【ヒルトン東京お台場】藁焼きローストビーフとトロピカルフルーツが競演　 「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」開催

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株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年4月17日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場　総支配人／中里英樹）では、2026年5月18日（月）より、2F「グリロジー バー&グリル」にて、ライブで仕上げる肉料理と、マンゴー・メロンのスイーツを一度に楽しめる「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」を期間限定で開催します。




本フェアでは、シェフが目の前で仕上げるライブ感あふれるグリル料理を主役に、食欲をそそる多彩なミートメニューを取り揃えました。デザートエリアには、芳醇な香りのマンゴーとみずみずしいメロンをふんだんに使用した、見た目にも鮮やかなスイーツが並びます。



ライブステーションでは、低温調理でしっとり仕上げたローストビーフを藁（わら）で燻し、香ばしさをまとわせた一皿をご用意。ガーリックとチーズのコクを効かせたシュクメルリソースとともに、濃厚な味わいに仕上げました。また、ディナータイムには、蒸した小籠包に焼き目を付けた「焼き小籠包」が登場。カリッとした皮と熱々の肉汁をお楽しみいただけます。



ビュッフェ台には、ハチミツのコクと粒マスタードの酸味を効かせたポークスペアリブや、スパイスに漬け込んだ鶏肉をジューシーに焼き上げたケバブチキン、やわらかな牛タンを葱しょうがでさっぱりと味わえるメニューなど、バラエティ豊かな肉料理が並びます。



デザートエリアには、旬のマンゴーとメロンを贅沢に使用したスイーツをご用意。「マンゴーショートケーキ」や「メロンショートケーキ」をはじめ、サクッとしたタルト生地にとろける果肉をあしらった「マンゴータルト」、さっぱりとした味わいの「杏仁メロン」や「クリームソーダ風ゼリー」など、初夏らしい彩りのデザートが揃います。



食べ応えある肉料理と、さわやかなフルーツの甘みを存分に味わえる、初夏にふさわしいビュッフェです。


■おすすめメニュー 一例■


＜ライブステーション＞

・「ローストビーフの藁焼き シュクメルリソース」：


　低温調理でしっとりジューシーに仕上げたローストビーフを藁で燻し、ガーリックとチーズソースのコクを効かせたソースで味わう一品


・「焼き小籠包（ディナー限定）」：


　蒸したての小籠包に香ばしい焼き目を付け、カリッとした皮とあふれる肉汁が楽しめる一品



ローストビーフの藁焼き シュクメルリソース

焼き小籠包（ディナー限定）

＜ホット＆コールド セレクション＞

・「ポークスペアリブのハニーマスタードソース」：　


　肉厚のスペアリブに、ハチミツのコクと粒マスタードの酸味を効かせた食欲をそそる味わい


・「鴨と葱のクレープ包み」：


　しっとりとした鴨肉と、シャキッとした葱をクレープで包んだ一品


・「牛タンスモーク」：


　低温調理でやわらかく仕上げたスモークタンでマッシュポテトを包み、葱しょうがを添えて


・「牛肉とマンゴーのエスカベッシュ風」：


　マンゴーの甘みと爽やかな風味が、牛肉のコクを引き立てる冷製前菜



ポークスペアリブのハニーマスタードソース

鴨と葱のクレープ包み


牛タンスモーク

牛肉とマンゴーのエスカベッシュ風

＜デザート セレクション＞

・「メロンショートケーキ」、「マンゴーショートケーキ」：


　みずみずしい果実を活かした軽やかな口どけのショートケーキ（ディナータイムは2種の食べ比べ）


・「マンゴータルト」：


　サクッとしたタルト生地に、濃厚な甘みのマンゴーをあしらった一品


・「シャルロットケーキ メロン」 ：


　ふんわりと軽やかなビスキュイ生地で側面を覆い、メロンをあしらった華やかなケーキ


・「マンゴージンジャーゼリー」：


　マンゴーの甘みに生姜のアクセントを効かせたさっぱりとした後味のゼリー




■「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」　概要

期間：2026年5月18日（月）～7月10日（金）　


場所：「グリロジー バー＆グリル」（2F）


時間：


ランチ　　全日（各90分の2部制）　１.11:30～13:00 / ２.13:30～15:00


ディナー　平日（90分制）17:45～21:00／土日祝 （各90分の2部制）　１.17:30～19:00 / ２.19:30～21:00


料金：


ランチ　 平日・・・・・・・・大人 6,200円　/　小学生 3,000円　/　幼児（4～6歳）1,500円


　　　 土日祝・・・・・・・・大人 7,200円　/　小学生 3,000円　/　幼児（4～6歳）1,500円


ディナー 平日・・・・・・・・大人 7,500円　/　小学生 4,000円　/　幼児（4～6歳）2,300円


　　　 土日祝・・・・・・・・大人 8,900円　/　小学生 4,000円　/　幼児（4～6歳）2,300円


※0～3歳は無料です　　※表示料金はすべて税金・サービス料込み



その他メニュー詳細・ご予約はこちら :
https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7350
お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00

■ヒルトン東京お台場について


ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。



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■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて


ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。


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株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年4月現在）


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