～Kカップ、アンダーサイズは65～90サイズでぴったりのサイズを選んでいただけます。

気にせずファッションを楽しめるシンプルなデザイン

ストラップなしで着用できるだけではなく、薄着でも見えても気にならないようシンプルなデザインなので、気にせずファッションを楽しめます。

胸元をカバーする形状でカップが浮きやすい産後ママやバストにボリュームがあり、谷間が見えやすい方も安心して着用していただけます。

また、胸が強調されるのが嫌だった方でも、気にせず使える設計。食い込みにくいバッグ形状で快適な着け心地です。

「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見がいたるところに詰まっています。

何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。

私たちはこれからも、女性のライフスタイルにあわせた適正下着(R)をつうじて、一人ひとりの体のお悩みに寄り添ってまいりたいと考えております。

＜商品情報＞

商品名：ストラップレスブラ

価格：7,480円(税込)

サイズ：E65～K90

カラー：ブラック

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/straplessbra_3219lp

HEAVEN Japanオンラインショップ

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株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

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