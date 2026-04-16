TD SYNNEX、遠隔体調管理システム「REMONY(R)︎」熱中症対策向けレンタルプラン提供開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持 重隆、以下「TD SYNNEX」）は、ヘルステック事業を展開する株式会社MEDIROM MOTHER Labs（本社：東京 代表取締役：植草 義雄、以下「マザーラボ」）とのディストリビューター契約に基づき、同社が開発する充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet(R)︎」を活用した遠隔体調管理システム「REMONY(R)︎（リモニー）」の熱中症対策向けレンタルプランを2026年4月より提供開始いたします。

遠隔体調管理システム「REMONY」熱中症対策向けレンタルプランの取り扱いを開始(https://www.ecnex.jp/connect/articles/7092?utm_source=salse_email&utm_medium=email&utm_campaign=adm&utm_content=13166)

本プランは暑熱リスクが高まる夏季期間だけ必要な台数・期間で導入でき、初期費用を抑えつつ従業員の体調変化をリアルタイムに可視化するものです。

■背景：

熱中症対策の義務化と課題

厳しい労働環境や気候変動により職場の暑熱リスクが増加し、2025年6月1日より気候変動適応法が改正され、企業にはより高度な現場作業員の安全管理と体制構築が求められています。一方で、現場作業員のバイタルをリアルタイムで把握するためのデバイス導入には、導入費用の設備投資コストが重いことや、導入後の管理工数が障壁となり、企業側が前向きに検討しづらい状況が発生していました。

データ欠損がない見守りの必要性

従来のウェアラブルデバイスでは充電切れによるデータ欠損が課題ですが、MOTHER Bracelet(R)︎は体表面と外気の温度差を利用した発電により24時間365日データを記録でき、心拍数・体表温・歩数・睡眠・消費カロリーの5項目を継続測定できます。充電不要のため、データの途切れがない状態で従業員の体調管理が可能になります。

■遠隔体調管理システム「REMONY」熱中症対策レンタルプランの特長：

本プランは、現場作業員のバイタルデータをリアルタイムで可視化し、熱中症のリスクを未然に防ぐパッケージです。

１.初期投資を抑えたパッケージ料金

端末購入不要のレンタル形式を採用。必要な時期のみの導入など、企業の予算形態に合わせた柔軟な運用が可能。

２.24時間365日、充電の手間をゼロに

外気と身体の温度差で発電する「ゼーベック効果」を利用した独自技術により、充電忘れによるデータ欠損や管理の手間を完全に排除。

３.アラート通知機能

異常検知時に管理者へ即座に通知。多拠点にまたがる現場の安全を中央で一括管理。

■充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet(R)︎」について：

「MOTHER Bracelet(R)︎」は、世界初*となる24時間365日充電不要のスマートトラッカーです。米国シリコンバレー発の最先端技術を搭載することで体温と外気の温度差で電力を生み出します。充電不要のため、充電時のダウンタイム（データが取得できない時間）が発生しません。歩数・睡眠量・消費カロリー・心拍数・体表温＝ヘルスケアの基本となる5つのデータがこれ1つで記録可能です。

MOTHER Bracelet一般発売ページ：https://mother-bracelet.com/

＊WPO、PATENTSCOPE、科学技術センター、J-GLOBAL、J-PlatPatなどにより、ゼーベック効果を利用した充電不要の活動量計に該当する知的財産を確認(2021年7月3日 ESP総研調べ)

■遠隔体調管理システム「REMONY(R)︎(リモニー)」について：

遠隔体調管理システム「REMONY(R)︎」は、マザーラボが開発した充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet(R)︎」を腕に装着し、専用ゲートウェイを経由して自動で同期されたデータをリアルタイムで一元管理できるシステムです。

従来のウェアラブルデバイスは充電切れによるデータの欠損が課題となり、見守りが困難な状況となっています。「MOTHER Bracelet(R)︎」は充電のために取り外すことなく、24時間365日リアルタイムで利用者のバイタルデータを計測することが可能です。そのため、緊急事態の早期発見や体調不良による事故の防止を高い精度で実現いたします。高齢者の見守りや夜間の長時間勤務の従業員の健康管理など様々な業界に合わせてカスタマイズを行い、展開しております。

＜搭載機能＞

・心拍・体表温・歩数・睡眠量・消費カロリーの取得・表示

・各種アラート機能（転倒検知、心拍異常、熱中症、SOSコールなど）

・アラートと連動した自動通知機能

サービスサイトURL：https://remony.site/

■TD SYNNEXを通じて導入するメリット：

TD SYNNEXは世界100カ国以上、取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを活かし、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。

「REMONY」熱中症対策レンタルプランの導入においては、同社が保有する法人顧客基盤および技術支援体制を活かし、提案・導入設計から運用支援までを一貫して提供いたします。特に、現場環境に応じたゲートウェイ配置やアラート設計など、実運用を見据えた導入支援が可能です。

また、全国規模での展開や多拠点への一斉導入にも対応しており、製造・建設・物流などの現場環境においても、迅速かつ安定した導入を実現します。さらに、既存の業務システムや安全管理体制との連携、API連携を含むカスタマイズ支援にも対応し、お客さまの業務フローに適合した形での活用を支援します。これにより、単なるデバイス導入にとどまらず、現場の安全管理DXおよび熱中症対策の高度化を包括的に推進します。

製品に関するお問い合わせはこちら：https://jp.tdsynnex.com/inquiry

株式会社MEDIROM MOTHER Labs 代表取締役 植草 義雄氏は次のように述べています。

「当社は“健康を日常に”を掲げ、独自の温度差発電技術を活用した充電不要のスマートトラッカー『MOTHER Bracelet(R)︎』を開発し、データドリブンな健康管理の実現に取り組んでまいりました。

近年、熱中症対策の重要性が高まる中で、『現場のすべての作業員をどう見守るか』という課題に対して、REMONYは“着けるだけで見守れる”新しいソリューションとして評価をいただいております。

今回、TD SYNNEX様との連携により、レンタルという形でより導入しやすい選択肢を提供できることで、『夏の期間だけ利用したい』『初期投資を抑えたい』といった現場のニーズにも応えられるようになりました。今後も、より多くの現場にREMONYを届けることで、労働環境の改善と事故の未然防止に貢献し、社会に新しい価値を創出してまいります。」

TD SYNNEX コンシューマビジネス部門執行役員部門長 佐藤 正隆は次のように述べています。

「働く人々の健康と安全を守ることは、企業にとってますます重要な経営課題となっています。特に近年は、熱中症対策の義務化を背景に、現場におけるより高度な安全管理体制の構築が求められています。

当社はこれまで、バイタルデータを活用したヘルスケアソリューションの拡充に取り組んでまいりましたが、今回、MEDIROM MOTHER Labs様との連携により、充電不要で24時間365日データを取得できる『MOTHER Bracelet(R)︎』と遠隔体調管理システム『REMONY(R)』に加え、より導入しやすいレンタルプランを提供できることを大変意義深く感じております。本プランにより、これまで導入のハードルとなっていた初期コストや運用負荷を軽減し、より多くの現場において熱中症対策の高度化を実現できるものと考えています。TD SYNNEXは今後も、グローバルネットワークと技術支援力を活かし、お客さまの健康経営と安全な職場づくりに貢献してまいります。」

MEDIROM MOTHER Labsについて

株式会社MEDIROM MOTHER Labsメディロムグループのヘルステック事業を担う子会社です。

ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムの実施、24時間365日充電不要の活動量計「MOTHER Bracelet」の開発・販売を行っています。「MOTHER Bracelet」は応援購入サイト「Makuake」で5,610万円の支援を達成し、高い注目を集めました。また、その特長を活かし、活動量計を用いた集中管理システムを介護・流通・デベロッパーなど各業界に提供しています。

さらに、ランナーの健康管理を支援するランニングステーション「Re.Ra.Ku PRO」の運営を通じて、リアルとテクノロジーを融合したヘルスケアサービスを展開しています。

（WEB）https://medirom.co.jp/

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

セーフハーバー宣言

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