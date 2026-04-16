【OZmall×OPTATUM】先着300名様限定～特別コラボ体験企画～

株式会社JOSEPH

韓国発のラグジュアリーフレグランスブランド「OPTATUM」と、今年2026年10月で30周年を迎えるOZmallが企画する厳選リラクゼーションサロンとの特別コラボプランが登場。快眠ピローミストの香りに包まれながら、トータル90分以上のヘッド＆ボディケアを体験できるプランは、柔らかな香りとプロの手技が相まって、至福のリラックスタイムに。さらに、施術でも使用する「OPTATUM Pillow Mist Garden Glow」をプレゼント。枕はもちろん、ベッド周りに吹き掛ければ、心地のよい眠りへと導きます。

※来店期間：2026/6/14（日）まで

プランの目的・背景

お客様が身近に香りの体験をしてもらえる機会をつくるため、OPTATUMを日々愛し、ご愛顧いただいているお客様のお声をもとに、OZmallが連携するリラクゼーションサロン施設とのコラボ企画を開始しました。このプランは、毎日にささやかな癒しを求めている方にとって、新しい特別な体験を提供することを目的としています。

プラン内容

OZmallが連携する厳選したサロンで体験できるのは、ピローミストの香りに包まれながらのヘッドケアとボディトリートメント。プロの手技でたまった疲れを解きほぐしながら、ピローミストの届ける爽やかな香りと相まって、うとうと寝落ちしてしまいそうなトータル90分のリラックスタイムを提供します。さらに贅沢サロンケアに加え、OPTATUMのピローミスト本品をプレゼント。ご自宅でもサロンで体験した香りの余韻をお楽しみいただけます。

申し込み方法・注意事項

プランへのご予約は、OZmall特集ページから先着順にて可能です。

申し込み期間は2026年4月16日から2026年6月10日までとなっており、利用条件や注意事項をご確認の上、ご予約ください。

https://www.ozmall.co.jp/relaxation/article/45192/



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