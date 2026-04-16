【栄光ゼミナール】亀戸校 2026年5月に新規開校

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株式会社増進会ホールディングス


株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下田勝昭）は、「栄光ゼミナール亀戸校」を2026年5月6日（水）に新規開校します。


詳細を見る :
https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u9965/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=s_202604_kameido

中学受験・高校受験対策のための小中学生向け進学塾　栄光ゼミナール亀戸校

栄光ゼミナール亀戸校は、小学生・中学生を対象とした中学・高校受験対策の進学塾です。授業は10名程度の少人数で行います。先生との距離が近いため発言や質問がしやすく、クラスで仲間と切磋琢磨しながら学ぶことで、志望校合格を目指します。中学生の定期テスト対策もお任せください。



グループ指導教室：教師やクラスメイトとコミュニケーションがとりやすい少人数クラスで、質問しやすい雰囲気を大切にしています。

自習室：静かで学習に集中できるブースタイプの自習室。塾の授業がない日も学校の宿題などで利用いただけます。


面談室：学習についてのお悩みや受験対策、志望校についてなどなんでもご相談ください。

※写真はイメージです。


栄光ゼミナール亀戸校について

＜名称＞


栄光ゼミナール亀戸校


＜開校日＞


2026年5月6日（水）


＜住所＞


東京都江東区亀戸二丁目23-11　KK-TOWER 3階


JR総武線・東武亀戸線　亀戸駅 徒歩3分


＜電話番号＞


050-1796-8024　(受付時間：月～金15:00～21:00、土10:00～21:00)


＜対象＞


小学2年生～中学3年生


＜その他＞


授業料が割引になる、お得な「開校キャンペーン」を実施します。


※詳細は教室までお問い合わせください。


栄光ゼミナール亀戸校を詳しく見る :
https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u9965/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=s_202604_kameido

5月・6月開催！開校説明会

栄光ゼミナール亀戸校の開校説明会を実施します。担当講師の紹介、城東エリアの入試の近況や栄光ゼミナールの指導方針などをご案内します。


開講説明会概要

＜開催日時＞


土曜の部　5月9日・23日、6月6日　13:00～14:30


日曜の部　5月17日・31日、6月14日　10:00～11:30


＜場所＞


栄光ゼミナール亀戸校


開講説明会のお申し込みはこちら :
https://link.eikoh.jp/4bYSU94


【お客様からのお問い合わせ先】
栄光ゼミナール お客様専用フリーダイヤル
TEL：0120-315-853　（受付時間：月～土 10:00～21:00 、日・祝 10:00～18:00)