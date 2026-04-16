Kong、約170ヵ国・21,000社以上が参加する国際認定制度で「働きがいのある会社」に初選出

Kong株式会社

APIおよびAIコネクティビティ技術をリードするKong株式会社(https://jp.konghq.com/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下Kong）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTWジャパン）が実施する2026年4月期の「働きがい認定企業」に初選出されたことをお知らせいたします。

■『働きがいのある会社』認定について

「『働きがいのある会社』認定」とは、約170ヵ国・21,000社以上が参加する国際的な評価制度です。社員へのアンケート結果が一定水準を満たした企業に対し、優れた職場文化を有する企業として、GPTWジャパンが正式に認定するものです。本制度では、企業を「働きやすさ」と「やりがい」の2軸から評価し、従業員が安心して働ける環境と高いエンゲージメントが両立しているかを測定します。認定は、企業における職場環境の整備と、従業員のやりがいを高める組織文化の醸成を促進することを目的としています。

■認定の背景

Kongでは、グローバルで培ってきたオープンで透明性の高い企業文化を日本法人においても重視し、社員一人ひとりが安心して挑戦できる環境づくりを推進してきました。

今回の調査では、従業員の93%が「働きがいのある会社である」と回答しました。さらに、19項目で100%の肯定的評価を獲得しており、以下はその一部です。

- 自社の製品・サービスは顧客に「優れている」と評価されている- 経営・管理者層は重要な事柄や変化について適切に情報共有している- 新入社員を歓迎する文化がある- 報酬に対する納得感が高い- 利益が公正に分配されている- 働く環境の設備が整っている

これらの結果は、Kongが掲げる「フラットで信頼に基づく組織運営」と「社員の成長を支援する文化」が、日本においても着実に定着していることを示しています。また、全社員が調査に回答しており、組織全体としての高い一体感とエンゲージメントの高さも裏付けられています。

※詳細は下記紹介ページをご確認ください。

URL：https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0430_5398.html

■ 従業員のフィードバック

今回の調査では、特に「製品への誇り」や「企業文化」について、以下のようなコメントが寄せられました。

- 「最先端のAPIやAI領域の技術を日本企業に広げていくチャレンジができる環境が魅力」- 「社員一人ひとりを尊重する風土と、安心して挑戦できる環境が整っている」- 「自分の声が会社をより良くしていく一部になっている」という実感を持てる」

■今後の取り組みと採用方針

Kong日本法人は2023年11月の設立以来、国内市場における事業基盤を着実に拡大してきました。こうした成長を背景に、現在Kongでは、エンジニア、セールス、カスタマーサクセスなどの分野において、事業拡大を支える多様な人材の採用および定着を強化しています。今後も、制度や働き方の改善、挑戦を後押しするカルチャーの醸成、従業員の声を継続的に反映する仕組みづくりを通じて、働きがいのさらなる向上に取り組んでまいります。

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹は次のように述べています。

「このたび『働きがいのある会社』に初めて選出されたことを大変光栄に思います。Kongでは、社員一人ひとりが尊重され、自律的に挑戦できる環境づくりを重要な経営基盤としています。今回の認定は、そうした取り組みが評価されたものと受け止めています。日本法人は設立から間もない成長フェーズにあり、今後さらなる事業拡大を見据え、多様な人材の採用と定着を強化していきます。社員の成長と企業の成長を両立させながら、AI時代を支える企業として価値提供を続けてまいります」

Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

Kong について

Kongは、APIおよびAIコネクティビティ技術をリードする企業として、エージェント型AI時代を支えるインフラの構築に取り組んでいます。Fortune500企業からスタートアップまで幅広い組織に信頼されており、統合型API・AIプラットフォーム「Kong Konnect」を通じて、APIおよびAIモデル間を流れるインテリジェンスの安全な接続、管理、高速化、ガバナンス、収益化を実現します。

会社概要： https://jp.konghq.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/kong-japan/

Facebook：https://www.facebook.com/KongJapan.official

X: @KongJPN ( https://X.com/KongJPN )

お問い合わせ：info-jp@konghq.com