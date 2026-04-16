歌川派が大結集！浮世絵195点を収録『浮世絵 歌川派図鑑』5/20発売
歌川豊国からその門下である国貞・国芳・広重・落合芳幾・月岡芳年などを中心に、江戸から明治にまたがる歌川派の傑作を一望できる1冊です。また歌川派のライバル勝川春英・喜多川歌麿を加えた貴重な浮世絵195点を掲載しています。
監修：中右瑛
抽象画家・行動美術協会会員。浮世絵コレクター・エッセイスト。国際浮世絵学会常任理事。著書に「魑魅魍魎の世界―江戸の劇画・妖怪浮世絵」（里文出版刊）「アートになった猫たち」（青月社刊）「浮世絵でみる！お化け図鑑」（小社刊）など。
『浮世絵 歌川派図鑑』
https://pie.co.jp/book/i/6097/
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展覧会・先行発売情報
新潟県立歴史博物館
春季企画展「歌川豊国と歌川派の浮世絵名品―国貞も国芳も、はじまりは豊国―」
会期：2026年4月25日（土）～6月7日（日）
展覧会の詳細はこちらをご覧ください(https://nbz.or.jp/?p=35337)
本展覧会会場にて、書籍『浮世絵 歌川派図鑑』を先行発売いたします。
書籍概要
書名：『浮世絵 歌川派図鑑』
https://pie.co.jp/book/i/6097/
仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／320Pages（Full Color）
定価：本体3,200円+税
ISBN：978-4-7562-6097-0 Ｃ0071
監修：中右瑛
発売日：2026年5月20日
発行元：パイ インターナショナル
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL：03-3944-3981
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