サマンサベガからサンリオキャラクター「ポムポムプリン」コラボコレクションが登場(ハート)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は

“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”

をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」のコラボコレクションを発売する。

■販売スケジュール

2026/4/16（木）～公式オンラインショップ

2026/4/17（金）～全国のサマンサベガ取扱店舗にて予約スタート

2026/4/25（土）～全国販売

■「ポムポムプリン」コレクション 特集ページはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604c1/

ポムポムプリンをイメージしたブラウンとイエローでデザインしたバッグ、折財布やバッグチャームが登場。

ハンドバッグ \24,200‐

サマンサベガで大人気のロゴテープシリーズ×「ポムポムプリン」待望のデザイン。

デイリー使いしやすいよう、優しいカラーリングのブラウンとイエローを使用したハンドバッグで

バッグ全体に、ポムポムプリンを連想させる、「パンケーキ」、「四つ葉のクローバー」などのモチーフを総柄でデザインし

見ているだけで心が弾みます。

またロゴテープ部分にはスカラップ柄をデザインし、さりげなく可愛さをプラス。

付属のミラーチャームは取り外しが可能で、ミラー部分は可愛いハート型に。

ポムポムプリンがミラーをぎゅっと抱きしめているようなデザイン。

サイドのポケットにもポムポムプリンをデザインし、どの角度から見ても可愛いアイテム。

折財布 \16,280‐

バッグのデザインとリンクした折財布。フロントとカード収納箇所には

ポムポムプリンと、お友達の“マフィン”がデザインされており、中まで可愛さが詰まったアイテム。

２wayバッグチャーム \5,500‐

ポムポムプリン30周年をお祝いする限定デザインを使用したバッグチャーム。

キラっと光るハートのクリスタルとお祝いをイメージしたリボンデザインがポイント。

チェーン部分は取り外しができ、ファスナーチャームとしても使用可能。

■「ポムポムプリン」コレクション 特集ページはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604c1/

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company