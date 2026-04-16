公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を（東京都中央区、代表理事：大住 力）は、2026年4月24日（金）から26日（日）の２泊３日、ホテルエミシア札幌（所在地：北海道札幌市厚別区、総支配人：知念 浩）を拠点に「ウィッシュ・バケーション＠北海道・札幌 2026」を開催します。

難病を患うお子さんとそのご家族を対象に、滞在・体験・食事のすべてを無償でご招待するこのプログラムが、北海道の地で初めて幕を開けます。

■ 開催概要

日程：2026年4月24日（金）～ 26日（日） ２泊３日

場所（メイン拠点）：ホテルエミシア札幌（北海道札幌市）

招待家族：難病を患うお子さんとご家族 計２家族

主催：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

■ ホスピタリティオペレーションズが切り拓いた、北海道への道

今回の北海道初開催は、株式会社ホスピタリティオペレーションズとの信頼関係から始まりました。

Hope & Wishは、同社が運営する舞子スノーリゾート（新潟県）および車山高原（長野県）を舞台に、これまでウィッシュ・バケーションを重ねてきました。

同社がホテルエミシア札幌を取得・運営するにあたり、大住代表が「北海道でもウィッシュ・バケーションを届けたい」と直接要請。

代表の思いを受け止めたホスピタリティオペレーションズ・エミシアが運営するホテルエミシア札幌のチームは、ホテル内での受け入れを主体的に担うだけでなく、地元企業・団体への橋渡し役として動き出しました。

その声掛けに応じてくださったのが、ブライダルハウスBiBi、株式会社セコマ、そして北海道開拓の村です。また、地域の次世代を担う地元高校生たちの参加も予定しています。さらに、エスコンフィールドHOKKAIDOでスタジアムツアーへの参加も計画中。

ひとつの信頼が、地域を動かした--この北海道開催はその証です。

■ 「だいじょうぶ、ひとりじゃない」を、３日間のプログラムで

メイン拠点となるホスピタリティオペレーションズ・エミシアが運営するホテルエミシア札幌外観

難病を抱えるお子さんのいるご家族にとって、外出ひとつにもいくつもの壁があります。医療的なケア、体力的な不安、「迷惑をかけてしまうのでは」という心理的なハードル--そうした制約の中で、社会から孤立しがちになるご家族は少なくありません。

ウィッシュ・バケーションが届けたいのは、その場かぎりの感動ではありません。「応援してくれる人がいる」「自分たちにもできる」という確信を、ご家族が日常に持ち帰り、毎日を前に進む力に変えていくこと--それがこのプログラムのゴールです。

３日間を通じて、地元企業の方々、高校生、ホテルスタッフ……それぞれの立場で精一杯生きている方々の人生観・生き様が、ご家族とともにシェアされます。かわいそうでも、特別扱いでもない。一緒に笑って、一緒に食べて、互いに何かを持ち帰る--そんな時間をつくります。

ホテルエミシア札幌では、普段一般開放されないホテル屋上から自分たちが住んでいる街の景色が眺めることができる館内ツアーやシェフとのケーキ作りのほか、ブライダルハウスBiBiご協力のもと、子どもたちがドレスアップをして、憧れのプリンセスに。純白の教会“ブランチャペル”にて、家族全員での記念撮影も予定しています。

いまを大切に生きるありのままの家族の姿を、プロカメラマンに撮影いただき、いま家族がここにいるという事実を、写真に刻む。その一枚が、これからを生きていく力になると、私たちは信じています。

■ 地域連携の、最初の一歩

法人・企業・学校が一体となって難病家族を迎えるこの取り組みは、単発のイベントにとどまりません。北海道の地に、継続的な「地域連携モデル」を根づかせていく--その最初の一歩として位置づけています。

Hope & Wishが大切にしている言葉に、「ソコリキ」があります。人が本来持っているにもかかわらず、日常の中で使われずにいる底力のことです。難病家族の本気で生きる姿に触れたとき、企業のスタッフも、高校生も、ホテルのチームも--それぞれの中に眠っていたソコリキが呼び覚まされる。この出会いの場を通じて、そうした力を互いに育み合う関係性を、北海道の地から育てていきたいと考えています。

- 高校生が北海道日本ハムファイターズの元プロ野球選手との交流を通じて、夢を持つことの大切さ、夢に向かって努力することの意味、希望を持って生きることの意味を学ぶ。- 企業のスタッフが、ウィッシュ・バケーションの現場で本物の社会貢献を体感する。- そして、ホテルのチームが、「おもてなし」の原点に立ち返る。

難病家族のために集まった人たちが、それぞれの場所で何かを持ち帰っていく--そのじわじわと広がっていく輪こそが、Hope & Wishが北海道に描く未来です。

■ ご協力企業・団体（予定）

- 株式会社ホスピタリティオペレーションズ／ホテルエミシア札幌- 株式会社セコマ- 株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント- 北海道開拓の村- ブライダルハウスBiBi- フォトスタジオ戸井

■ 代表理事・大住力 コメント

舞子でのみなさまとの９年以上にわたる積み重ねが、北海道へつながりました。ホスピタリティオペレーションズのみなさんが、ただ「場所を提供する」のではなく、地域全体を動かしてくださったことに、心から感謝しています。

難病と向き合うご家族は、先の見えない日々の中で、それでも懸命に前を向いて生きています。

そうした日常の重さを思うとき、ウィッシュ・バケーションで届けたいのはひとつのことに尽きます--「諦めない」という気持ちです。医師に何と言われても、先が見えなくても、それでも生きていこうと思える勇気。「だいじょうぶ」という確信を、この３日間でシェアしたいのです。

そしてそれは、お子さんだけに向けたものではありません。親御さんが先を信じる気持ちを持ち続けることが、お子さんの力になる。だからこそ、ご家族全員に「諦めない心」を持ち帰ってほしいのです。

この３日間で出会う企業の方、高校生、ホテルのスタッフ--みんながみんな、難病家族をかわいそうだとだけ見ているわけではありません。日常とは真逆のこの体験の中で、「応援してくれる人がいる」という確信を感じ取ってもらい、バケーションが終わった後の日常を前に進む力にしてほしい。それが、Hope & Wishがウィッシュ・バケーションで実現したいことです。

北海道での第１回が、継続的な地域連携の起点となるよう、チーム一丸で臨みます。

■ 法人概要

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表 大住 力

法人名：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

代表理事：大住 力（おおすみ りき）

所在地：東京都中央区入船2-9-10 五條ビル4A

設立：2010年（2012年内閣府より公益社団法人認定）

公式サイト：https://www.yumewo.org

■ 本件に関するお問い合わせ

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

広報担当：伊藤 洋（いとう よう）

連絡先：03-6280-3214