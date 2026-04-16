サマンサベガからサンリオキャラクター「ポムポムプリン」コラボコレクションが登場(ハート)

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は


“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”


をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」のコラボコレクションを発売する。



■販売スケジュール


2026/4/16（木）～公式オンラインショップ


2026/4/17（金）～全国のサマンサベガ取扱店舗にて予約スタート


2026/4/25（土）～全国販売



■「ポムポムプリン」コレクション　特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604c1/



ポムポムプリンをイメージしたブラウンとイエローでデザインしたバッグ、折財布やバッグチャームが登場。





ハンドバッグ　\24,200‐



サマンサベガで大人気のロゴテープシリーズ×「ポムポムプリン」待望のデザイン。


デイリー使いしやすいよう、優しいカラーリングのブラウンとイエローを使用したハンドバッグで


バッグ全体に、ポムポムプリンを連想させる、「パンケーキ」、「四つ葉のクローバー」などのモチーフを総柄でデザインし


見ているだけで心が弾みます。


またロゴテープ部分にはスカラップ柄をデザインし、さりげなく可愛さをプラス。





付属のミラーチャームは取り外しが可能で、ミラー部分は可愛いハート型に。


ポムポムプリンがミラーをぎゅっと抱きしめているようなデザイン。





サイドのポケットにもポムポムプリンをデザインし、どの角度から見ても可愛いアイテム。







折財布　\16,280‐



バッグのデザインとリンクした折財布。フロントとカード収納箇所には


ポムポムプリンと、お友達の“マフィン”がデザインされており、中まで可愛さが詰まったアイテム。







２wayバッグチャーム　\5,500‐



ポムポムプリン30周年をお祝いする限定デザインを使用したバッグチャーム。


キラっと光るハートのクリスタルとお祝いをイメージしたリボンデザインがポイント。



チェーン部分は取り外しができ、ファスナーチャームとしても使用可能。



■「ポムポムプリン」コレクション　特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604c1/



■サマンサベガ公式オンラインショップ


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV



■サマンサベガ　ブランドサイト


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/





■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company