KDDI、本田圭佑考案の4人制サッカー「4v4」の2026年シーズンメインパートナーに就任

KDDI株式会社

KDDI株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下 KDDI）は2026年4月16日、Now Do株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：本田 圭佑、以下 Now Do）が運営する育成年代向け4人制サッカー「4v4」の2026年シーズンメインパートナーに就任しました。

KDDIは「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。」を掲げ、未来へのさまざまな取り組みを進めています。「4v4」の「子どもたち一人一人が主役となって、自ら考え、判断し、行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成する」という理念に共感し、2023年の発足時から「4v4」をサポートしています。

2026年シーズンは、サポート開始から4年目の取り組みとして、これまで築いてきたパートナーシップをさらに発展させ、大会全体の成長と参加者基盤の拡大に向けた施策を強化します。

■2026年シーズンの取り組み

1．「4v4」を通じたパートナーシップの展開

KDDIは「4v4」のシーズンを通じたパートナーとして、地域に根差した大会づくりと認知拡大を支援します。

2026年シーズンは、都道府県ごとの予選ラウンド（1st Round・2nd Round）を勝ち抜いたチームが「地域代表決定 Round」へ進出し、その頂点で待つ「4v4 FINALS」を目指す大会構造へと刷新されます。KDDIは地域代表決定 Roundにおいて、サッカーゲームなどの体験ブース出展を予定しており、各地域の子どもたちや保護者、来場者との接点を創出しながら、地域に密着した取り組みを行っていきます。

2．KDDI主催大会の開催

KDDIは、「4v4 FINALS」への進出権を賭けた特別枠としてワイルドカード大会の主催や、各地でのキャンペーン大会を実施することで、子どもたちにさらなる挑戦の機会を提供していきます。

なお、イベント名称や内容の詳細については、別途お知らせします。

3．学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」でチームをサポート

「4v4」の運営を担うNow Doは、全国の大会主催者および参加チームに向けて、学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」を公式コミュニケーションツールとして活用します。チーム活動の活性化や、クラウドファンディング機能の活用などを通じて、チームをサポートします。

4．ライブ配信の実施

運動通信社とKDDIが共同運営するインターネットスポーツメディア「SPORTS BULL（スポーツブル）」で、「4v4 JAPAN CUP」（2027年2月開催）のライブ配信を行う予定です。子どもたちの活躍をご家族や友人、全国の学生スポーツファンにお届けしていきます。

なお、ライブ配信の詳細は別途お知らせします。

（参考）

■「4v4」について

「4v4」は、日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、本田圭佑が考案した4人制サッカーです。「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生（U10・U12）向けに2023年に開発され、2026年で4年目を迎えます。2025年の夏には初のASIAN CUPを開催し、国際舞台への第一歩を踏み出しました。

ルールは10分1本勝負で交代は自由、ショットクロック20秒、GKがフィールドプレイヤーとして攻撃に参加できるなど、全く新しいサッカーの形を生み出しています。ベンチには監督・コーチが存在せず、戦術立案から選手交代、仲間への声かけまで、すべての判断を子どもたち自身が行います。シーズンを通じてポイントを積み上げ、「4v4 FINALS」での頂点を目指します。

「4v4」を通して、仲間と議論し、自ら決断し、結果に責任を持つことで、自立心・判断力・リーダーシップを持つ未来の人財を育みます。また、未来のサッカースター候補を輩出し、日本サッカー界全体の成長に貢献します。

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HbZGamiyvi0 ]

■これまでの取り組み

KDDIと運動通信社は、インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」、および学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」を通じて、学生スポーツの発展に貢献してきました。

「SPORTS BULL」は2016年10月のサービス開始以来、"日本のスポーツ界を盛り上げる"ビジョンのもと、学生・アマチュアスポーツの配信に注力しており、「4v4」においても2023年の大会初年度から3年連続でライブ・見逃し配信を実施してきました。また、「ANYTEAM」は学生スポーツを支えるコミュニティサービスとして、コミュニティの支援を通じたチーム活動の活性化に取り組むとともに、カレンダーや写真・動画共有、メッセージ機能などを備えたアプリも提供しています。

「SPORTS BULL」：https://sportsbull.jp/

「ANYTEAM」：https://anyteam.jp/

■Now Do株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者：代表取締役社長 本田 圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制のサッカー大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/

■株式会社運動通信社

所在地： 東京都港区西新橋3-16-11愛宕イーストビル13F

代表者：代表取締役社長 CEO 若村 祐介

創業：2015年5月

資本金：4億1034万4000円

事業内容：インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」、学生スポーツ応援コミュニティ「ANYTEAM」などの運営

企業HP：https://sportsbull.jp/about/company/