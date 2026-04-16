全身の体毛を肌にやさしく、しっかり剃る。手への馴染みやすさが向上したI字フォルムを採用。パナソニック ラムダッシュ ボディトリマー 2機種を発売。

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、使いやすさが向上したI字フォルムに刷新したラムダッシュ ボディトリマー ER-GK9A、ER-GK8Aの2機種を2026年6月上旬（＊）より発売します。

近年、男性の理美容意識の高まりに伴い、全身の体毛をケアする男性が増えています。パナソニックの調査では、体毛ケアを実施したことがある男性は約54％（※1）にのぼり、清潔感やファッション・ビジネスシーンなどでの身だしなみをきっかけに、若年層のみならず幅広い世代で日常化しています。

パナソニックのボディトリマーは、全身の体毛を肌にやさしくしっかり剃れる日本製の刃、部位に応じて持ち替えやすいI字フォルムのデザインを採用し、2017年の発売以来、国内累計出荷台数100万台を突破し（※2）、多くのお客様から支持されています。

本製品は、パナソニック従来品（ER-GK83）からコンパクトになり、手への馴染みやすさが向上した新I字フォルムの本体に、従来からご好評の日本製刃（※3）とパワフルモーター（※4）を搭載しています。特にケアが難しいVIOゾーンなど奥まったり入り組んだりした部位にも当てやすく剃りやすくなったことで、昨今の多様化する体毛ケアのニーズにもしっかりとお応えします。

さらにER-GK9Aは、2種類のアタッチメント（※5）により、約0.1 mm（※6）（※7）～12.5 mmの22段階で好みの長さに調節でき（※8）、体毛ケアに加え、髪の刈り上げ部分やヒゲのメンテナンスも可能です。また、ワキやVIOゾーンなどの影になりやすい部位や見えにくい毛を光で照らす「スキンビューLED」を新たに搭載しました。

パナソニックは本製品を通じて、快適なセルフグルーミングを提案します。

＜主な特長＞

1. 切れ味と肌当たりの良さにこだわった日本製刃（※3）とパワフルモーター（※4）で、肌にやさしくしっかり剃れる。

2. コンパクトになった新I字フォルムで、体毛ケアのしやすさがさらに向上。

3. 髪の刈り上げ部分とヒゲのメンテナンスにも対応。22段階調整が可能（対応機種：ER-GK9A／付属アタッチメント使用（※8））。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6693_1_6623d15599e45697305dff9627e20d7d.jpg?v=202604160751 ]

製品の詳細・仕様は、ウェブサイトをご覧ください。

https://panasonic.jp/mens/products/ER-GK9A.html

https://panasonic.jp/mens/products/ER-GK8A.html

※1 調査概要／期間：2025年7月25日（金）～7月29日（火）。地域：全国。対象：20～39歳男性計411人。方法：インターネット調査。

※2 パナソニック調べ。2017年発売～2025年3月の国内累計出荷台数。

※3 本体は中国製。

※4 トルク約1.3倍 2025年発売ER-GK23搭載のパナソニック通常モーターとの比較（パナソニック調べ）

※5 性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。

※6 固定刃の厚み。

※7 へそ周りに対して。

※8 肌ガードアタッチメント（2 mm）、長さそろえアタッチメント（3-7.5 mm／8-12.5 mm（0.5 mm刻み））が付属。

＊社会情勢の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

【お問い合わせ先】

パナソニック 理美容・健康製品 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-697

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

＜関連情報＞

・ボディトリマー ラインアップ

https://panasonic.jp/mens/body.html

・パナソニック メンズグルーミング

https://panasonic.jp/mens/products.html