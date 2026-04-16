GW限定！おいしいものが集まる8日間。久原本家 総本店『久原本家 うまいもの市』を開催！

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉 哲司）は、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社久原本家が運営する「久原本家 総本店」にて、2026年4月29日（水）から5月6日（水）までの8日間、地域の豊かな食と感謝をお届けする『久原本家 うまいもの市』を開催いたします。

本イベントの前半4日間は、地元・久山町や九州各地の新鮮な野菜が集まる「野菜マルシェ」、後半4日間は「めんたいこ量り売り」や、醤油蔵の歴史を活かした「みたらし焼き団子」の販売などを行う「椒房庵感謝祭」。総本店ならではの多彩なラインナップを2部構成の8日間でご用意しております。のどかな風景が広がる久山町へ、ご家族やご友人とGWのお出かけにぜひお越しください。

イベントの注目コンテンツ

野菜マルシェ（4/29～5/2）

産直野菜販売

地元久山町や九州各地から届く、農家さん自慢の旬の野菜を販売します。

ミニトマト詰め放題

毎回人気の体験イベント。

色とりどりのミニトマトをカップからこぼれそうなほど贅沢に詰め込める大人気イベントです。

だし×野菜の試食会

久原本家の商品を使用した筍料理や「野菜だし」スープなど、毎日の食卓に役立つ提案を行います。

椒房庵感謝祭（5/3～5/6）

初開催！めんたいこ量り売り

人気のゆず味「ほぐし明太」を、本イベント限定のお得な価格で提供します。

数量限定「みたらし焼き団子」

久原本家のルーツである醤油蔵の醤油二種と焼きあごだしを使用した、数量限定のみたらし団子を、1本200円（税込）で販売いたします。

お買い物でもらえる嬉しいおまけ

椒房庵のめんたいこ各種（家庭用・贈答用）をご購入の方に、「あごだしめんたいふりかけ」を1袋プ

レゼントいたします。

GWお楽しみ抽選会（毎日開催！はずれなし！）

期間中、店内での購入レシート3,000円分（税込）ごとに1回、久原本家の人気商品詰め合わせが当たる抽選会に参加いただけます。

※イベント販売品はなくなり次第終了

開催概要

■日時

2026年4月29日（水）～5月6日（水）11:00～16:00

※店舗自体の営業時間は10:00～18:00

■場所

久原本家 総本店（福岡県糟屋郡久山町大字久原2527）

営業時間：10:00～18:00

定休日 ：元日

TEL : 092-976-3408（直通）※カーナビ電話番号検索用（092-976-0001）

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。https://www.kubarahonke.com/(https://www.kubarahonke.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)