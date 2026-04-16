100年ブランド 「STIHL」、始動。

株式会社スチール

世界No.1（*)のチェンソーブランドとして、100年にわたり「自然とともに働く人々」を支えてきた

STIHLの日本法人、株式会社スチール（本社：栃木県河内郡上三川町、代表取締役社長：中山 健太郎）は、創業100周年を迎える2026年、ブランドの歴史的転換点となる複数の施策を日本で「始動」します。

その中心となるのが、60年以上にわたり使用されてきた日本語ブランド表記の変更という、ブランド史上でもきわめて重要な決断です。さらに、新たな広告展開、世界No.1チェンソーブランドを象徴する機種の記念モデルの限定販売、そして世界同時開催のファン参加型キャンペーンなど、100年ブランド

STIHL の「始動」を象徴する新しい取り組みが続々と始まります。

100年を迎えてなお挑戦し続けるSTIHL（シュティール）から、今年は目が離せません。

（*）チェンソー出荷数量に基づく（STIHL自社調べ）

代表取締役社長 中山 健太郎 コメント

1926年にドイツでアンドレアス・シュティールが創業したSTIHLは、今年で創業100年を迎えました。この節目に、創業者の想い、「自然の中で、自然と共に働く人々の作業をより快適にする」という理念を、改めて私たちのパーパスとして掲げています。日本では

1960年の輸入開始以来、「スチール」という呼称で長年親しまれてきました。創業100年を機に、ここ日本でも創業者の原点に立ち返り、ファミリー企業として次の100年を、プロユーザー、ディーラーの皆様、そして社員と共に築いていきたい。その想いから、ブランドの日本語表記を創業者の名に沿った「シュティール」へと改める決断をしました。私たちはこれからも、プロの皆様の作業を快適にすることに専念すると同時に、プロ向けのプレミアムツールを求める一般ユーザー、私たちが「プロシューマー」と呼ぶ方々にも、「シュティール」というブランドの価値を届けていきます。創業以来こだわり抜いてきた技術、品質、サービス、そしてブランドの

DNAを、No.1チェンソーブランドにとどまらず、アウトドアパワーツールのNo.1プレミアムブランドとして、日本においてさらに多くの方々に知っていただけるよう、社員一同邁進してまいります。

新たな「シュティール」に、ぜひご注目ください。

■ 日本語ブランド名を「スチール」から「シュティール」へ

- ブランドの原点と理念を忠実に体現する名称へ -

STIHLは1960年に日本市場への輸出を開始して以来、長らく「スチール」という日本語表記でお客様に親しまれてきました。しかし創業100周年を迎えるにあたり、ブランドの原点であり創業者の名でもあるAndreas Stihl（アンドレアス・シュティール） のドイツ語発音により近い 「シュティール」 へと表記を改めます。これは単なる名称変更ではなく、「STIHLが100年間変わらず掲げてきたブランドの理念とアイデンティティを、日本でより正しく伝えるための、原点への立ち返り」です。

【日本語表記刷新に込められた意図】

■ 新テレビ広告『STIHL、始動。』

- STIHLブランドのルーツ、理念をより忠実に伝えるため- ドイツ語本来の発音に近づけ、ブランドのアイデンティティを強化するため- 今後の日本市場での成長加速の起点とするため-4月25日より広島地区で放映スタート、順次放映地区を拡大-

日本語表記刷新と連動し、STIHLは新テレビ広告『STIHL、始動。』を4月25日より放映開始します。

まずは 広島地区の地上波 を皮切りに、今後順次放映地区を拡大する予定です。新広告では、広告で登場する、STIHLのバッテリー式・屋外用パワーツールシリーズ「ASシステム」の各製品を使用する際の“操作音／作業音”をサンプリングしてサウンドデザインし、STIHLの製品を使って行う庭いじりやDIYの楽しさ、そのパワフルなツールを使う際に感じる高揚感を、ダイナミックで躍動感のある映像と共に表現しています。また、さまざまなバッテリー製品を次々と登場させ、「ASシステム」が、共通のAS 2バッテリーを使ってさまざまな庭いじりやDIY、アウトドア活動を楽しめるシリーズであることも伝えます。林業・造園・農業・建設業など多くのプロフェッショナルに愛されてきたSTIHLブランドを、プロ向けのハイスペックでプレミアムなツールを使い、これまで以上にアウトドアライフスタイルを満喫したい一般ユーザーにも愛されるブランドへ発展させていきます。

Strategy&Creative：FIELD MANAGEMENT EXPAND

Principal / Creative Designer：鈴木 篤史

Associate Principal：坂本 亜津子

Creative Director / Copywriter：神山 浩之

Art Director：坪井 悠介

Media Planner：松田 正太郎

Director：北村 拓司

Producer：吉田 敦子

Production Manager：石川航大・簑浦 真弥子

Director of Photography：KIYO

Gaffer：須藤 美咲

Production Designer：吉田 実

Casting Director：各務 裕梨佳

Stylist / Hair&Make：西尾 潤子

Colorlist：大西 悠斗

Offline Editor：山岡大起

Online Editor：金野淳也

Mixer：池本 あずさ

Cast：REBECCA・鳥飼拓志

■ 限定モデル「MS 500i 100周年記念エディション」

-日本での発売決定。数量限定のため、抽選販売で購入権を提供-

世界初の電子制御フューエルインジェクション方式を搭載し、圧倒的なパワーウェイトレシオを誇る

MS 500i。プロ向けチェンソーの「新たな基準」を作ったこの象徴的モデルが、100周年を記念して ブラックを基調とした特別デザインにより数量限定 で登場します。

昨年ドイツ本社で初めてお披露目されて以来、日本でも多数の問い合わせが寄せられ、発売を望む声が絶えませんでした。そこでこのたび、日本でも数量限定で特別に販売することが正式決定 しました。

STIHLファンのすべての皆様に公平な購入機会を提供するため、抽選方式での購入権キャンペーン を実施いたします。

＜抽選受付概要＞

限定モデル「MS 500i 100周年記念エディション」キャンペーン

対象期間中に、応募ページの事前抽選申込専用フォームよりお申し込みいただいた方から抽選で当選した25名様に購入申込権を付与いたします。当選発表は同応募ページにておこないます。また、当選された方には専用フォームに入力されたメールアドレス宛にご連絡いたします。

- 応募期間：2026年4月17日（金）～6月30日（火）まで- 応募方法：STIHL公式WEBサイト内の専用応募フォームより申し込み- 応募ページ：https://blog.stihl.co.jp/ms500i- 当選発表：2026年7月中旬予定

100年に一度しか手に入らない、STIHLの貴重な限定モデルを手に入れるチャンスです。

■“日本一のSTIHLファン”の称号を手に入れよう！

-世界同時開催、Instagramキャンペーン「#biggestSTIHLfan」 -

STIHLは、ブランド創立100周年への感謝を込め、世界中のファンが参加できるInstagramキャンペーン「#biggestSTIHLfan」を世界同時開催します。本キャンペーンでは、各国から“最もSTIHLを愛するファン”を選出。日本からも、日本No.1のSTIHLファンが誕生します。

参加方法は、InstagramにてSTIHLブランドや製品への想いを表現した投稿にハッシュタグ

「#biggestSTIHLfan」を付け、Instagram公式アカウント（@stihl_japan(https://www.instagram.com/stihl_japan/)）をタグ付けして投稿するだけ。日本のSTIHLチームによって選ばれた優秀作品10投稿の中から、一般投票によって「日本一のSTIHLファン(biggestSTIHLfan)」が決定します。プロ、一般ユーザーに関わらず、さらにはSTIHL製品をお持ちでない方でも参加可能です。

優秀作品に選ばれた方には、STIHL製品とSTIHLブランドのオリジナルグッズをセットで進呈。あなたのSTIHLブランドへの想いを発信して、 “日本一のSTIHLファン”の称号を手に入れていただくキャンペーンです。

<キャンペーン概要>

- 応募期間（一次選考）：2026年5月1日（金）～6月21日（日）- 二次選考（一般投票）：2026年6月25日（木）～6月30日（火）

<参加方法>

Instagramにて、STIHLへの想いを表現した投稿にハッシュタグ「#biggestSTIHLfan」を付け、

@stihl_japan(https://www.instagram.com/stihl_japan/) をタグ付け

<特典>

一次選考通過者10名にSTIHL製品とSTIHLブランドのオリジナルグッズをセットで進呈。

その中から一般投票により、“日本一のSTIHLファン”を決定

※応募条件および詳細は、STIHLのInstagram公式アカウントをご確認ください。

＜STIHL グループについて＞

STIHLグループは、林業・農業従事者、造園・景観整備、建設業者、個人庭園所有者向けのアウトドア・パワーツールを開発・製造・販売しています。

創業者アンドレアス・シュティールによって1926年に設立されたSTIHL社。「自然の中で、自然と共に働く人々の負担を軽減する」という理念の下、森林作業に革命をもたらし、1世紀にわたって世界のアウトドア・パワーツール市場と技術を常にリードし、1971年以降は、チェンソーの世界販売台数1位を誇るブランドとなりました。その確かな技術と最高品質は、刈払機、ヘッジトリマー、ブロワー、芝刈機などに応用され、優れたエンジン製品やバッテリー製品として、自然の中での様々な作業ニーズを満たしています。今日STIHLブランドの取り扱い製品は、7 か国にある自社工場で生産され、44 の販売子会社、120の輸入業者、160を超える国の、55,000店以上の正規販売店を通じて流通・販売。2023 年グループ売上高は 52.7 億ユーロ、従業員数は 19,805 名です。



＜お問い合わせ＞

株式会社スチール

〒329-0524 栃木県河内郡上三川町多功2570-1

Mail: marketing@stihl.co.jp