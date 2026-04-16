【本日よりエントリー開始！】第11回水戸黄門漫遊マラソンの参加賞Tシャツをand STがプロデュース

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げる株式会社アンドエスティHD（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：福田 泰己）は、2026年10月25日（日）に開催される「第11回水戸黄門漫遊マラソン」をファッションの力でサポートいたします。アンドエスティHDグループでプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティが、参加賞TシャツおよびグッズTシャツのプロデュースを手掛けます。

■and STプロデュース 第11回水戸黄門漫遊マラソン 大会Tシャツ

通気性・吸水・速乾性に優れたリサイクルポリエステルを使用。小銭やリップクリームなどが入るポケット付きで、ランナーにとって嬉しいこだわりが満載です。

＜参加賞Tシャツ＞ ＊参加者全員に配布されます

水戸の歴史と誇りを大胆なタイポグラフィに落とし込んだ一枚。MITOの“O”に水戸芸術館シンボルタワーを象徴的に配し、街のアイコンを力強く表現。朝焼けのようなイエローが走る高揚感を描き出すデザインです。

＜オフィシャルグッズTシャツ 2種＞

各柄サイズ展開：S、M、L、XL

価格：3,000円（税込）

クラシックなアーチロゴに、走る黄門さま御一行と千波湖のイラストを重ねた一枚。水戸の象徴を軽快なグラフィックで表現し、歴史と自然を感じながら走る水戸黄門漫遊マラソンの高揚感を伝えるデザインです。

水戸芸術館のシンボルタワーを象徴的に描き、都市と自然が共存する水戸の魅力を表現。街の誇りと挑戦するランナーの高揚感を重ねたデザインです。

■第11回水戸黄門漫遊マラソンについて

大会オフィシャルサイト https://mitokomon-manyu-marathon.com/(https://mitokomon-manyu-marathon.com/)

日本三名園「偕楽園」や千波湖など、水戸の名所や自然を巡るフルマラソン大会です。スタート地点がJR水戸駅から徒歩約5分の好立地であることや、印籠を模した完走メダル、終盤のトンネル内での熱い応援が魅力。初心者でも走りやすい公認コースとして全国から約1万人のランナーが集まります。

茨城県水戸市で創業したアンドエスティHDグループは、第4回大会よりスポンサーを務め、第6回大会から大会Tシャツのプロデュースを手掛けるなど、ファッションを通じたスポーツコミュニティの活性化に取り組んでいます。

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official