【中東情勢×ガソリン価格高騰】190円の衝撃と遠すぎる消費者の「理想価格」―レジャーや食費を削るしわ寄せで「二次的影響」が深刻化

株式会社ハッピーカーズ

株式会社ハッピーカーズ（本社所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役：新佛 千治）は、日常的に自家用車（ガソリン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車）を運転する20～60代の男女を対象に、「中東情勢によるガソリン価格高騰に対する意識・行動変化」に関する調査を実施しました。

2026年3月、中東情勢などを背景にガソリン価格が1リットル190円台という史上最高値水準で推移し、政府が急遽補助金を再開するなど社会的な関心が高まっています。

長引くガソリン価格の高騰は車の維持費を直撃するだけでなく、物流費や光熱費の高騰を通じて消費者の生活全体を重く圧迫している可能性があります。

ガソリン価格の高騰は、消費者の行動や生活にどのような影響を与えているのでしょうか？

そこで今回、車買取り専門店の株式会社ハッピーカーズ（https://happycars.jp/）は、日常的に自家用車（ガソリン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車）を運転する20～60代の男女を対象に、「中東情勢によるガソリン価格高騰に対する意識・行動変化」に関する調査を実施しました。

調査概要：「中東情勢によるガソリン価格高騰に対する意識・行動変化」に関する調査

【調査期間】2026年4月6日（月）～2026年4月7日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,003人

【調査対象】調査回答時に日常的に自家用車（ガソリン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車）を運転する20～60代の男女と回答したモニター

【調査元】株式会社ハッピーカーズ（https://happycars.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

ガソリン190円は「所有の限界点」か。約2割が「車はもはや贅沢品」と回答

はじめに、「ガソリン価格が高騰している現在、車の維持費に対する心理的な負担をどの程度感じているか」について尋ねたところ、約9割の方が『非常に負担を感じている（42.9％）』または『やや負担を感じている（43.0％）』と回答しました。

日常生活で車が欠かせない層に、ガソリン価格の上昇が直接的な負担として重くのしかかっている状況がうかがえます。

では、車に対する価値観に何か変化はあったのでしょうか。

「ガソリン価格が高騰したことで、車に対する価値観はどう変わったか」について尋ねたところ、以下のような回答になりました。

『維持費（燃費）を優先して選ぶべきだと感じるようになった（44.8％）』

『贅沢品だと感じるようになった（17.0％）』

『車を手放す・売却することを検討し始めた（2.8％）』

『特に変わっていない（35.1％）』

4割以上の方が「維持費（燃費）の優先」を挙げていることから、車をデザインの好みなどで選ぶものではなく、日々のランニングコストと直結するシビアな存在と捉えるようになったことがうかがえます。

また約2割の方が車を「贅沢品」と捉え始めており、長引く物価高の中で、車の所有そのものが経済的な重荷になりつつある現状を反映していると推察されます。

次に、「ガソリン価格の高騰を受け、車の乗り方や外出の頻度、運転時の工夫（エコドライブなど）にどのような変化があったか」について尋ねたところ、『遠出・ドライブの回数を減らした（27.9％）』が最多となり、次いで『不要不急の車での外出を控えるようになった（25.8％）』『少しでも安いガソリンスタンドを探して給油するようになった（24.1％）』という結果になりました。

楽しみとしてのドライブが削られていることには、レジャーよりも生活維持を優先せざるを得ない家計の現状が影響していると考えられます。

こうした行動の変化から、車との付き合い方が「純粋に楽しむもの」から「いかに日々の負担を抑えるか」という実利的な視点で捉え直されている可能性が推察されます。

政府の「170円目標」と国民の理想に大きな乖離。物価高の二次被害も深刻化

では、消費者が『これなら生活を圧迫しない』と実感できるガソリン価格は、どの程度なのでしょうか。

「あなたにとって『生活を圧迫しないと感じるガソリン価格』のボーダーラインは1リットルいくらか」について尋ねたところ、『140円～150円未満（21.5％）』と回答した方が最も多く、『120円未満（過去の安値水準まで下がってほしい）（21.0％）』『130円～140円未満（18.5％）』と続きました。

「140円～150円未満」を一つの目安とする声が多い一方で、かつての安値水準である「120円未満」への回帰を強く望む方も2割を超えています。

理想とされる価格帯の低さから、現在のガソリン価格がいかに生活の負担として重くのしかかっているかが示されました。

では、このガソリン価格の高騰は、消費者の日常生活にどのような二次的影響を及ぼしているのでしょうか。

「長引くガソリン価格の高騰は、二次的な影響（生活へのしわ寄せ）を及ぼしているか」について尋ねたところ、約9割の方が『非常に影響を及ぼしている（40.8％）』または『やや影響を及ぼしている（44.6％）』と回答しました。

約9割の方が影響を実感していることから、移動手段にかかるコストの増加は、生活全体の予算配分に影響を与える要因と考えられます。

前問で『非常に影響を及ぼしている』『やや影響を及ぼしている』と回答した方に、「具体的にどのような二次的な影響（生活へのしわ寄せ）が出ているか」について尋ねたところ、『趣味やレジャー、旅行への出費を減らしている（50.5％）』と回答した方が最も多く、『食費を削っている（安い食材を選ぶ・外食を減らすなど）（31.0％）』『日用品代や被服費（服飾・美容代）を減らしている（30.8％）』と続きました。

移動手段を維持するために、生活の豊かさや質を犠牲にせざるを得ない状況がうかがえます。

こうした家計の防衛策は、個人の問題にとどまらず、幅広い産業における消費の冷え込みにつながる要因とも考えられます。

では日々の生活で実感している負担には何があるのでしょうか。

■長引くガソリン価格の高騰について、日々の生活の中で実感している負担や困ったこととは？

・通勤手当じゃ足りなくなってきた（京都府／20代／男性）

・エアコンを使わないようにしている（岩手県／30代／女性）

・自分の趣味のお金を減らしている（静岡県／30代／男性）

・田舎暮らしは車がないと生活できないのが苦痛でしかない（宮崎県／30代／女性）

・地域で最安値のガソリンスタンドで給油しているが、曜日や時間帯でガススタ渋滞ができていたり、割と長時間並んでの給油になり大変（静岡県／40代／女性）

・買い物は近場で済ませるようになった（和歌山県／40代／女性）

・車に乗る回数や外食に行く回数などどれもこれも回数が減った（広島県／40代／男性）

ガソリン代の支出増が単なる金銭的負担にとどまらず、「時間」「利便性」「精神的な豊かさ」を多角的に削り取っている実態が浮き彫りになりました。

渦巻く「二重課税」への不満。半数以上が「売却や乗り換え」を検討

次に、「現在のガソリン価格の高騰や、それに伴う税制・政府の対応について、不満を感じていること」について尋ねたところ、『ガソリン税にさらに消費税がかけられている「二重課税」の仕組み（49.5％）』と回答した方が最も多く、『ガソリン代だけでなく、自動車税や自動車重量税などの「車体にかかる税金」も高すぎること（44.3％）』『根本的な減税ではなく、石油元売り会社への「補助金」という形で価格操作していること（33.2％）』と続きました。

多くの方が、税制の構造的な問題に対して不満を抱いているようです。

特に「二重課税」や「車体課税」といった、保有・維持にかかる根本的な税負担への不満が上位を占めました。

目先の価格抑制策だけでは、税負担への不条理感や不信感を解消しきれない実態がうかがえます。

では、こうしたガソリン代の負担や税制への不満は、現在の車を所有し続けるかどうかの判断にどう影響しているのでしょうか。

「長引くガソリン価格の高騰や税制への不満を受け、現在乗っている車の売却や、現在所有の車よりさらに燃費のいい車・ガソリンを使わない車（EVなど）への乗り換えを検討しているか」について尋ねたところ、以下のような回答になりました。

『すでに売却や乗り換えに向けて具体的に行動している（10.2％）』

『真剣に売却や乗り換えを検討し始めている（14.9％）』

『少し検討しているが、すぐに行動する予定はない（30.1％）』

『まったく検討していない（44.8％）』

「売却や乗り換えに向けて検討、または行動している」と回答した方が半数を超える結果となりました。

このまま高コストな状態が続けば、いずれ具体的なアクションを起こす方も多いと考えられます。

前問で『すでに売却や乗り換えに向けて具体的に行動している』『真剣に売却や乗り換えを検討し始めている』『少し検討しているが、すぐに行動する予定はない』と回答した方に、「車の売却や乗り換えをする場合、以下の選択肢の中で最も有力なもの」について尋ねたところ、『ガソリンを使わない「電気自動車（EV）」への乗り換え」（24.4％）』と回答した方が最も多く、『燃費の良い「ハイブリッド車（HV）」への乗り換え」（19.9％）』『自宅で充電できる「プラグインハイブリッド車（PHEV）」への乗り換え」（19.1％）』と続きました。

ガソリン価格高騰の直接的な解決策として、燃料代に依存しない電気自動車（EV）への関心が高まっている現状が顕著に表れています。

いずれの選択肢においても「燃費の良さ」や「脱ガソリン」が共通のキーワードとなっているようです。

家計防衛のための現実的な選択肢として電動化車両が検討されており、環境意識以上に経済的な動機が強く働いている様子がうかがえます。

まとめ：理想のガソリン価格と埋まらない価格差…「生活へのしわ寄せ」が浮き彫りに

今回の調査で、2026年春のガソリン価格高騰が、消費者の生活全体に大きな影響を及ぼしている実態が浮き彫りになりました。

約9割の方が車の維持費に負担を感じる中、生活を圧迫しない「理想のガソリン価格」として「140円～150円未満」や「120円未満」を望む声が多く挙がりました。

しかし、現実の価格との乖離は大きく、そのしわ寄せとして「趣味やレジャー」「食費」などを削らざるを得ないなど、物価高の二次的被害が生活の豊かさを直撃している現状が明らかになっています。

また、ガソリン税の「二重課税」などに対する不満も根強く、約2割が「車はもはや贅沢品」と捉え始めています。

車に対する価値観が「いかに日々の負担を抑えるか」という実利的なものへと変化しており、半数以上の方が現在の車の「売却」や、より燃費の良い車・EVへの「乗り換え」を検討し始めていることがわかりました。

総じて、現在のガソリン価格の高騰は、消費者に「車との付き合い方」をシビアに見直すきっかけを与えています。家計を防衛するための現実的な選択肢として、これまでの愛車を手放したり、より維持費のかからない車へ乗り換えたりする消費者の動きは、今後さらに広がっていくと予想されます。

サポート体制が充実！初心者でも安心の稼げる『出張クルマ買取り』

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ハッピーカーズは、従来のフランチャイズから一線を画し、その進化版ともいえる独自のボランタリーチェーン型の組織モデルへ業態移行することでブランドバリューの最大化を目指しています。

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クルマ買取りハッピーカーズ(R)は、単なる車買取りのチェーンとは違い、基本的に小売り販売は行わないため、在庫も不要。

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わずか月々5万円の会費とはいえ、スケールメリットを活かして、全国ネットのラジオCMやテレビCMも実施。徹底的に加盟店が利益をあげられる環境の実現を目指しています。

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それなら“出張クルマ買取りハッピーカーズ(R)”を検討しませんか？

ハッピーカーズが1人開業できる3つの理由

１.知識なしでも開業できるから専門職の雇用不要

業界未経験・クルマの専門知識がなくても開業可能

開業当初、「パワーウインドウって？」という方でも現在活躍されているオーナーさまがいます。クルマの専門知識があるスタッフや査定士を雇用せず、オーナーさま1名で開業し活躍できます。その秘密は、スマホに入力するだけで査定ができる独自アプリの存在。日々の相場なども即時反映し最適な買取金額が確認できるので専門知識がなくても適正価格を知ることができます。

２.手間が少ないから1人でも運営できる

買取専門だからこその効率の良さで手間が少ない

販売はアフターフォローも大切で、クレームや営業トークにかける時間もスキルも必要です。

一方、ハッピーカーズは買取専門店なので、査定後に買取ればあとはオークションに出品するだけのシンプルなシステム。お客さまは納得されたうえで、売却しお金を手にされるのでクレームに繋がりにくいのも特徴です。

３.無店舗型で開業できるから常駐スタッフ不要

ランニングコストも削減でき高い利益率

来店されるお客さまの対応が重なることを想定すると、店舗型のビジネスだとスタッフの雇用が必要となり、どうしても人件費がかかります。しかし、ハッピーカーズは、出張買取のため店舗は不要。予約されたお客さまのいる場所に伺うので、予約が重ならないようにすれば、1人で対応が可能です。スタッフを雇わず、店舗を持たずに自宅で開業することができるので固定費を低く抑えられます。

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■サポート体制

・初心者でも安心！

加盟店の開業前は、ハッピーカーズの買取りノウハウが最大限に詰まった開業研修を受けていただくため、異業種からの未経験者でも安心して事業を立ち上げることができます。

・情報共有も充実！

未経験者でもすぐに活躍できる研修やセミナーなど、教育・ノウハウ共有にも力を入れています。

全国160店規模の加盟店ネットワークを生かして本部だけでなく、オーナーたちも積極的に情報共有し、常に新しいナレッジを創出しています。

・店舗戦略も可能！

本部からの査定依頼案件はもちろん、集客施策の提供やコンサルティングも行っています。

また、広告企業とのアライアンス戦略により最短加盟翌日から送客することができます。

個人事業主からの法人支援、法人からの多店舗展開も推奨しています。

■加盟までの流れ

STEP1 お問い合わせ 説明会予約

STEP2 申込書記入

STEP3 一次面談（対面orWeb）

STEP4 本部面談→審査

STEP5 古物商申請

STEP6 加盟完了

■お問い合わせ・説明会予約：https://happycars.jp/franchise/(https://happycars.jp/franchise/)

＜各種SNS＞

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjk8xuPl5A_ChU1F_YRhcwg(https://www.youtube.com/channel/UCjk8xuPl5A_ChU1F_YRhcwg)

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株式会社ハッピーカーズ 広報担当

Mail：info@happycars.jp

TEL：0466-31-0818

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