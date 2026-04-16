【数量限定】「すみっコぐらし」と『噛むブレスケア』が初コラボ！人気の”すみっコ”が描かれた全10種のパッケージが登場「噛むブレスケア すみっコぐらし グレープ＆ヨーグルト」

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、水なしで息をリフレッシュできるグミタイプの口中清涼食品『噛むブレスケア』より、現代の大人たちの共感や癒しの存在となっている「すみっコぐらし」と初めてコラボレーションしたパッケージを2026年4月30日（木）より数量限定で全国にて発売します。

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<『噛むブレスケア』のパッケージに「すみっコぐらし」が初登場！>

水なしですぐに息をリフレッシュできる手軽さと、カリッとした食感で人気のグミタイプの口中清涼食品『噛むブレスケア』は、この度、「すみっコぐらし」とコラボレーションしました。

人気キャラクターの「しろくま」「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」などが描かれた全10種のラベルシールは、思わず集めたくなるような愛らしいデザインです。

<開発背景>

今回コラボレーションする「すみっコぐらし」は、やわらかく緩い雰囲気を持つ見た目の可愛さだけでなく、ちょっぴりネガティブな等身大のキャラクターが魅力です。どこかにコンプレックスを抱えながらも自分らしく健気に生きる姿は、現代の大人たちの性格と重なる部分も多く、子どもから大人まで世代を超えた幅広い共感を集めています。また、キャラクターの特徴である“すみっこ好き”な部分は、日本人の感覚にも近いものがあります。そこから生まれる不思議な安心感や癒しを与えてくれる”すみっコ”たちは、日々の暮らしにそっと寄り添い、励ましてくれる存在として、昨今大人気のキャラクターです。

今回のコラボレーションにより、『噛むブレスケア』は「すみっコぐらし」の愛らしい世界観に触れて心も解きほぐされるようなイメージで、ストレスの多い現代社会に生きる若年層をはじめ、幅広い生活者にとって、息ケアがより身近な習慣となることを目指します。

<フレーバーについて>

グレープ味とヨーグルト味をアソートしました。グミフレーバーとして最も支持の高いグレープ味*¹と、他のフレーバーとのアソートが好評なヨーグルト味が甘酸っぱさを感じさせ、リフレッシュできる味です。グレープ味は従来品からリニューアルし、みずみずしいぶどう感のある風味にこだわった、すっきりと爽やかな味わいになりました。

●本品はサンエックス株式会社との商品化契約に基づき、小林製薬株式会社が企画・制作した製品です。

＊1 当社調査（2024年3月） 普段グミを食べる20～60代男女（N=651）

<「すみっコぐらし」とは>

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを”すみっコ”たちが体現しています。

もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

<製品概要>

製品名：噛むブレスケア すみっコぐらし グレープ&ヨーグルト

カテゴリー：口腔衛生品（口中清涼食品）

メーカー希望小売価格：396円（税抜） 25粒

発売日：2026年4月30日（木）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

製品特徴：

１.みずみずしくすっきりとしたグレープ味と甘酸っぱさが感じられるヨーグルト味の組み合わせです。噛んだ瞬間、グミの中の清涼成分メントールのスーッと感と、フレーバーがお口に広がり、お腹まで届きます。

２.大人気「すみっコぐらし」をデザインした限定パッケージです。（デザインは全10種類）

お客様 お問い合わせ先

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-05 / URL：https://www.kobayashi.co.jp/

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