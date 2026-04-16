【新商品】タフまるシリーズで人気の「XG」モデルがさらにコンパクトに！「カセットフー “タフまるXG Jr.”」を発売

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島 𥶡）は、風で炎が消えにくい独自の構造と、ダッチオーブンも使える堅牢さで人気の屋内外兼用カセットこんろ「タフまる」シリーズから新商品「カセットフー “タフまるXG Jr.”」（メーカー希望小売価格：11,000円 税込）を、2026年4月より当社公式オンラインショッピングサイト「イワタニアイコレクト」、直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」、アウトドア専門店、スポーツ量販店などで発売いたします。

本商品は、ご好評の「タフまるXG」の小型モデルで、マットブラック塗装と、小さなクッカー(※1)も安定して使える「X形状のごとく(※2)」、そしてソロキャンプや持ち運びに便利なコンパクトなサイズが特長です。

※1：鍋底の直径が6cm以上のもの

※2：カセットこんろの鍋ややかんをのせる部分

商品購入ページURL：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2000008174/

■「カセットフー “タフまる”」シリーズについて

2018年に発売した「カセットフー “タフまる”」シリーズは、特許取得の遮風構造「ダブル風防ユニット」や、炎が風に流されにくい「多孔式バーナー」を搭載したアウトドア特化型のカセットこんろです。優れた耐風性能や重いダッチオーブンにも耐えうる堅牢さから、キャンプ初心者からベテランまで幅広い層にご愛用いただいています。 2025年には、シェラカップなどの底面の小さなクッカーも使える「新形状のごとく」を採用し、外側部分にマットな風合いのナノセラミック塗装を施した上位モデル「タフまるXG」が登場。「タフまるXG Jr.」は、「タフまるXG」の魅力をコンパクトなサイズで楽しみたいというご要望にお応えし、誕生しました。

■「カセットフー “タフまるXG Jr.”」の特長

特許取得の遮風構造「ダブル風防ユニット」（丸印）と炎が消えにく い「多孔式バーナー」「ダブル風防ユニット」の仕組み「カセットフー “タフまるXG”」（左）と「カセットフー “タフまるXG Jr.”」（右）サイズ比較・新型の「X」形状のごとく

同サイズの「タフまるJr.」では、鍋底の直径が11cm未満の調理器具はお使いいただけませんが、「タフまるXG Jr.」は直径6cm以上であればご使用が可能です。小型クッカーやシェラカップ、コーヒーケトルなど、幅広いアウトドアクッキングをお楽しみいただけます。

・操作性の良い丸型点火つまみ

点火つまみを丸型に刷新し、スリムなデザインと操作性を両立しています。また、「点火／消火」の文字「ON/OFF」で表示し、スマートな印象に仕上げました。

・洗練された印象を演出するマットブラックの本体

本体はツヤ消し塗装で仕上げ、マットブラックで洗練されたデザインです。よりスタイリッシュに、アウトドアシーンを彩ります。

■商品仕様

持ち運びに便利な専用キャリングケース付き[表: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/166_1_cb68fccfe32672f16c8df3778c6df8d0.jpg?v=202604160751 ]