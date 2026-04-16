【北欧発SAYSKY】2026年に展開する、最新のランニングイベント・ラインナップを公開

有限会社スタイルバイク

デンマーク・コペンハーゲン発のランニングウェアブランド「SAYSKY（セイスカイ）」は、2026年春シーズンにおいても、ブランドの核となる独自のランニングイベントを開催いたします。

本国デンマークから受け継がれ、国内でも熱狂の渦を巻き起こしているアドベンチャーレース「SUB ROSA RACE」や、仲間との絆を力に変えるリレースタイル「COP RUN」。

「一人で走るよりも、誰かと走れば、その時間はもっと楽しくなる。」そんな思いに共感するランナーの輪は、回を追うごとに力強く広がっています。募集開始直後にチケットが完売となった4月頭のイベントを皮切りに、大阪、名古屋、そして東京へと続く今シーズンの展開。SAYSKYはこれからも本場コペンハーゲンの空気感とともに、唯一無二のコミュニティ体験を提供し続けます。

【SAYSKY ランニングイベント】開催スケジュール

SAYSKY & FRIENDS

SAYSKYは、ランニングという枠組みを超え、新しい文化を生み出すコラボレーションを大切にしています。本国コペンハーゲンでスタートした「SAYSKY& FRIENDS」イベントシリーズでは、地元の人々やショップとタッグを組み、他では味わえないソーシャルなランニング体験をお届けします。

【4/12開催】BURRITO RUN - SAYSKY & FRIENDS 【チケット完売】

走ることでつながるSAYSKYと、食でつながるPICO DE GALLOによる、ジャンルを超えたコミュニティセッション。10キロ程度のカジュアルなランニングのあと、みんなでブリトー屋さんへGO！ランナー同士の交流を深める楽しい時間を過ごしました。「人が集まり、カルチャーが生まれる場所をつくる」という共通の想いから実現した、特別なコラボレーションです。



【開催日時】4月12日(日) 10:00～10:10 受付

【集合場所】原宿門前時計塔

イベント詳細はこちら

▶https://moshicom.com/h/7b075esi0b4sogggw04

【共同開催ショップ 概要】

PICO DE GALLO (https://picodegallo.jp/)

原宿・表参道にあるチキンブリトー専門店。「日本の、世界のみなさんへ美味しいブリトーを。本場の味を、手作りで。」をコンセプトに、世界中から人が集まり、食をきっかけにコミュニケーションが生まれる場所です。

SUB ROSA RACE

SUB ROSA RACE とは、都市を舞台にした、SAYSKYオリジナルの新感覚のストリートランニングレース。ラテン語で「秘密の」を意味する名の通り、スタート直前に発表されるチェックポイントを自らのナビゲーションで攻略する、都市型アドベンチャー・ランニングです。日本国内にあるSAYSKYの世界観を全身で体感できるイベントとして継続的に開催しています。

【4/25開催】SAYSKY SUB ROSA RACE OSAKA 2026 APRIL【チケット完売】

【開催日時】4月25日( 土) 11:00～ 受付

【集合場所】スポタカ心斎橋 BIGSTEP本店

イベント詳細

▶https://moshicom.com/143136

【共同開催ショップ 概要】

SPOTAKA (https://www.spotaka.shop/f/access)

1922年創業、大阪・アメリカ村に拠点を置く老舗スポーツショップ。ランニングからアクションスポーツまで幅広くカバーし、「常に新しいカルチャーを創り出す」をコンセプトに掲げています。従来の枠にとらわれないスタイルで、新しい出会いと楽しみの場をランナーへ提供し続けています。

【5/30開催】SAYSKY SUB ROSA RACE NAGOYA 2026 MAY

【開催日時】5月30日( 土) 8:45～ 受付

【集合場所】La SESSIONS -on your mark-

イベント詳細

▶https://moshicom.com/144217

【共同開催ショップ概要】

La SESSIONS -on your mark-（https://lasessionsonline.myshopify.com/ )

"On your mark"を合図に新しい一歩に寄り添い、身体を動かす楽しさや出会いのワクワクをお届けするランニングセレクトショップ。「身体を動かし未来を創る」をコンセプトに、グループランニングや地域活動を展開。走ることを通じて、人と街を繋ぐコミュニティを育んでいます。

COP RUN

残る舞台は、6月の東京・豊洲。チームで挑む熱い夏が始まります。

COP RUNとは、親友や仲間、同僚とバトンを繋ぐ、全力インターバルに基づいたデンマーク発の都市型リレーレース。1チーム3名で限界に挑み、互いに鼓舞し合うことで、ランニングが持つ「共同体としての価値」を称える新しいレーススタイルです。いつものコンフォートゾーンを抜け出し、チームで次のレベルへとステップアップする、エネルギッシュでユニークな体験を提供いたします。

【6/28開催】COP RUN 2026 IN TOKYO

【開催日時】6月28日(日) 9:20～ 受付

【集合場所】豊洲ぐるり公園 水産仲卸売場棟裏トイレ 入口前

【参加特典】イベント限定オリジナルTシャツ（※限定Tシャツ付きチケット販売）

イベント詳細・お申込みはこちら

▶https://moshicom.com/144491

(https://moshicom.com/144491)※3名の参加が必須です。お申込みは代表者様1名で完了します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pFQ3Y8GcW2g ]

【過去のイベントハイライト動画】約120名のランナーが集結した熱狂のセッション。性別を問わず、多様なチームが互いに鼓舞し合いながら駆け抜けました。

【参加特典：オリジナルTシャツ】

SAYSKYはこれからも、国境やジェンダーの垣根を超え、ランニングを通じて世界中の人々が共鳴し合うコミュニティを創造し続けます。

今後のイベントスケジュールについては、公式サイトおよびInstagramにて順次公開を予定しています。

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お問い合わせ先

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MAIL：shop@stylebike.co.jp

TEL：075-255-1157