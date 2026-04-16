サマンサベガからサンリオキャラクター「ポムポムプリン」コラボコレクションが登場(ハート)
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は
“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”
をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」のコラボコレクションを発売する。
■販売スケジュール
2026/4/16（木）～公式オンラインショップ
2026/4/17（金）～全国のサマンサベガ取扱店舗にて予約スタート
2026/4/25（土）～全国販売
■「ポムポムプリン」コレクション 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604c1/
ポムポムプリンをイメージしたブラウンとイエローでデザインしたバッグ、折財布やバッグチャームが登場。
ハンドバッグ \24,200‐
サマンサベガで大人気のロゴテープシリーズ×「ポムポムプリン」待望のデザイン。
デイリー使いしやすいよう、優しいカラーリングのブラウンとイエローを使用したハンドバッグで
バッグ全体に、ポムポムプリンを連想させる、「パンケーキ」、「四つ葉のクローバー」などのモチーフを総柄でデザインし
見ているだけで心が弾みます。
またロゴテープ部分にはスカラップ柄をデザインし、さりげなく可愛さをプラス。
付属のミラーチャームは取り外しが可能で、ミラー部分は可愛いハート型に。
ポムポムプリンがミラーをぎゅっと抱きしめているようなデザイン。
サイドのポケットにもポムポムプリンをデザインし、どの角度から見ても可愛いアイテム。
折財布 \16,280‐
バッグのデザインとリンクした折財布。フロントとカード収納箇所には
ポムポムプリンと、お友達の“マフィン”がデザインされており、中まで可愛さが詰まったアイテム。
２wayバッグチャーム \5,500‐
ポムポムプリン30周年をお祝いする限定デザインを使用したバッグチャーム。
キラっと光るハートのクリスタルとお祝いをイメージしたリボンデザインがポイント。
チェーン部分は取り外しができ、ファスナーチャームとしても使用可能。
■「ポムポムプリン」コレクション 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604c1/
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■サマンサベガ ブランドサイト
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company