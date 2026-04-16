一か月だけ、パンダが上野に帰ってくる…？　藝大アートプラザ企画展「PANDART 藝大パンダ」開催

株式会社小学館

小学館と東京藝術大学の協働事業として東京藝術大学美術学部構内（台東区・上野）で運営するギャラリー「藝大アートプラザ（https://artplaza.geidai.ac.jp/ ）」。2026年5月16日(土) より企画展「PANDART 藝大パンダ」を開催します。

本展は、「パンダ」をテーマに、東京藝術大学に所属または出身のアーティスト12名（予定）による作品を展示・販売。アーティストそれぞれの視点によって立ち上がる、多様な “パンダ” の表現をお楽しみいただけます。入場無料・撮影も可能です。

2026年5月16日（土）開催

企画展「PANDART 藝大パンダ」

上野といえばパンダ、パンダといえば上野ですが、2026年、そのパンダが上野から、そして日本から姿を消してしまいました。長く街の象徴であった存在がふっと不在になる --その瞬間には、喪失感と同時に、これまで気づかなかった問いが立ち上がります。

「パンダは私たちにとってどんな存在だったのでしょうか？」

白と黒、丸いフォルム、どこか謎めいた表情。誰もが知っているのに、誰も本当には知らない。パンダはいつしか、生き物であることを超えて、文化や象徴の領域に入り込んだ存在なのかもしれません。

そこで藝大アートプラザでは、「一か月だけ、パンダが上野に帰ってくる」という小さな物語を立ち上げます。ただしやってくるのは、動物としてのパンダではありません。アートが呼び寄せる、もうひとつのパンダの姿--PANDART です。

写実的なパンダ像？

黒と白だけ？

カラフルに変身？

あるいは象徴としてのパンダ？

作家の皆さんがそれぞれが捉える、“パンダの要（かなめ）” を自由に抽出し、アートにしたらどうなっちゃうんだろう？

アーティストの手によって呼び出される新しいパンダたちが、上野の新しい記憶をつむぐ一歩となりますように。

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企画展開催告知ページ

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30836/(https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30836/)

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■ 企画展概要

企画展名：企画展「PANDART 藝大パンダ」

会場：藝大アートプラザ（東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内）

会期：2026年5月16日(土) ～ 6月14日(日)

※5月15日(金) 13時よりプレオープン

※展示入れ替えなし

入場料：無料

営業時間：10:00-18:00

定休日：月曜 ※祝日の場合は営業、翌火曜日が休業

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください

参加予定作家一覧

内田 亘・カトウ・黄 蓂・小林 あずさ・小林椿・はらだひまわり・福井 つかさ・びゅん・藤野 ひなた・星野 歩・渡邉 泰成

藝大アートプラザとは

トップアーティストを数多く輩出する、東京藝術大学（以下、藝大）の教職員、学生、卒業生の作品を展示販売するギャラリー「藝大アートプラザ」。藝大上野キャンパス構内において、一般の方々が、年間を通して自由に入場・見学することができる、貴重な場所のひとつです。小学館と藝大の協働事業として、2018年から運営をスタートしました。

現在は、1,2カ月ごとに異なるテーマの展示を開催。企画展には毎回10～50名のアーティストが参加し、油画、日本画、彫刻、工芸、デザイン等、藝大ならではの多様な技法とアプローチで表現された作品が、一堂に会します。

2026年1月開催の企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2026」展示風景

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/29190/

店舗内には、器やアクセサリーなど生活に寄り添うアートを中心とした常設作品コーナー「LIFE WITH ART」を設置。藝大アーティストらが直接ドローイングを行った世界で一枚だけの「ドローイングTシャツ（通称ドロT）」も複数取り扱っています。藝大アートプラザは、入場無料。

写真撮影やSNSでのシェアも原則大歓迎。アートファンのみならず、どなたさまでも、気軽にアートに触れられる場所を目指しています。

常設コーナー「LIFE WITH ART」展示風景

ドローイングTシャツ 展示風景

2024年9月には公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」もオープン。藝大アーティストたちによる１点もののうつわやカトラリー、急須や茶碗などに加えて、オリジナルグッズも多数販売しています。

公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」

https://geidaiartplz.base.shop/

藝大アートプラザ基本情報

■ アクセス

最寄駅：JR上野駅（公園口）、鶯谷駅 下車徒歩約10分

東京メトロ千代田線・根津駅 下車徒歩約10分

東京メトロ日比谷線・上野駅 下車徒歩約15分

京成電鉄 京成上野駅 下車徒歩約15分

都営バス上26系統（亀戸～上野公園）谷中バス停 下車徒歩約3分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

■ 公式SNSアカウント

Instagram：

https://www.instagram.com/geidai_art_plaza

X：

https://x.com/artplaza_geidai

Podcast（Spotify）：

https://open.spotify.com/show/2FlkumYv9ScWy69UlBtqWy

Threads：

https://www.threads.net/@geidai_art_plaza

■ 2025年-2026年の展示

2025年1-3月企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2025」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26551/

2025年3-5月 企画展「藝大動物園 Welcome to the art zoo！」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27319/

2025年5-7月 企画展「ドン・キホーテによろしく Chasing Windmills: Regards to Don Quixote」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27855/

2025年8-10月 企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27804/

2025年10-11月企画展「time after time～時の軌跡～」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/28865/

2025年12-2026年1月企画展「Made in Art」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/29525/

2026年1-3月企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30117/

※藝大アートプラザ アートアワード2026審査結果&講評 掲載記事

■ お問合せ

よくあるご質問はこちら

https://artplaza.geidai.ac.jp/qa/