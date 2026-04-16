AI時代の伴走者、法人データベース「SalesRadar」が「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に出展

株式会社FUTUREWOODS

「どこに・誰に・どう攻めるか」をデータで設計する、BtoB営業戦略プラットフォーム「SalesRadar（セールスレーダー）」を提供する株式会社FUTUREWOODS（本社：東京都文京区、代表取締役：小浜勇人）は、2026年4月22日（水）～4月24日（金）までの３日間、東京ビッグサイトで開催される「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に出展いたします。

■SalesRadarのご紹介

優良顧客は、あなたの”側”に潜んでいる。

SalesRadarは営業戦略の立案・実行を推進する、BtoB企業の営業・マーケティング担当者様に向けて、「どこに・誰に・どう攻めるか」をデータに基づく視点で提供するBtoB営業戦略プラットフォームです。圧倒的なコストパフォーマンスでご支援いたします。

▼SalesRadar提供機能

URL:https://radar.futurewoods.co.jp/

■ 会場にて「比較」していただきたいポイント

展示会場内の他サービスと比較しても、特に以下の5点において実直に「現場主義」を貫いています。

「業種」ではなく「事業実態」： 事業内容にてターゲットを細かく分類。実態がよくわかる。

「他社にはないデータの保有」： タイミングを味方にしたマーケ・営業活動ができる。

「すぐ使える」： シンプル設計が、圧倒的なスピードで導入と現場浸透を実現。

「実行アプローチ」のセット提供： ターゲティングから実行アプローチまでご支援可能。

「手軽に企業情報をリッチ化」： ”メアドだけ”のリストに、驚異のボリュームデータを付与。

会場には多くのソリューションがございますが、「戦略策定から実行まで、最もシンプルに、かつ低コストで実現する方法」については、どこにも負けない自信がございます。

ぜひSalesRadarブースへお立ち寄りいただき、実際の操作画面にて５つのポイントをご体感ください。

■ブースへの訪問予約も承っております。

ご興味をお持ちの方は以下のメールアドレスへ「ブース訪問予約」とお送りください。

sales-radar.info@futurewoods.co.jp

■出展概要

マーケティングWeek春は、戦略設計からデジタル施策、SNS、広告、販促、ブランド構築、CRM/CX、EC、営業DXまでをカバーする、日本最大級のマーケティング総合展示会です。 9つの専門展に300社以上が集結し、実務に直結する最新トレンドや施策を、3日間で効率的に比較・体験できます。

当日のSalesRadarブースでは、デモンストレーションの他、API連携のご相談や、営業実行アプローチのご相談も承ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99008/table/68_1_11988ee44e86bf456422ba6e7cb762c0.jpg?v=202604160251 ]

◆ 会社情報

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

FutureSearch: https://www.future-search.jp/

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援

◆ お客様からのお問い合わせ先

《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： sales-radar.info@futurewoods.co.jp