【ヒルトン東京お台場】藁焼きローストビーフとトロピカルフルーツが競演　 「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年4月17日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）では、2026年5月18日（月）より、2F「グリロジー バー&グリル」にて、ライブで仕上げる肉料理と、マンゴー・メロンのスイーツを一度に楽しめる「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」を期間限定で開催します。

本フェアでは、シェフが目の前で仕上げるライブ感あふれるグリル料理を主役に、食欲をそそる多彩なミートメニューを取り揃えました。デザートエリアには、芳醇な香りのマンゴーとみずみずしいメロンをふんだんに使用した、見た目にも鮮やかなスイーツが並びます。

ライブステーションでは、低温調理でしっとり仕上げたローストビーフを藁（わら）で燻し、香ばしさをまとわせた一皿をご用意。ガーリックとチーズのコクを効かせたシュクメルリソースとともに、濃厚な味わいに仕上げました。また、ディナータイムには、蒸した小籠包に焼き目を付けた「焼き小籠包」が登場。カリッとした皮と熱々の肉汁をお楽しみいただけます。

ビュッフェ台には、ハチミツのコクと粒マスタードの酸味を効かせたポークスペアリブや、スパイスに漬け込んだ鶏肉をジューシーに焼き上げたケバブチキン、やわらかな牛タンを葱しょうがでさっぱりと味わえるメニューなど、バラエティ豊かな肉料理が並びます。

デザートエリアには、旬のマンゴーとメロンを贅沢に使用したスイーツをご用意。「マンゴーショートケーキ」や「メロンショートケーキ」をはじめ、サクッとしたタルト生地にとろける果肉をあしらった「マンゴータルト」、さっぱりとした味わいの「杏仁メロン」や「クリームソーダ風ゼリー」など、初夏らしい彩りのデザートが揃います。

食べ応えある肉料理と、さわやかなフルーツの甘みを存分に味わえる、初夏にふさわしいビュッフェです。

■おすすめメニュー 一例■

＜ライブステーション＞

・「ローストビーフの藁焼き シュクメルリソース」：

低温調理でしっとりジューシーに仕上げたローストビーフを藁で燻し、ガーリックとチーズソースのコクを効かせたソースで味わう一品

・「焼き小籠包（ディナー限定）」：

蒸したての小籠包に香ばしい焼き目を付け、カリッとした皮とあふれる肉汁が楽しめる一品

＜ホット＆コールド セレクション＞

ローストビーフの藁焼き シュクメルリソース焼き小籠包（ディナー限定）

・「ポークスペアリブのハニーマスタードソース」：

肉厚のスペアリブに、ハチミツのコクと粒マスタードの酸味を効かせた食欲をそそる味わい

・「鴨と葱のクレープ包み」：

しっとりとした鴨肉と、シャキッとした葱をクレープで包んだ一品

・「牛タンスモーク」：

低温調理でやわらかく仕上げたスモークタンでマッシュポテトを包み、葱しょうがを添えて

・「牛肉とマンゴーのエスカベッシュ風」：

マンゴーの甘みと爽やかな風味が、牛肉のコクを引き立てる冷製前菜

＜デザート セレクション＞

ポークスペアリブのハニーマスタードソース鴨と葱のクレープ包み牛タンスモーク牛肉とマンゴーのエスカベッシュ風

・「メロンショートケーキ」、「マンゴーショートケーキ」：

みずみずしい果実を活かした軽やかな口どけのショートケーキ（ディナータイムは2種の食べ比べ）

・「マンゴータルト」：

サクッとしたタルト生地に、濃厚な甘みのマンゴーをあしらった一品

・「シャルロットケーキ メロン」 ：

ふんわりと軽やかなビスキュイ生地で側面を覆い、メロンをあしらった華やかなケーキ

・「マンゴージンジャーゼリー」：

マンゴーの甘みに生姜のアクセントを効かせたさっぱりとした後味のゼリー

■「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」 概要

期間：2026年5月18日（月）～7月10日（金）

場所：「グリロジー バー＆グリル」（2F）

時間：

ランチ 全日（各90分の2部制） １.11:30～13:00 / ２.13:30～15:00

ディナー 平日（90分制）17:45～21:00／土日祝 （各90分の2部制） １.17:30～19:00 / ２.19:30～21:00

料金：

ランチ 平日・・・・・・・・大人 6,200円 / 小学生 3,000円 / 幼児（4～6歳）1,500円

土日祝・・・・・・・・大人 7,200円 / 小学生 3,000円 / 幼児（4～6歳）1,500円

ディナー 平日・・・・・・・・大人 7,500円 / 小学生 4,000円 / 幼児（4～6歳）2,300円

土日祝・・・・・・・・大人 8,900円 / 小学生 4,000円 / 幼児（4～6歳）2,300円

※0～3歳は無料です ※表示料金はすべて税金・サービス料込み

■ヒルトン東京お台場について

その他メニュー詳細・ご予約はこちら :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7350お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

詳細はこちらをご覧ください。

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■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年4月現在）

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