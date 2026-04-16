「神戸北野テラス」景色と記憶を楽しむ新提案【天空のアフタヌーンティー】2026年4月17日（金）より開始

エイチ・ワイ・ホスピタリティ・エンタープライズ株式会社

グランド・メゾンホテルズアンドリゾーツ株式会社(代表取締役：山口浩［神戸北野ホテル総支配人・総料理長］)が運営する「神戸北野テラス」(神戸市・ビーナスブリッジ)は、レストランの価値をさらに高める新提案として、新メニュー「天空のアフタヌーンティー」を2026年4月17日（金）より提供開始いたします。

特長は、単なるアフタヌーンティーの提供にとどまらず、景⾊・食・空間・記憶までを一体の体験としてお楽しみいただける点にあります。

フランス料理の技術と思想をベースにしたアフタヌーンティーに加え、普段は足を踏み入れることのできない天空2階の特別貴賓室を記念撮影のためのフォトスポットとして限定開放。さらに、ビーナスブリッジの自然に囲まれた環境のなかで、景⾊とともにゆったりと流れる時間そのものを味わっていただけます。食を味わうだけでなく、その時間を美しく残す。「神戸北野テラス」ならではの新しいアフタヌーンティー体験を、ぜひお楽しみください。

「天空のアフタヌーン」とは・・・

プレミアムアフタヌーンティセットのイメージ■コンセプト

ビーナスブリッジの山上に位置する「神戸北野テラス」は、神戸の街、港・海の景色を独り占めできるロケーションです。その唯一無二の環境は、これまで多くのお客様の滞在を印象深いひとときへと導いてまいりました。

今回新たにご提案する「天空のアフタヌーンティー」は、単なるカフェメニューの提供にとどまらず、景色・空間・撮影体験までを含めた“ここでしか味わえない時間の過ごし方”を形にしたものです。

■天空2階・特別貴賓室で楽しむフォトタイム

当企画の大きな特長のひとつが、普段は足を踏み入れることのできない天空2階の特別貴賓室でのフォトタイムです。記念撮影のための特別な空間として、アフタヌーンティーをご利用のお客様に限定開放いたします。

ヨーロッパの重厚なアンティーク家具、華やかに輝くシャンデリア、アンティークの食器棚に飾られたバカラやラリックなど、非日常感あふれる空間をご用意しました。

特別貴賓室の撮影ブースイメージ

さらに、天空をイメージさせる青空の背景（165cm×75cm）とお花もご用意し、特別な時間を美しく残していただけます。

特別貴賓室の撮影ブースイメージ

まずは特別貴賓室にて、アフタヌーンティーセットとともに記念撮影をお楽しみください。

※ご予約の順番に応じて15分間の自由撮影にご案内します。

※撮影はお客様ご自身にてお願いいたします。

■2種のアフタヌーンティーセットをご用意

贅沢さと優雅さを備えながらも気軽にお楽しみいただける「アフタヌーンティーセット」は、軽い前菜とスイーツを中心としたラインナップです。さらに、その世界観はそのままに、お食事メニューを加えて満足度を高めた「プレミアムアフタヌーンティーセット」の2種をご用意しました。

街の喧騒から少し離れ、「神戸北野テラス」に流れるゆるやかな時間を感じながら造作の美しさにもこだわった天空のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

特別貴賓室での撮影後は、天空1階にてお食事をお召し上がりください。

＊写真は「プレミアムアフタヌーンティーセット」2人分です。■「景色を楽しむ場所」から、「景色・食・空間・記憶を楽しむ場所」へ

天空のアフタヌーンティーセットで体験していただきたいのは、お食事だけではありません。

自然に囲まれた場所ならではの癒しと寛ぎ、その体感とともに、「神戸北野テラス」ならではの新しい時間の楽しみ方をご提案いたします。

優雅なお食事で過ごす午後のひととき。アンティークに囲まれた特別なお部屋での記念撮影。

味わう、眺める、記憶に残す――。

食と時間の関係をより豊かに深めていく、新しいアフタヌーンティー体験です。

■天空のアフタヌーンティー：特別貴賓室フォトタイム付【詳細】＊数量限定

■提供期間：2026年4月17日（金）～

■提供時間：12時～16時 ※最終入店時間：14時半

■価格(税サ込) :アフタヌーンティーセット 4,200円プレミアムアフタヌーンティーセット 8,200円

■メニュー：

【天空2階「特別貴賓室」での記念撮影】

お客様ご自身で自由に撮影をお楽しみいただけます。（撮影時間：15分）

アンティーク家具に囲まれた特別なお部屋には、ソファ、天空をイメージした青空、豪華なお花をご用意、お好きなアングルから撮影いただき、思い出をたくさんお持ち帰り下さい。

【お食事内容】

≪2種共通≫

・スイーツ8種（季節ごとに変わります。）

・スコーン2種(ナチュラル＆紅茶）を3種のテイストで（世界一の朝食のイチゴのコンフィチュール、世界一の朝食のきな粉ペースト／クロテッドヨーグルトのエスプーマ）

・選べる紅茶5種/コーヒー/カフェオレ＊お替り自由

≪アフタヌーンティーセット≫

・野菜のオープンサンド＆クロックムッシュ

≪プレミアムアフタヌーンティーセット≫

・野菜のオープンサンド＆生ハムのオープンサンド＆クロックムッシュ

・2種のソースで食べる生サラダ（エスプレットピーマンと味噌マヨソース・アリオリソース）

・シーフードのチョッピーノ風（シーフードのトマト煮煮込み）ブッフ・ブルギニオン(牛肉のワイン煮込み)から、どちらかをお選びください。

■サービス：

「神戸北野ホテル」から「神戸北野テラス」まで、定時運行の送迎車をご利用いただけます。移動の時間からお帰りまで含め、ゆったりとお過ごしください。

※写真はイメージです。※本企画は予告なく内容を変更、または終了する場合がございます。

■KOBE KITANO TERRASSE（神戸北野テラス）店舗概要■

神戸の山・街・海を一望するロケーション、兵庫五国の自然の恵みを五感で感じることが出来る場所。兵庫、神戸を取り巻く自然や食文化の発信拠点となるレストラン。

<所在地> 兵庫県神戸市中央区神戸港地方口一里山（カーナビ検索：ビーナスブリッジ）

<電話番号>078-894-3200 （FAX番号） 078-894-3377

<営業時間>

【朝食】 8:00～ 10:00(L.O) 【ランチ】12:00 ～ 13:30(L.O)【カフェ】12:00 ～ 14:30(L.O)【ディナー】18:00 ～ 20:30(L.O)

<定休日> 火曜日・水曜日（但し、朝食は無休）

<席数> レストラン：36席 （駐車場）有 (40台)

<公式サイト> https://www.kobekitano-t.jp/(https://www.kobekitano-t.jp/)

https://prtimes.jp/a/?f=d25554-96-e39a0fa843543eb5e3c857d76aae5cb7.pdf