【シリーズ累計60万部突破！】参考書×授業動画の良いとこ取りで大人気の参考書『大学受験ムビスタ』シリーズから、ついに「地理探究」が登場！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日に『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 系統地理』、『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 世界地誌』の計2冊を発売いたしました。

▲大人気の『大学受験ムビスタ』シリーズに、「地理探究」が登場！

◆「参考書×授業動画」の良いとこ取りで、地理の核心をスピーディーにつかむ！！

地理は独学が難しい科目の一つ。膨大な内容を前に、何から始めればいいかわからない方も多いのではないでしょうか。

「地理って思ったよりも暗記が多くて苦手…」

「地理にまで、勉強の時間が回らない」

「用語を理解するのが難しい…」

そんな受験生におすすめしたいのが、今回発売された参考書です！

▶『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 系統地理』

▶『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 世界地誌』

この「ムビスタ」シリーズの特徴――。

それは、「参考書×授業動画」の良いとこ取りで、スピーディーに学習できること。

この参考書では、紙面の二次元コードを読み取ることで、人気講師の超わかりやすい授業が視聴できます。

◆人気講師の授業動画で挫折させない！ YouTubeでも大人気・上野柊先生

「お茶ゼミ√+」の人気講師で、登録者数1.8万人超え※のYouTubeチャンネル「チレキノウエノ」でも活躍中の上野柊先生が、「日本史探究」に引き続き、地理探究でも登場。地理の要点を軽快な語り口で解説してくれます。

※2026年3月現在。

◆3ステップ構成で、学んだことを確実に定着！

本書のもう1つの特徴、それは独自の3ステップ構成！

この3ステップで、動画で学んだことを確実に定着できるのです。

▼本書の3ステップ▼

１.まず《要点整理》で知識を確認し、

２.次に《講義ページ》で理解を深めつつ授業動画を視聴し、

３.最後に《ミニブック》で重要事項・つまずきポイントを総チェック！

▲要点整理：Themeの内容が一目でわかる！▲講義：動画と併せて学習を進められる！

▲ミニブック：地図・統計のまとめが入って試験前にも使える！

人気講師の授業と完全対応した見やすくわかりやすい本冊＆持ち運びにも便利なミニブックを活用して、「合格への一歩」を踏み出しましょう！！

「ムビスタ」シリーズの動画見放題キャンペーンにも「地理探究」が追加されます。ほかの科目も併せてぜひチェックしてみてください！

▶公式サイト：https://gakken-ep.jp/extra/mubisuta_series/

［商品概要］

■『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 系統地理 MOVIE×STUDY』

著：上野 柊

価格：1,980円（税込）

発売日：2026年4月9日

判型：A5／328ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306212-3

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130621200(https://hon.gakken.jp/book/1130621200)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062128/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062128/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525124/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525124/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306212-3(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306212-3)

■『大学受験ムビスタ 上野のたった8時間で地理探究 世界地誌 MOVIE×STUDY』

著：上野 柊

価格：1,980円（税込）

発売日：2026年4月9日

判型：A5／272ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306217-8

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130621700(https://hon.gakken.jp/book/1130621700)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062179/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062179/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525128/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525128/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306217-8(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306217-8)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開