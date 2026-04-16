求人ビッグデータ事業のフロッグ、hands社のオルタナティブデータ提供サービス「PERAGARU」にデータを提供

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、株式会社hands（本社：東京都中央区、代表取締役：塩谷 航平、以下「hands社」）が運営するオルタナティブデータ提供サービス「PERAGARU」に、データの提供を開始しました。

PERAGARUについて

「PERAGARU」は、ヘッジファンドや投資銀行のセルサイドアナリスト・個人投資家に、個別銘柄に紐づいたオルタナティブデータを提供しています。オルタナティブデータは従来投資判断に使用されていた財務情報や統計情報よりも即時性が高く、迅速な投資判断に利用することができます。「PERAGARU」のデータをダウンロードし社内外のレポート材料として利用することも可能です。

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https://alt-data.peragaru.net/

当社の求人ビッグデータについて

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

▼詳細はこちら

https://academia.hrog.net/

株式会社handsについて

handsは、ビッグデータ分析を通じて、そのままでは使途のない未分化のデータに価値をもたらします。豊富なデータサイエンスの知見とテクノロジーを駆使し、あらゆる業種・業態において求められるインサイトを他社に先んじて紡ぎ出していくことが、私たちのミッションです。データ活用やビジネス創出におけるクライアントの課題を解決するとともに、オルタナティブデータをはじめ、金融市場における希少性の高い情報を取引先様にご提供いたします。

会社名：株式会社hands

所在地〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目27－24 イクソン日本橋ビル2階

代表者：塩谷 航平

設立 ：2019年2月26日

事業内容：オルタナティブデータ事業、データサイエンス事業

URL ：https://hands-inc.jp/

株式会社フロッグについて

株式会社フロッグは、「求人ビッグデータを活用し、事業の意思決定に繋げる」をミッションに掲げ、これまで10年に渡り国内求人データを収集してきました。累計40億件超の求人データを、必要な時に、必要な人へ、必要な形で提供し、労働市場を可視化することで、クライアントの意志決定をご支援いたします。

会社名：株式会社フロッグ

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

代表者： 阪野 香子

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

事業内容：求人ビッグデータ事業

URL： https://hrog.co.jp