横浜バニラ、「ルミネ町田」にて初の期間限定ポップアップストアを開催！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、「ルミネ町田」にて、初の期間限定ポップアップストアを開催することを発表いたします。

大切な方への特別な贈り物や、日常を彩るご自身へのご褒美に。

常温でお持ち歩きができ、配りやすい個包装のため、出張やご帰省のお供にも最適です。

喜ばれる横浜みやげを、ぜひこの機会にさまざまにご活用ください。

■販売概要

販売場所：ルミネ町田 2F コンコース

販売期間：2026年4月20日(月)～4月30日(木)

販売方法：フリー販売

販売商品：

「塩バニラフィナンシェ」

3個入りミニギフトボックス、6個入りギフトボックス、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ、しゃりじゅわ檸檬

「塩バニラクリーミーサブレ」

8個入りミニギフトボックス、16個入りギフトボックス

販売価格：

「塩バニラフィナンシェ」

3個入り1,100円、6個入り2,160円(いずれも税込)

「塩バニラクリーミーサブレ」

8個入り1,550円、16個入り2,970円(いずれも税込)

営業時間：10:30～20:30

※「塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬」は4月22日(水)発売となります。

ルミネ町田の公式HPはこちら！ :https://www.lumine.ne.jp/machida/

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※ご購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■《特製バニ丸ステッカー 入学式ver.》のプレゼント概要

期間中、当ポップアップストアにて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを２箱ご購入いただくごとに、《特製バニ丸ステッカー 入学式ver.》を1枚プレゼントいたします。

《特製バニ丸ステッカー 入学式ver.》

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

※4月中、横浜高島屋店・各常設売り場・各ポップアップストアにおいても本ステッカーの購入者限定プレゼントを行なっております。キャンペーンの詳細につきましてはこちら(https://x.com/YokoVani_inc/status/2038798436674506923?s=20)をご参照ください。

■販売商品

■ギフトスイーツ

【第一弾】塩バニラフィナンシェ

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円(税込)

・6個入りギフトボックス、個包装：2,160円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、横濱001(高島屋横浜店)、その他期間限定ポップアップストア

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

2025年2月の販売開始日には、12時間で販売されたフィナンシェの個数の世界No.1として、ギネス世界記録(TM)に認定。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品である本商品は、外さない横浜みやげとして多くのお客様にお選びいただいております。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html

【コラボ商品】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージ

横浜バニラ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,620円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、他期間限定ポップアップストア

■お買い上げ特典の内容

・コラボステッカー：萩原千速・江戸川コナン・萩原研二・松田陣平・横溝重悟(全5種)

■お買い上げ特典のお渡し条件

・本パッケージを1箱お買い上げ毎に、先着順で1枚ランダムにお渡しいたします。

※お買い上げ特典はなくなり次第お渡し終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

横浜バニラのフラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」と、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のコラボレーションパッケージです。

劇中に登場する横浜を背景に、江戸川コナンと萩原千速が入った横浜バニラオリジナルデザインです。

ブランドカラーのブルーをベースに、側面には作品を象徴するレンガ模様を配置。作品の世界観と横浜の空気感をシンプルに表現しました。

さらに、ショッパーも表裏で異なるイラストを施した特別仕様で登場。

表面には「大ヒット上映中」のコピーとともにスケートボードで疾走する江戸川コナンを、裏面には「大ヒット販売中」と題してコナンに扮した当社マスコットキャラクター『バニ丸』を描いた、コラボレーションならではの遊び心を加えたデザインに仕上がっています。

名探偵コナンファンの方々はもちろん、手にとっていただいた全ての方に作品の舞台である横浜を感じていただける一品です。

商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000152494.html

【夏限定】塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬

塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬

■販売価格

・4個入りギフトボックス、個包装：2,376円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、他期間限定ポップアップストア

「3層の檸檬が彩る、凛とした爽やかさ」が特徴の夏限定の「塩バニラフィナンシェ」です。

口に入れた瞬間に押し寄せる、檸檬グレーズの爽やかな「しゃりっ」と感と、「じゅわっ」と溢れ出すプレミアムレモネードシロップの酸味が「塩バニラフィナンシェ」に軽やかさをもたらし、檸檬ソルトが後味を引き締めます。

爽やかな酸味と清涼感が際立つ、新感覚の「しゃりじゅわ」食感をぜひご堪能ください。

【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬 （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ihFp841U55M ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000152494.html

【第二弾】塩バニラクリーミーサブレ

横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、横濱001(高島屋横浜店)、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

洗練されたパッケージと上質な味わいで、横浜みやげとしてはもちろん、お配りにも適したおしゃれな手土産としても大変ご好評をいただいております

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yokohamavanilla

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com