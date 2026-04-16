留学生の就活を強力にバックアップ！明光キャリアパートナーズが『留学生向けふりがな付き 就職活動のための日本語表現基本テキスト』を4月16日に発売

株式会社明光キャリアパートナーズ

学習塾「明光義塾」を運営する 株式会社明光ネットワークジャパンの子会社である 株式会社明光キャリアパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川拓哉、以下「明光キャリアパートナーズ」）は、日本での就職を目指す留学生を対象とした新刊書籍『留学生向けふりがな付き 就職活動のための日本語表現基本テキスト』（発行：日本能率協会マネジメントセンター）を4月16日（木）に発売いたします。

■ 背景：留学生が直面する「就職活動」の複雑さと日本語の壁

現在、日本での就職を希望する外国人留学生が増加する一方で、日本特有の「就職活動スケジュール」の把握や、ビジネスシーン特有の「言い回し」「敬語の使い分け」、さらに「ES（エントリーシート）特有の表現」に苦戦する学生が少なくありません。

明光キャリアパートナーズでは、これまで自社運営の「明光就職塾」や、企業・大学・専門学校向けの就職支援講座を通じて、数多くの留学生の就職活動をサポートしてまいりました。その現場で培ったノウハウを凝縮し、日本語能力試験（JLPT）N2レベル程度の学生でも、ふりがな（ルビ）を頼りに自律的に学習を進められる一冊として、本書を企画いたしました。

本書を通じて、一人でも多くの留学生が「日本の就職活動が理解できた」「自分の強みを日本語で伝えられるようになった」と自信を深め、納得感のあるキャリアを歩み始めるきっかけとなることを願っております。

■ 本書の３つの特徴

■目次

- 全編ふりがな（ルビ）付きでスムーズな学習が可能難しい専門用語や漢字にもすべてふりがなを振っているため、漢字に不安がある学生でも挫折することなく、効率的に学習を進めることができます。- 就活スケジュールから実践表現までを「一冊で網羅」日本の複雑な就職活動の流れと、各フェーズ（自己分析・企業研究・選考）のさまざまな場面で必要となる日本語を、一冊に集約。バラバラになりがちな情報を体系的に学べるため、就活の全体像が明確になります。- 「納得感」を育てる、理由とコツに踏み込んだ構成単に就職活動の方法や表現見本を提示するだけでなく、「なぜその行動が必要なのか」「どうすれば相手に伝わりやすいのか」という本質的な理由まで解説。学生自身が納得し、意識して言葉を選ぶことで、着実にステップアップできる構成になっています。

第1章 日本での就職活動の準備をしよう

第2章 自己分析をしよう

第3章 エントリーシートを書こう

第4章 履歴書を書こう

第5章 就職活動に必要なメールを書こう

第6章 面接のマナーと日本語表現を身に付けよう

参考1 訪問による面接の流れを確認しよう

参考2 面接の例を参考にしよう

■執筆スタッフより

明光キャリアパートナーズ Global HR Division 留学生就職支援講師 孫暁光



日本で就職をめざす留学生の皆さんにとって、日常会話や学校の授業で学ぶ日本語だけでは、就職活動の場面で「日本の就職活動のルールがわからない」「正しい言い方が分からない」という壁にぶつかることが少なくありません。 本書は、履歴書・エントリーシートの作成、企業へのメール連絡、面接での受け答えなど、就活の現場で本当に使われている日本語表現を、「書き方」「話し方」「考え方」の３つの軸から実践的に学べる一冊です。 年間500人以上、現場で留学生の就職指導をしてきた経験をもとに、よくあるつまずきや、本音では聞きにくいマナー・日本独自のルールも、ステップ形式のワークとして整理しました。 自学自習はもちろん、学校の就職支援やキャリア科目の授業でもそのまま使える構成になっていますので、担当教職員の方にもぜひご活用いただき、日本で働くことをめざす留学生一人ひとりの可能性を、言葉の力で後押しできれば幸いです。

■ 書籍概要

明光グローバル の留学生向け就職支援サービス

- タイトル：留学生向けふりがな付き 就職活動のための日本語表現基本テキスト- 著者：株式会社明光キャリアパートナーズ- 出版社：株式会社日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）- 発売日：2026年4月16日- 定価： 本体1,600円＋税- 判型・ページ数：B5・192ページ- ISBN：978-4-8005-9481-1- 詳細・購入URL：https://pub.jmam.co.jp/book/b672453.html

日本初かつ、日本発の上場企業が運営する外国人向け 「明光就職塾」では、

留学生の指導経験が豊富なベテランの講師陣と共に、留学生の課題や不安に寄り添った具体的できめ細やかな就職指導で、留学生のキャリア実現をサポートします。

サービス詳細: https://meiko-careerschool.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社明光キャリアパートナーズ

ホームページ（https://meiko-career.jp/(https://meiko-career.jp/contact/)）のお問合せフォーム

または、japany@meiko-career.jp までメールにてご連絡下さい。

株式会社明光キャリアパートナーズ

代表取締役社長：中川 拓哉

本社所在地 ：東京都千代田区麹町五丁目４番地JPR麹町ビル3階

資本金 ：5000万円

事業許可番号 ：人材紹介／13-ユ-314857 人材派遣／派13-316441

学習塾の『明光義塾』を運営する株式会社明光ネットワークジャパンの子会社として、2022年9月に設立。世界中の人々のキャリアのパートナーとして、それぞれが目指す豊かなキャリアの実現を支援し、日本と世界の企業の更なる発展に貢献することをヴィジョンに掲げております。



e-learning『Japany』 https://meikoglobal.jp/lp/japany_/