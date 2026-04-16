【栄光ゼミナール】亀戸校 2026年5月に新規開校

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下田勝昭）は、「栄光ゼミナール亀戸校」を2026年5月6日（水）に新規開校します。

中学受験・高校受験対策のための小中学生向け進学塾 栄光ゼミナール亀戸校

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u9965/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=s_202604_kameido

栄光ゼミナール亀戸校は、小学生・中学生を対象とした中学・高校受験対策の進学塾です。授業は10名程度の少人数で行います。先生との距離が近いため発言や質問がしやすく、クラスで仲間と切磋琢磨しながら学ぶことで、志望校合格を目指します。中学生の定期テスト対策もお任せください。

グループ指導教室：教師やクラスメイトとコミュニケーションがとりやすい少人数クラスで、質問しやすい雰囲気を大切にしています。自習室：静かで学習に集中できるブースタイプの自習室。塾の授業がない日も学校の宿題などで利用いただけます。面談室：学習についてのお悩みや受験対策、志望校についてなどなんでもご相談ください。

※写真はイメージです。

栄光ゼミナール亀戸校について

＜名称＞

栄光ゼミナール亀戸校

＜開校日＞

2026年5月6日（水）

＜住所＞

東京都江東区亀戸二丁目23-11 KK-TOWER 3階

JR総武線・東武亀戸線 亀戸駅 徒歩3分

＜電話番号＞

050-1796-8024 (受付時間：月～金15:00～21:00、土10:00～21:00)

＜対象＞

小学2年生～中学3年生

＜その他＞

授業料が割引になる、お得な「開校キャンペーン」を実施します。

※詳細は教室までお問い合わせください。

5月・6月開催！開校説明会

栄光ゼミナール亀戸校を詳しく見る :https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u9965/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=s_202604_kameido

栄光ゼミナール亀戸校の開校説明会を実施します。担当講師の紹介、城東エリアの入試の近況や栄光ゼミナールの指導方針などをご案内します。

開講説明会概要

＜開催日時＞

土曜の部 5月9日・23日、6月6日 13:00～14:30

日曜の部 5月17日・31日、6月14日 10:00～11:30

＜場所＞

栄光ゼミナール亀戸校

開講説明会のお申し込みはこちら :https://link.eikoh.jp/4bYSU94

【お客様からのお問い合わせ先】

栄光ゼミナール お客様専用フリーダイヤル

TEL：0120-315-853 （受付時間：月～土 10:00～21:00 、日・祝 10:00～18:00)