【くまのプーさん原作100周年記念】プーさんの代表作３話が豪華装丁で読める「特別愛蔵版」が誕生！　心を癒やすプーさん語録集も同時発売！

株式会社講談社

今年、原作100周年を迎える『くまのプーさん』。アニバーサリーイヤーを記念して、講談社より『Disney Winnie the Pooh くまのプーさん ストーリーアート絵本』と『Disney Winnie the Pooh くまのプーさん プー語録』を2026年4月16日（木）に発売しました。

◆Disney Winnie the Pooh くまのプーさん ストーリーアート絵本

本書は、くまのプーさんの不朽の名作『プーさんとはちみつ』『プーさんと大あらし』『プーさんとティガー』を豊富なアートとともに収録。カバーには箔をあしらい、大切なコレクションとしていつまでも手元に持っておきたくなるようなデザインになっています。

また、ストーリー展開やキャラクターの動きに合わせたデザイン性のあるテキストを随所にちりばめ、物語に彩りを添えています。まるで風の音が聞こえてきそうなページや、ティガーの躍動感が伝わってくるページなど、どのページも遊び心たっぷり。映画の世界観をそのままあらわした、臨場感のある「ストーリーアート絵本」です。

◆Disney Winnie the Pooh くまのプーさん プー語録

『プーさんとはちみつ』より『プーさんと大あらし』より『プーさんとティガー』より

大切なことに気づかせてくれるプーさんと仲間たちの言葉集。作品中のセリフを一つひとつ紹介する内容で、原作100周年を迎える今もなお心に響く普遍のメッセージを集めています。



「何もしない時間」や「ありのままの自分」を全力で肯定してくれたり、「今、この瞬間を味わう」という究極の贅沢に気づかせてくれたり。現代を生きる大人のメンタルに深い安らぎを与える一冊です。

＞書誌情報

書名：【Disney Winnie the Pooh くまのプーさん ストーリーアート絵本】

https://amzn.to/4bgKUjw(https://amzn.to/4bgKUjw)

定価：2600円（税込）

サイズ：たて188mm×よこ128mm

ハードカバー／オールカラー96ページ

発売日：2026年4月16日（木） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

書名：【Disney Winnie the Pooh くまのプーさん プー語録】

https://amzn.to/4l82P00(https://amzn.to/4l82P00)

定価：1870円（税込）

サイズ：たて188mm×よこ128mm

ハードカバー／オールカラー96ページ

発売日：2026年4月16日（木） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

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