ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、Honey Devil official fanclubがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社ヴィーボ（東京都渋谷区、代表取締役社長：副島 勇樹）」が運営する女性アイドルグループ「Honey Devil」のファンクラブサイトを開設いたしました。

ファンクラブご紹介

7人組アイドルグループ「Honey Devil」のファンクラブサイトがオープン！

FC会員限定のイベントや先行チケットの販売、限定ギャラリー、ムービーに加え推しメンプランではメンバー本人からメッセージが届く特別な特典もご用意しています。

●サイト名：Honey Devil official fanclub

●URL：https://honeydevil-fc.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

【箱推しプラン】

●ハニデビプラン：月額550円

【メンバー個別プラン】

●推しメンプラン：月額2,750円

※推しメンプランは、ハニデビプランの加入特典を内包しています。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員限定オリジナルのデジタル会員証を発行いたします。

２.誕生日メッセージ

お誕生日にHoney Devilから記念のメッセージをお届け！

３.ギャラリー

会員限定でハニデビの画像ギャラリーをお楽しみいただけます。

４.ムービー

限定動画コンテンツをお楽しみいただけます。

５.ライブ配信

不定期で行われるライブ配信をご視聴いただけます。

６.FC先行チケット販売

イベントなどのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

詳細が決まり次第NEWS等でお知らせいたします。イベントは不定期開催となります。

７.FC限定イベント

不定期開催で会員限定イベントを実施予定です。詳細が決まり次第NEWS等でお知らせいたします。

８.推しメン設定

メンバーからひとりだけ、推しのメンバーを設定いただけます。

９.個別メッセージ

推しメン本人からメッセージを不定期でお届けいたします。

※プラン加入前のメッセージはご確認いただけません。

１０.デジタル特典券（サイン入りチェキ撮影券）

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券（サイン入りチェキ撮影券）を毎月1枚付与いたします。

※初回登録月以降のチェキ撮影券発行タイミングはプラン月額費用の決済が確定、引き落としになった時点となります。お客様のご登録タイミングにより異なりますのでご注意ください。

※有効期限は付与から1ヶ月です。

※INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/253_1_a3ae7721700b68eb14c479262c7c3dc0.jpg?v=202604160751 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆Honey Devilからのメッセージ◆

いつも応援してくださるみなさんへ

HoneyDevilのオフィシャルファンクラブサイトがオープンしました！

FC会員限定のイベントや先行チケットの販売に加え、ここでしか楽しめないコンテンツがいーっぱいあるよ♪

さらに！ハニデビプランと推しメンプランが選べちゃう(ハート)

ハニデビや推しメンともっと仲良くなれちゃう場所なので、HoneyDevilを応援してくれてる皆さん、是非FC会員になってね☆

◆Honey Devilプロフィール◆

通称は「ハニデビ」。

大人の青春は甘くて苦い。あなたの心にイタズラしちゃう໒꒱୨୧.*7人組アイドルグループ。



●X：https://x.com/hd_viivo

●Instagram：https://www.instagram.com/hd_viivo/

●tiktok：https://www.tiktok.com/@hd_viivo

●YouTube：https://www.youtube.com/@hd_viivo

●SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/r/honeydevil

●オンラインストア：https://hd2024.stores.jp/

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/