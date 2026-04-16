「令和8年度 産業用ロボット特別教育」のご案内 労働安全衛生法第59条および労働安全衛生規則第36条に義務付けられた安全教育です。

公益財団法人名古屋産業振興公社

令和８年度 産業用ロボット特別教育（教示・検査等）

産業用ロボットは高いパワーと速い動きが特徴であり、適切な教育を受けていないと重大な事故につながる危険があります。産業用ロボット特別教育は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。「労働安全衛生法」および「労働安全衛生規則第36条31号」に基づき、産業用ロボットを操作・保守する作業者に義務付けられた教育です。産業用ロボットを導入される企業、ロボットSI検定受験をご予定の方等、ぜひご受講ください。

【対象者】

産業用ロボットに直接または間接的に関わる全ての従業員が特別教育を受ける必要があります。

【受講料】

1名 34,980円（税込、テキスト含）

【開催日と場所】

5月期（5/26、5/27、5/28or5/29)

1月期（1/26、1/27、1/28or1/29）

学科 名古屋市工業研究所 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号

実技 パナソニックコネクト(株)プロセスエンジニアリングセンター 長久手市熊田1607番地

7月期（7/14、7/15、7/16or7/17）

9月期（9/15、9/16、9/17or9/18）

11月期(11/10、11/11、11/12or11/13）

3月期（3/16、3/17、3/18or3/19)

学科＆実技 (株)エイジェック職業訓練校 愛知校 名古屋市熱田区金山町一丁目7番5号

電波学園金山第一ビル４F(ドコモが1Fにあるビル)

12月期(12/8、12/9、12/10or12/11)

学科 名古屋市工業研究所 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号

実技 (株)TECHNO REACH 長久手市作田二丁目909番地

【申込期限】

各月・開講日の2週間前迄 ※開講日の2週間前を過ぎて申込を希望される場合は公社へ直接お問合せ

ください。

【主 催】

公益財団法人 名古屋産業振興公社 工業振興課

〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号（名古屋市工業研究所内4F）

TEL052-654-1653 FAX052-661-0158 (メール):kenshu@nipc.or.jp

当公社HP（申込書Excel） :https://www.nipc.or.jp/kougyou/r08_robot_tokubetu.html受講案内（申込書PDF付） :https://www.nipc.or.jp/kougyou/pdf/r08_robot.pdf