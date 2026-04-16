応用技術、和歌山大学ソーラーカープロジェクトの部品の設計最適化を支援

応用技術株式会社

応用技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小西 貴裕、以下応用技術）は、世界最高峰のソーラーカーレース「Bridgestone World Solar Challenge（以下、BWSC）」に挑戦する和歌山大学ソーラーカープロジェクトへAutodesk Fusionを用いた設計DX（デジタルトランスフォーメーション）の伴走支援を行いました。

AIを活用したジェネレーティブデザインと解析技術を駆使した新型車両「YATA」は、前回大会の車両から54kgの軽量化に成功しました。車体の軽さは全出場チームの中でも2番目をマークし、2025年大会では前回記録を大幅に塗り替える2,717.6kmの走行を達成しました。

応用技術は和歌山大学ソーラーカープロジェクトが2023年の初出場時からスポンサーとして支援を行っています。2023年の大会では、車体重量200kg超という重さがネックとなり、エネルギーマネジメントが成立せずリタイアを経験し、完走のためには40kg以上の軽量化という極めて高いハードルを越える必要がありました。

そこで応用技術の支援のもとAutodesk Fusionを導入し、従来の経験や勘に頼った設計から、「数値」に基づく高度な設計プロセスへと変革を遂げました。

本事例の主なトピック

- 徹底した解析による軽量化- AIを利用したジェネレーティブデザインによるパーツ設計- クラウド活用によるチーム開発の加速

事例記事詳細：Autodesk Fusionとジェネレーティブデザインが切り拓く世界大会への道、勘に頼らない数値化された設計による挑戦(https://todim.apptec.co.jp/work/2026-wakayama/?utm_source=prtimes&utm_campaign=todim-2026-wakayama-pr)

応用技術株式会社について

応用技術は1984年の会社設立以来、ものづくり支援やBIM/CIM、GISを活用した「ソリューションサービス事業」と防災・環境分野を対象とした「エンジニアリングサービス事業」を両輪に、お客様の課題を価値に変えるイノベーションカンパニーとして成長しています。製造分野においては、デジタル技術で変革する「toDIM」を展開し、AM技術や切削加工のDX支援を行っています。

応用技術株式会社(https://www.apptec.co.jp/)

toDIM(https://todim.apptec.co.jp/)