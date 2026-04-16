【トマム】北海道が生産量日本一を誇るとうきびが主役に！夏の旬を味わい尽くす「とうきびアフタヌーンティー」初開催

星野リゾート夏の旬、とうきび尽くしのアフタヌーンティー

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2026年7月1日～8月31日の期間に、北海道が生産量日本一を誇る（＊1）とうきびが主役に！夏の旬を味わい尽くす「とうきびアフタヌーンティー」を初開催します。北海道の夏の味覚である「とうきび」を全てのティーフーズと、オリジナルドリンクに使用。その甘みや香ばしさに加え、とうきびを象徴する黄色や緑色が映える、彩り豊かな見た目も楽しめるアフタヌーンティーです。涼やかで心地よい北海道の夏、川のせせらぎが聞こえる白樺に囲まれたデッキで、とうきび尽くしのティータイムを過ごせます。

＊1 野菜生産出荷統計（農林水産省）(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/)より

背景

北海道では昼夜の寒暖差が大きい気候を活かし、甘みが強く香り豊かなとうきびが育ちます。（＊2）とうきびが旬を迎える夏に、この甘みと香りが際立つとうきびを存分に味わってほしいという想いから、とうきびの魅力をさまざまな形で堪能できるアフタヌーンティーの提供に至りました。

＊2 JAるもい(https://www.ja-rumoi.jp/products/26/)より

「とうきびアフタヌーンティー」の特徴特徴1 北海道の夏を味わう、とうきび尽くしのティーフーズ

とうきびの風味と甘みを活かした全9種のティーフーズを提供します。注目は、夏らしい「麦わら帽子」を表現したムース。香ばしく焼いたとうきびのひげを飾り付け、見た目にも楽しい一品に仕上げます。このほか、まるでコーンポタージュのような味わいのシュークリームや、素材の甘さを活かしたスムージーなど、すべてのメニューにとうきびを使用。とうきびの魅力を余すことなく味わい尽くすラインナップです。

とうきびが主役の、甘く香ばしいティーフーズ特徴2 とうきびの香ばしさを楽しむ「とうきびラテ」

とうきびの風味を活かしたオリジナルドリンク「とうきびラテ」を提供します。ローストしたとうきびを、とうきび茶で抽出したオリジナルラテベースと、トマム牛乳（＊3）を合わせて仕上げた一杯です。香ばしいとうきびの風味と、まろやかなミルクの甘みが重なり合い、口いっぱいに広がります。このほか、定番の紅茶や北海道ならではのとうきび茶も用意しており、ティーフーズに合わせてお好みのドリンクを楽しめます。

＊3 ファームエリアで放牧している牛から搾った牛乳

とうきびラテをはじめとするドリンク特徴3 川のせせらぎと木漏れ日に包まれる、開放的な屋外デッキ

会場となる「せせらぎデッキ」は、白樺の木々に囲まれた開放的な空間です。近くを流れる川の音と、トマムの自然がもたらす涼やかな風を感じられます。そうした自然に包まれながら、北海道の夏の旬を味わうアフタヌーンティーを楽しめます。

せせらぎデッキでとうきびアフタヌーンティーを楽しむ様子

「とうきびアフタヌーンティー」概要

期間 ：2026年7月1日～8月31日

時間 ：12:30～16:30

場所 ：星野リゾート トマム せせらぎデッキ

料金 ：1人5,000円（税込）

含まれるもの：アフタヌーンティーセット、ドリンク

定員 ：1日9組（1組3名まで）限定

予約 ：公式サイト（https://www.snowtomamu.jp(https://www.snowtomamu.jp/summer/)）にて3日前正午までに予約

対象 ：宿泊、日帰り客

備考 ：天候不良や仕入れ状況により、提供場所や提供内容が一部変更になる場合があります。



星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 夏の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare(https://www.instagram.com/hoshinoresorts.risonare/)

リゾナーレブランドは国内外に8施設展開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]