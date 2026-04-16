履いて動いて腰ラクに！腰の負担をサポートする新感覚スパッツ「エアリノ」をCreema SPRINGSにて発売！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、日常生活や仕事中において腰の悩みを抱える方に向けたスパッツ「エアリノ」を開発しました。2026年4月16日（木）よりクラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS」にて発売いたします。

“お尻から支える”新しいアプローチ

詳細はこちら :https://www.creema-springs.jp/projects/daiya-spatsCreemaSPRINGS プロジェクトページ

立ち仕事や長時間の歩行などで腰に不安を抱える方の多くは、「骨盤のバランス崩れ」が原因の一つと言われています。

従来の腰サポーターやコルセットは腰を固定するものが主流でしたが、

「動くとズレる」

「服の下でかさばって目立つ」

「装着するのが面倒」

といったお悩みの声が多くありました。

そこで「エアリノ」は、身体を支える上で重要な"お尻の筋肉"に着目しました。腰を固定するのではなく、お尻から引き上げて支えるという新しいアプローチを採用。軽やかな履き心地なのにしっかりと腰をサポートします。忙しい毎日でも無理なく続けられる新しいケアの形を、一度お試しください。

「エアリノ」で腰がラクになる3つのポイント

（１）お尻の筋肉を引き上げ、動きをラクに

お尻をキュッと引き上げるサポートによって股関節がスムーズに動くようになり、歩く・立つ・しゃがむといった日常の動きがラクに。これまで腰に頼っていた動きが減るため、腰への負担が軽くなり、つらさの軽減につながります。

（２）気になる腰・お腹周りにアプローチ

お腹や骨盤に適度な着圧をかけることで、体の中心（体幹）をサポート。歩行時のブレを抑え、安定した動きへ導きます。

さらに、お腹まわりが自然と支えられるので気になるお腹まわりもすっきり見える印象に。腰への負担も軽くなり、日常の動きがラクになります。

（３）長時間着ても違和感が出にくい

毎日着続けられる気持ち良い圧迫感。立体設計と、どの方向にも伸縮する生地で動きにフィットします。

こんなお悩みを持つ方へおすすめ

クラウドファンディング（CreemaSPRINGS）情報

- 立ちっぱなしの仕事で腰が重いと感じる方- 長時間歩くと腰に違和感を覚える方- デスクワークや家事など、同じ姿勢を長時間維持するのが辛い方- ズレを気にせず動ける腰のサポートが欲しい方

CreemaSPRINGS実施期間：2026年4月16日（木） 0：00 ～ 2026年7月15日（水） 0：00まで

プロジェクトページ：https://www.creema-springs.jp/projects/daiya-spats(https://www.creema-springs.jp/projects/daiya-spats)

〈リターン（返礼品）内容〉

（１）【超早割】エアリノ 本体×1点 ・・・・・・・・・24%OFF 5,980円（税込） ※限定20点

（２）【CreemaSPRINGS割】エアリノ 本体×1点 ・・12%OFF 6,980円（税込） ※限定40点

（３）【セット特価】エアリノ 本体×2点 ・・・・・・・・25%OFF 11,900円（税込） ※限定20セット

製品概要

製品名：エアリノ

サイズ：【メンズ】XL、L、M、S 【レディース】XL、L、M、S

標準価格：7,920円（税込）

会社概要

メンズ前面メンズ背面レディース前面レディース背面

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売