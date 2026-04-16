創立100年を迎えた上田商会、札幌支店を「次世代型オフィス」へ刷新 札幌軟石が彩る空間が誕生 5月にはコンクリートサウナ「CUBERU」も導入決定

株式会社上田商会

コンクリート製品の製造販売を行う株式会社上田商会（本社：北海道登別市、代表取締役：上田 朗大）は、2026年4月16日、札幌支店を全面リニューアルオープンいたします。本オフィスは、地産材料「札幌軟石」を内装に採用し、地域の歴史と最新のワークスタイルを融合させた空間です。さらに5月には、自社開発のコンクリート製サウナ「CUBERU（クベル）」の常設展示も開始。ビジネスとウェルビーイングが共鳴する「次世代型オフィス」を完成させます。

■ リニューアルの背景とコンセプト

今回のリニューアルでは、「伝統と革新の融合」をコンセプトに掲げました。創立100年の節目に、北海道の歴史を支えてきた素材（札幌軟石）を現代のオフィスデザインへ昇華。さらに5月のCUBERU設置を控え、単なる事務スペースに留まらない「五感で自社技術を体感できる拠点」へと生まれ変わります。

■ 札幌支店の特徴- 札幌軟石が創り出す、時代を超えたオフィスデザイン内装には温かみのある質感と優れた機能性を持つ「札幌軟石」を大胆に使用。歴史的な風合いを活かしつつ、モダンな設備と組み合わせることで、クリエイティビティを刺激する上質な空間を創出しました。- コンクリートサウナ「CUBERU」が拓く新しい働き方屋外スペースには、当社の技術を結集したボックス型サウナ「CUBERU」を5月に設置予定です。- 本質的な「熱」の体験： コンクリート筐体ならではの蓄熱性が生む、柔らかな輻射熱。5月以降、実際のロウリュを通じてそのクオリティを実体験いただけます。- ウェルビーイングの加速： 従業員のサウナ利用を解禁し、リフレッシュと社内交流を促進。健康経営の新しいモデルケースを目指します。

■ 4月18日「コンサドーレ札幌 冠試合」に向けて

当社は北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルパートナーを務めております。リニューアル直後の4月18日（土）には、当社がマッチデースポンサーを務める冠試合が開催されます。新しくなった札幌支店を拠点に、地域の皆様と共に、北海道の街づくりとスポーツ文化をさらに盛り上げてまいります。

■ 本件に関する相談・お問い合わせ

担当：橋田（株式会社上田商会 総務課）

住所：北海道登別市新川町2丁目5番地1

E-mail：s-hashida@ueda-gr.jp

■ CUBERUに関する相談・お問い合わせ

担当：高崎（株式会社上田商会 札幌支店）

住所：北海道札幌市白石区本通21丁目北2番50号

E-mail：s-takasaki@ueda-gr.jp