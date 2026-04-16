円安・物価高に体験価値で挑む。「オリジナル紙幣」「通貨プラットフォーム」が変える″未来の買い物体験″とは？

「買い物の楽しさ」を再定義する、独自紙幣や通貨プラットフォームなど、最新販促ツールが集結

RX Japan合同会社

現在、日本経済は歴史的な円安や物価高騰により、消費者の購買意欲が減退するという深刻な課題に直面しています。内閣府が9日に発表した3月の消費動向調査*では、消費者態度指数が前月比6.4ポイント低下の33.3とトランプ米政権が相互関税を発表した直後の昨年5月以来の低水準に。個人消費の先行きに慎重な見方が強まっています。

これまで多くの企業が「安売り」による販促を行ってきましたが、利益を圧迫する現状に限界を感じ、「価格の安さ」ではなく「買い物を通じた特別な体験」や「コミュニティへの参加意識」という、価格以外の新しい価値によって顧客との絆を深める戦略へと大きく舵を切っています。

そのような中、RX Japan 合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて「販促 EXPO」を開催します。本展は、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek」内で開催します。

本展では、その象徴的なソリューションとして、あえて「手触りのある価値」を提供する「オリジナル紙幣」や、地域・組織の繋がりを可視化する「デジタル通貨プラットフォーム」など、逆風をチャンスに変えるための最新販促ツールが一堂に出展します。

本展に出展する未来の買い物体験サービスをご紹介

１.買い物の楽しさを可視化する「オリジナルデザイン紙幣」

デジタル決済が急速に普及する一方で、円安や物価高といった経済の不安定さが続く今、「手で触れられる価値」への回帰がマーケティングの現場で静かなブームに。

紙質や指に残るざらつき、細密な模様まで徹底的に作り込んだ高品質なジョーク紙幣。好きな写真やロゴ、イラストを使って、まるで本物のお札のようなオリジナル紙幣を作れます。お店のサービス券やイベントチケット、結婚式のプチギフト、企業のノベルティなど、アイデア次第で使い方は無限大。

出展社名：NICE札印刷所

２.地域経済の防衛術として注目される「デジタル通貨プラットフォーム」

不安定な社会情勢に左右されない、強固なファンベースと地域経済を構築する切り札になるプラットフォーム。

指定した対象店舗でのみ使用が可能なポイント（≒地域通貨）を付与できるデジタル通貨プラットフォームアプリ。旅行支援・プレミアム商品券・子育て支援など自治体が地域住民への還元事業を行う際に幅広く活用可能です。

「この街で消費することそのもの」を応援するデジタル通貨は、物価高に悩む地域店舗にとって、顧客と直接つながり、絆を深めるための「新しい経済圏のインフラ」として再定義されています。

出展社名：株式会社 ギフトパッド

３.「消費のワクワク」をデジタルで進化させる「次世代型ガチャマシーン」

「物価高の時代だからこそ、消費者の心を掴むのは「体験そのものの楽しさ」です。商品販売から集客施策まで、体験価値を高めるガチャソリューション。

映像×決済×演出を一体化した、次世代型ガチャマシーン。デジタルサイネージを標準搭載し、動画・静止画・音声によるインパクトある演出が可能です。スマホをかざすだけのキャッシュレス決済で、お財布に小銭がなくても即プレイできます。

出展社名：株式会社ゼロプレイス

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（4月21日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

マーケティングWeek（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：03-6739-4128 MAIL：spex.jp@rxglobal.com

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/

*内閣府「消費動向調査 令和８年３月実施調査結果」より数字引用