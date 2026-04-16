「ベスト-アニバーサリー」憧れのフレグランス「エリー サーブ」との新作コラボレーション「ル パルファム ルミエール」発売記念来場特典キャンペーンを4月18日(土)より開始

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（所在地：東京都港区海岸、代表取締役社長 塚田 健斗）が運営する

「はじめての結婚準備」および「DESTINY Line ブライダルエステ」において、特別な日をさらに思い出深くなるような香りの魔法を演出する「ELIE SAAB（エリー サーブ）」 のフレグランスサンプルをプレゼントいたします。

究極のラグジュアリーを体現するウエディングドレスで、世界中のセレブリティをはじめ、多くの女性を魅了し続けるメゾン「エリー サーブ」。華やかなドレスに身を包んだ女性にさらなる自信と輝きをもたらすシグニチャーコレクション「ル パルファム」に、新作「ル パルファム ルミエール オードパルファム」が仲間入りします 。ベスト-アニバーサリーでは、この新作の発売を記念し、4月18日（土）より、式場選び前に多彩な花嫁体験を通じて結婚式の準備をサポートする新しいウエディングサービス「はじめての結婚準備」フェスタや、花嫁を至高の輝きへと導く挙式前のブライダルエステのトリートメントを受けられる方々に、輝きのオーラをもたらす「エリー サーブ」のベストセラーフレグランス「ル パルファム イン ホワイト」のミニスプレーサンプルをご来場特典としてご提供いたします。

■ キャンペーン概要：特別な日を彩る“輝きのオーラ”をプレゼント

本キャンペーンでは、エリー サーブのベストセラーフレグランス

「ル パルファム イン ホワイト」のミニスプレーサンプル（1.5mL）をご提供いたします。

結婚式という人生の節目を控えた女性に、さらなる自信と輝きをもたらす“香りの演出”をお届けします。



・提供開始日：2026年4月18日（土）～



1:「はじめての結婚準備」フェスタ

・事前予約のうえ来館されたお客様（※新婦さま限定の特典。ぜひお二人でご来場ください。）

・実施拠点：仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・広島・博多の各サロン



2:「DESTINY Lineブライダルエステ 」

・挙式前のトリートメント施術を受けられるお客様

・実施拠点：表参道、新浦安、横浜、名古屋、梅田の各グランドサロン

※数量限定、なくなり次第終了

提供フレグランス

「エリー サーブ」のベストセラーフレグランス

「ル パルファム イン ホワイト」

■ ル パルファム イン ホワイト公式サイト https://bit.ly/4c4o4Nu

ル パルファム イン ホワイト オードパルファム

・新作「ル パルファム ルミエールオードパルファム」

「ル パルファム ルミエール」は、エリー・サーブの母国、レバノンを照らす地中海の光からインスパイア。明るく、温かい、穏やかで柔らかな陽光は、ポジティブな気持ちをもたらし、人々をより幸せに、より美しく見せてくれます。マスター調香師フランシス・

クルジャンによる、モダンでソフトなアンバーアコードをベースに、白い花々の輝きに満ちた、太陽のようにおおらかなムードがあふれるフローラル ブーケの香りです。

TOP: イタリア産マンダリン、マダガスカル産イランイラン

MID：インド産サンバックジャスミン、チュベローズ、ガーデニア

BASE: パチョリ、モダンアンバーウッドアコード、ソフトアンバーアコード

「ル パルファム」 コレクション公式サイト

https://latelierdesparfums.jp/pages/elie-saab





ブランド名：「ELIE SAAB（エリー サーブ）」

製品名：ル パルファム ルミエール オードパルファム

2026年4月29日(水)全国発売

*公式フレグランスサイト「ラトリエ デ パルファム 」では4月30日(木)より発売

30mL 12,760円/ 50mL 19,580円/ 90mL 25,410円 （すべて税込価格）

新作 ル パルファム ルミエールオードパルファムル パルファム イン ホワイト オードパルファム

【来館特典ご提供場所】

「はじめての結婚準備」

提供開始日：2026年4月18日（土）～

式場選び前に多彩な花嫁体験を通じて結婚式の準備をサポートする、新しいウエディングサービスです。ご来館予約の上、ご来館していただいた新婦さまに「エリー サーブ」

「ル パルファム イン ホワイト オードパルファム」のフレグランスミニスプレ(1.5mL)をプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了

ご予約はこちらから：

・花嫁体験から始める結婚準備フェスタ

https://lp.ba-wedding.jp/1st-wedding-fes/

・ワンランク上のホテル式場探しイベント

https://lp.ba-wedding.jp/hajikon-exclusive-event/

・プロと選ぶ式場相談フェスタ

https://www.hajimete-guide.jp/lp-fes-ceremonialhall

＜提供サロン＞

仙台 アートグレイス フォレスト迎賓館

宮城県仙台市太白区八木山香澄町24-1アートグレイスフォレスト迎賓館内

TEL: 022-206-0102



東京 DESTINY Line 表参道グランドサロン

東京都渋谷区神宮前4-26-18原宿ピアザビル2F

TEL:03-4332-6183



横浜 フォトパーク 横浜店

神奈川県横浜市中区山下町204-1 ダイワロイネットホテル横浜公園 13階

TEL: 045-900-6016



名古屋 DESTINY Line 名古屋店

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7ストリングスホテル名古屋2F

TEL: 052-990-6294



大阪 DESTINY Line 梅田店

大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ 1F

TEL: 050-2018-7970

広島 DESTINY Line 広島店

広島県広島市中区八丁堀5-7広島KSビル１F

TEL: 082-240-9461



博多 DESTINY Line 博多店

福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6第三博多偕成ビル1階

TEL: 092-284-8831

はじめての結婚準備

「DESTINY Line ブライダルエステ」

提供開始日：2026年4月18日（土）～

花嫁の至高の輝きへと導く、挙式前のトリートメントを受けられる方に、

「エリーサーブ」「ル パルファム イン ホワイト オールドパルファム」のフレグランスミニスプレー（1.5mL)をプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了

公式サイト：https://www.best-anniversary.co.jp/destinyline/

＜提供サロン＞

DESTINY Line 表参道グランドサロン

東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル2F・3F (総合受付：3F)

TEL: 03-5414-8833

DESTINY Line 新浦安店

千葉県浦安市明海5-8-2（アートグレイス・ウエディングコースト内）

TEL.047-316-3488

DESTINY Line 横浜店

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル1F

TEL.045-227-8844

DESTINY Line 名古屋店

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 ストリングスホテル名古屋2F

TEL: 052-589-0558

DESTINY Line 梅田店

大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 5F

TEL: 06-4797-8511

DESTINY Line ブライダルエステ

【ELIE SAABについて】

ブランドのシグニチャーコレクション「ル パルファム」は、デザイナーが思い描くドレスを身にまとったときのように、女性が輝かしく自信に満ち、周囲が振り向くようなまばゆいばかりの洗練された女性らしさを体現しています。

ELIE SAAB 公式フレグランスサイト：https://latelierdesparfums.jp/pages/elie-saab

【はじめての結婚準備について】

「はじめての結婚準備」は、結婚を意識した瞬間に思い浮かぶ様々な「こと」や「もの」プロポーズ、婚約指輪、家族、ドレス選び、結婚スタイル、式場、そしてゲストへの配慮など、プロポーズ前から始まるすべての準備をサポートするブランドです。

公式サイト：https://www.hajimete-guide.jp/(https://www.hajimete-guide.jp/)



【DESTINY Line ブライダルエステついて】

いちばん煌めく瞬間 また新しい素肌に出会う明日が輝く特別な“はじまり”Best-Anniversaryのビューティシャンは人と環境の求める本質的な“美しさ”を追求美の魅力と可能性をトータルプロデュースするプロフェッショナルチームです。心を豊かにする「美容」を通しすべての人の笑顔が連鎖する“集いの場”と“きっかけ”を新たな未来に向け提案いたします。

公式サイト：https://www.best-anniversary.co.jp/destinyline/