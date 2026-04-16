【ウェスティン ルスツリゾート】期間限定 鉄板焼きハンバーグランチ登場！　ー5月～10月の毎週日曜限定、温泉入浴付きー

マリオット・インターナショナル

北海道産白老牛とルスツ高原豚の旨味あふれるハンバーグ

ウェスティン ルスツリゾート（北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀）では、

鉄板焼き「風花」にて2026年5月3日（日）から10月11日（日）までの毎週日曜日に完全予約制で、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ハンバーグランチ」をスタートいたします。

札幌市内から日帰りでも楽しめる、大自然に囲まれたリゾートホテルならではの非日常空間で、心も体も満たされるひとときをお過ごしください。

新登場！【毎週日曜開催】鉄板ハンバーグランチ

鉄板ハンバーグコースにはワンドリンク＋温泉入浴付き

実施日：2026年5月3日（日）～2026年10月

11日（日）までの毎週日曜日

時間：11:30～、13:30～の1日2回

各回6名限定（完全予約制）

料金：4,950円（税サ込）

内容：前菜、鉄板ハンバーグ、ガーリックトーストまたはゆめぴりかご飯、デザート

＋ワンドリンク＋温泉入浴付き

鉄板焼きカウンターにて、シェフが目の前で北海道産白老牛とルスツ高原豚を使ったハンバーグを、高温の鉄板でジューシーに焼き上げます。

ナイフを入れると溢れ出す、旨みが濃縮された肉汁に、とろりと半熟のポーチドエッグが絡み、たっぷりのチーズとソースの香ばしい香りが食欲をかき立てます。五感で味わう鉄板焼きならではのコースには、ワンドリンクとさらにウェスティンルスツ温泉の入浴が付いて、ちょっと贅沢なご褒美ランチをお楽しみいただけます。

ご予約はこちら：https://www.tablecheck.com/shops/rusutsu-kazahana/reserve?menu_items=69ce452b373fe6437b62aeae

同時期開催！【毎週土曜開催】「アトリウム」Breakfast at Lunchtime

窓から見える自然に癒される、開放的なレストランバリエーション豊かなメニュー

実施日：2026年5月2日（土）～2026年10月17日（土）までの毎週土曜日

時間：11:00～13:30（ラストオーダー14:30）

料金：大人3,300円、小学生2,310円（税サ込）

幼児無料

内容：ブッフェ＋ワンドリンク＋温泉入浴付き

昨年大好評の企画が今年も登場。ウェスティン ルスツリゾートで高い人気を誇る朝食ブッフェを、土曜日限定でランチタイムにもお楽しみいただけます。90分間のブッフェにワンドリンクと温泉入浴がついたお得な内容。今回より、和食職人が北海道具材のおにぎりを目の前で握るコーナーや、お好きな出汁を選んで作れる「だし茶漬け」バーが新登場！

他にも地元野菜をふんだんに使ったサラダ、フレッシュな卵や牛乳など、バリエーション豊かな料理が並びます。

ウェスティン ルスツ温泉

自然に抱かれた露天風呂が、ひときわ贅沢な時間へ誘う温泉。

泉質は「ナトリウム-炭酸水素塩泉 」。

ゆとりある内湯に、香り漂うジャグジーやドライサウナを備えた、充実の空間です。身体の芯まで満たされるぬくもりとともに、日常を忘れる深い寛ぎを。身も心も解きほぐされる、至福のひとときをお楽しみください。

●レストランご案内

■オールデイダイニング アトリウム

ウェスティン ルスツリゾートのフロント前に位置する、自然光が明るい開放的なオールデイダイニング。朝食と夕食ではブッフェメニューのほかに、Eat Well Menuのアラカルトや北海道の食材を使ったスイーツも各種ご用意しております。

●営業時間:

朝食 6:30～11:30 ランチ 11:30～17:30

ディナー 17:30～22:00

■鉄板焼き 風花

「日本料理 風花」内にある、カウンター席のみ、完全予約制の鉄板焼きダイニング。ディナーでは2種類のコースをご用意しています。

シェフが目の前でお作りする、贅沢な北海道食材を使ったメニューをお楽しみください。

●営業時間（完全予約制）:

ランチ 日曜のみ11:30～、13:00～

ディナー 17:30～20:00

■ウェスティン ルスツリゾートについて

北海道で初めてのウェスティンホテルとして2015年に開業、今年で10周年を迎えます。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂の温泉を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を受賞。

2025年にはスタンダードルームとラグジュアリールームの改装が完了。2026年12月には全室リノベーションが完了し、より快適なホテルステイをご提供いたします。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/

ウェスティン ルスツリゾートInstagram

https://www.instagram.com/westinrusutsu/

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90 分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km（1,378エーカー）、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m（45 フィート）と、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、スノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがある。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017・2018・2019・2021・2024に引き続き、2025年度も「Japan‘s Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞、日本国内のスキーリゾートとして最多の6度目を受賞いたしました。

ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/

■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づき、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るHeavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram （@westin）で最新情報をご案内しています。

ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。