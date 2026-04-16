【シリーズ累計60万部突破！】参考書×授業動画の良いとこ取りで大人気の参考書『大学受験ムビスタ』シリーズから、ついに「地理探究」が登場！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日に『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 系統地理』、『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 世界地誌』の計2冊を発売いたしました。
▲大人気の『大学受験ムビスタ』シリーズに、「地理探究」が登場！
◆「参考書×授業動画」の良いとこ取りで、地理の核心をスピーディーにつかむ！！
地理は独学が難しい科目の一つ。膨大な内容を前に、何から始めればいいかわからない方も多いのではないでしょうか。
「地理って思ったよりも暗記が多くて苦手…」
「地理にまで、勉強の時間が回らない」
「用語を理解するのが難しい…」
そんな受験生におすすめしたいのが、今回発売された参考書です！
▶『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 系統地理』
▶『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 世界地誌』
この「ムビスタ」シリーズの特徴――。
それは、「参考書×授業動画」の良いとこ取りで、スピーディーに学習できること。
この参考書では、紙面の二次元コードを読み取ることで、人気講師の超わかりやすい授業が視聴できます。
◆人気講師の授業動画で挫折させない！ YouTubeでも大人気・上野柊先生
「お茶ゼミ√+」の人気講師で、登録者数1.8万人超え※のYouTubeチャンネル「チレキノウエノ」でも活躍中の上野柊先生が、「日本史探究」に引き続き、地理探究でも登場。地理の要点を軽快な語り口で解説してくれます。
※2026年3月現在。
◆3ステップ構成で、学んだことを確実に定着！
本書のもう1つの特徴、それは独自の3ステップ構成！
この3ステップで、動画で学んだことを確実に定着できるのです。
▼本書の3ステップ▼
１.まず《要点整理》で知識を確認し、
２.次に《講義ページ》で理解を深めつつ授業動画を視聴し、
３.最後に《ミニブック》で重要事項・つまずきポイントを総チェック！
▲要点整理：Themeの内容が一目でわかる！
▲講義：動画と併せて学習を進められる！
▲ミニブック：地図・統計のまとめが入って試験前にも使える！
人気講師の授業と完全対応した見やすくわかりやすい本冊＆持ち運びにも便利なミニブックを活用して、「合格への一歩」を踏み出しましょう！！
「ムビスタ」シリーズの動画見放題キャンペーンにも「地理探究」が追加されます。ほかの科目も併せてぜひチェックしてみてください！
▶公式サイト：https://gakken-ep.jp/extra/mubisuta_series/
［商品概要］
■『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 系統地理 MOVIE×STUDY』
著：上野 柊
価格：1,980円（税込）
発売日：2026年4月9日
判型：A5／328ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-306212-3
発行所：株式会社 Gakken
【本書の詳細・ご購入はコチラ】
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130621200(https://hon.gakken.jp/book/1130621200)
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062128/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062128/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525124/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525124/)
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306212-3(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306212-3)
■『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 世界地誌 MOVIE×STUDY』
著：上野 柊
価格：1,980円（税込）
発売日：2026年4月9日
判型：A5／272ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-306217-8
発行所：株式会社 Gakken
【本書のご購入はコチラ】
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130621700(https://hon.gakken.jp/book/1130621700)
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062179/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062179/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525128/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525128/)
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306217-8(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306217-8)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開