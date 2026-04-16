100年ブランド 「STIHL」、始動。
世界No.1（*)のチェンソーブランドとして、100年にわたり「自然とともに働く人々」を支えてきた
STIHLの日本法人、株式会社スチール（本社：栃木県河内郡上三川町、代表取締役社長：中山 健太郎）は、創業100周年を迎える2026年、ブランドの歴史的転換点となる複数の施策を日本で「始動」します。
その中心となるのが、60年以上にわたり使用されてきた日本語ブランド表記の変更という、ブランド史上でもきわめて重要な決断です。さらに、新たな広告展開、世界No.1チェンソーブランドを象徴する機種の記念モデルの限定販売、そして世界同時開催のファン参加型キャンペーンなど、100年ブランド
STIHL の「始動」を象徴する新しい取り組みが続々と始まります。
100年を迎えてなお挑戦し続けるSTIHL（シュティール）から、今年は目が離せません。
（*）チェンソー出荷数量に基づく（STIHL自社調べ）
代表取締役社長 中山 健太郎 コメント
1926年にドイツでアンドレアス・シュティールが創業したSTIHLは、今年で創業100年を迎えました。この節目に、創業者の想い、「自然の中で、自然と共に働く人々の作業をより快適にする」という理念を、改めて私たちのパーパスとして掲げています。日本では
1960年の輸入開始以来、「スチール」という呼称で長年親しまれてきました。創業100年を機に、ここ日本でも創業者の原点に立ち返り、ファミリー企業として次の100年を、プロユーザー、ディーラーの皆様、そして社員と共に築いていきたい。その想いから、ブランドの日本語表記を創業者の名に沿った「シュティール」へと改める決断をしました。私たちはこれからも、プロの皆様の作業を快適にすることに専念すると同時に、プロ向けのプレミアムツールを求める一般ユーザー、私たちが「プロシューマー」と呼ぶ方々にも、「シュティール」というブランドの価値を届けていきます。創業以来こだわり抜いてきた技術、品質、サービス、そしてブランドの
DNAを、No.1チェンソーブランドにとどまらず、アウトドアパワーツールのNo.1プレミアムブランドとして、日本においてさらに多くの方々に知っていただけるよう、社員一同邁進してまいります。
新たな「シュティール」に、ぜひご注目ください。
■ 日本語ブランド名を「スチール」から「シュティール」へ- ブランドの原点と理念を忠実に体現する名称へ -
STIHLは1960年に日本市場への輸出を開始して以来、長らく「スチール」という日本語表記でお客様に親しまれてきました。しかし創業100周年を迎えるにあたり、ブランドの原点であり創業者の名でもあるAndreas Stihl（アンドレアス・シュティール） のドイツ語発音により近い 「シュティール」 へと表記を改めます。これは単なる名称変更ではなく、「STIHLが100年間変わらず掲げてきたブランドの理念とアイデンティティを、日本でより正しく伝えるための、原点への立ち返り」です。
【日本語表記刷新に込められた意図】
- STIHLブランドのルーツ、理念をより忠実に伝えるため
- ドイツ語本来の発音に近づけ、ブランドのアイデンティティを強化するため
- 今後の日本市場での成長加速の起点とするため
■ 新テレビ広告『STIHL、始動。』-4月25日より広島地区で放映スタート、順次放映地区を拡大-
日本語表記刷新と連動し、STIHLは新テレビ広告『STIHL、始動。』を4月25日より放映開始します。
まずは 広島地区の地上波 を皮切りに、今後順次放映地区を拡大する予定です。新広告では、広告で登場する、STIHLのバッテリー式・屋外用パワーツールシリーズ「ASシステム」の各製品を使用する際の“操作音／作業音”をサンプリングしてサウンドデザインし、STIHLの製品を使って行う庭いじりやDIYの楽しさ、そのパワフルなツールを使う際に感じる高揚感を、ダイナミックで躍動感のある映像と共に表現しています。また、さまざまなバッテリー製品を次々と登場させ、「ASシステム」が、共通のAS 2バッテリーを使ってさまざまな庭いじりやDIY、アウトドア活動を楽しめるシリーズであることも伝えます。林業・造園・農業・建設業など多くのプロフェッショナルに愛されてきたSTIHLブランドを、プロ向けのハイスペックでプレミアムなツールを使い、これまで以上にアウトドアライフスタイルを満喫したい一般ユーザーにも愛されるブランドへ発展させていきます。
Strategy&Creative：FIELD MANAGEMENT EXPAND
Principal / Creative Designer：鈴木 篤史
Associate Principal：坂本 亜津子
Creative Director / Copywriter：神山 浩之
Art Director：坪井 悠介
Media Planner：松田 正太郎
Director：北村 拓司
Producer：吉田 敦子
Production Manager：石川航大・簑浦 真弥子
Director of Photography：KIYO
Gaffer：須藤 美咲
Production Designer：吉田 実
Casting Director：各務 裕梨佳
Stylist / Hair&Make：西尾 潤子
Colorlist：大西 悠斗
Offline Editor：山岡大起
Online Editor：金野淳也
Mixer：池本 あずさ
Cast：REBECCA・鳥飼拓志
■ 限定モデル「MS 500i 100周年記念エディション」-日本での発売決定。数量限定のため、抽選販売で購入権を提供-
世界初の電子制御フューエルインジェクション方式を搭載し、圧倒的なパワーウェイトレシオを誇る
MS 500i。プロ向けチェンソーの「新たな基準」を作ったこの象徴的モデルが、100周年を記念して ブラックを基調とした特別デザインにより数量限定 で登場します。
昨年ドイツ本社で初めてお披露目されて以来、日本でも多数の問い合わせが寄せられ、発売を望む声が絶えませんでした。そこでこのたび、日本でも数量限定で特別に販売することが正式決定 しました。
STIHLファンのすべての皆様に公平な購入機会を提供するため、抽選方式での購入権キャンペーン を実施いたします。
＜抽選受付概要＞
限定モデル「MS 500i 100周年記念エディション」キャンペーン
対象期間中に、応募ページの事前抽選申込専用フォームよりお申し込みいただいた方から抽選で当選した25名様に購入申込権を付与いたします。当選発表は同応募ページにておこないます。また、当選された方には専用フォームに入力されたメールアドレス宛にご連絡いたします。
- 応募期間：2026年4月17日（金）～6月30日（火）まで
- 応募方法：STIHL公式WEBサイト内の専用応募フォームより申し込み
- 応募ページ：https://blog.stihl.co.jp/ms500i
- 当選発表：2026年7月中旬予定
100年に一度しか手に入らない、STIHLの貴重な限定モデルを手に入れるチャンスです。
■“日本一のSTIHLファン”の称号を手に入れよう！-世界同時開催、Instagramキャンペーン「#biggestSTIHLfan」 -
STIHLは、ブランド創立100周年への感謝を込め、世界中のファンが参加できるInstagramキャンペーン「#biggestSTIHLfan」を世界同時開催します。本キャンペーンでは、各国から“最もSTIHLを愛するファン”を選出。日本からも、日本No.1のSTIHLファンが誕生します。
参加方法は、InstagramにてSTIHLブランドや製品への想いを表現した投稿にハッシュタグ
「#biggestSTIHLfan」を付け、Instagram公式アカウント（@stihl_japan(https://www.instagram.com/stihl_japan/)）をタグ付けして投稿するだけ。日本のSTIHLチームによって選ばれた優秀作品10投稿の中から、一般投票によって「日本一のSTIHLファン(biggestSTIHLfan)」が決定します。プロ、一般ユーザーに関わらず、さらにはSTIHL製品をお持ちでない方でも参加可能です。
優秀作品に選ばれた方には、STIHL製品とSTIHLブランドのオリジナルグッズをセットで進呈。あなたのSTIHLブランドへの想いを発信して、 “日本一のSTIHLファン”の称号を手に入れていただくキャンペーンです。
<キャンペーン概要>
- 応募期間（一次選考）：2026年5月1日（金）～6月21日（日）
- 二次選考（一般投票）：2026年6月25日（木）～6月30日（火）
<参加方法>
Instagramにて、STIHLへの想いを表現した投稿にハッシュタグ「#biggestSTIHLfan」を付け、
@stihl_japan(https://www.instagram.com/stihl_japan/) をタグ付け
<特典>
一次選考通過者10名にSTIHL製品とSTIHLブランドのオリジナルグッズをセットで進呈。
その中から一般投票により、“日本一のSTIHLファン”を決定
※応募条件および詳細は、STIHLのInstagram公式アカウントをご確認ください。
＜STIHL グループについて＞
STIHLグループは、林業・農業従事者、造園・景観整備、建設業者、個人庭園所有者向けのアウトドア・パワーツールを開発・製造・販売しています。
創業者アンドレアス・シュティールによって1926年に設立されたSTIHL社。「自然の中で、自然と共に働く人々の負担を軽減する」という理念の下、森林作業に革命をもたらし、1世紀にわたって世界のアウトドア・パワーツール市場と技術を常にリードし、1971年以降は、チェンソーの世界販売台数1位を誇るブランドとなりました。その確かな技術と最高品質は、刈払機、ヘッジトリマー、ブロワー、芝刈機などに応用され、優れたエンジン製品やバッテリー製品として、自然の中での様々な作業ニーズを満たしています。今日STIHLブランドの取り扱い製品は、7 か国にある自社工場で生産され、44 の販売子会社、120の輸入業者、160を超える国の、55,000店以上の正規販売店を通じて流通・販売。2023 年グループ売上高は 52.7 億ユーロ、従業員数は 19,805 名です。
＜お問い合わせ＞
株式会社スチール
〒329-0524 栃木県河内郡上三川町多功2570-1
Mail: marketing@stihl.co.jp