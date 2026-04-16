小児科クリニック4院を展開する医療法人社団Sunny、第12回ホワイト企業大賞で特別賞を受賞

医療法人社団Sunny

埼玉県（戸塚安行院・川口駅前院・武蔵浦和院）および東京都（府中院）で小児科クリニック4院を展開する医療法人社団Sunny（所在地：埼玉県川口市、理事長：若林 大樹）は、「第12回ホワイト企業大賞」において特別賞「地域に寄り添うチーム医療賞」を受賞しました。2026年2月1日に開催された表彰式において、理事長の若林大樹が登壇し、表彰状が授与されました。

Sunnyは「365日こどものミカタ」という理念のもと、小児医療・病児保育・地域支援を通じて、子育て家庭を支える医療体制づくりに取り組んでいます。今回の受賞では、職種の垣根を越えたチーム医療の文化や、地域の子育て家庭に寄り添う医療の姿勢が評価されました。

■評価された「地域に寄り添うチーム医療」

Sunnyでは医師や看護師、保育スタッフ、事務スタッフなど職種の垣根を越えて連携するチーム医療を大切にしています。

子どもや保護者に寄り添う医療を実現するためには、一人の専門職だけではなく、組織全体で支え合う体制が不可欠です。Sunnyではスタッフ同士が互いを尊重し、成長を支え合う文化を築きながら、地域の子育て家庭を支える医療体制づくりを進めてきました。

Sunnyでは以下の取り組みを通じて、地域医療と働きやすい組織づくりの両立を目指してまいりました。

- 職種の垣根を越えて互いを尊重し合う組織文化- 「365日こどものミカタ」として地域の子育て家庭を支える姿勢- スタッフ同士が成長を支え合うチームワーク

その結果、ホワイト企業大賞企画委員会からは次のとおりご評価いただきました。

貴院は、働く人が心豊かに働ける職場と温かなチーム医療の実践により、理念に掲げられる『子どもが安心して大人になれる社会に 大人が安心して子どもを育てられる社会に』の実現に貢献されています。社内外からの高い評価と信頼、その成長をたたえ表彰します。

■受賞の背景 ― Sunnyが大切にしている組織づくり

今回のホワイト企業大賞へのエントリーにあたっては、現場スタッフへのアンケートやヒアリングを実施し、「Sunnyらしい働き方」や組織文化を改めて整理しました。

その過程では、患者に寄り添う姿勢や、職種を越えて支え合うチームワークなど、現場のスタッフ一人ひとりが築いてきた文化が、組織の強みであることを再認識する機会となりました。今後もスタッフ一人ひとりが主体的に働き、互いに支え合う文化を大切にしながら、地域の子育て家庭を支える医療体制づくりを進めていきます。

また、Sunnyでは病児保育にも取り組んでおり、2024-25年シーズンにはインフルエンザ患児の受け入れ人数が累計200人を突破しました。こうした取り組みも、地域に寄り添う医療体制の一例といえます。

関連リリース：医療法人社団Sunny、2024-25年シーズンのインフルエンザ患児の病児保育受け入れ累計200人を突破(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000150159.html)

■理事長コメント

医療法人社団Sunny 理事長 若林 大樹

「日々現場で尽力してくれているスタッフの皆様に、心より感謝申し上げます。一般的に『ホワイト企業』というと、休みやすさや待遇といった条件面が注目されがちですが、私が考える本当のホワイト企業とは、『働く意味をしっかりと追求できる組織』だと考えています。

Sunnyには、『働くことは傍（はた）を楽にすること』という考え方があります。隣にいる仲間や家族、そして地域の子どもたちや保護者の皆様の心を楽にするために、それぞれが責任を持って自分の役割を果たす文化です。

スタッフ全員が未来を見据えて成長し、誇りを持って働ける環境を整えることが、結果として地域の皆様に『365日休まない医療』を届けることにつながると信じています。

今回の受賞は、毎日現場で『365日こどものミカタ』として走り続けてくれているスタッフ全員で勝ち取ったものです。今後もチーム一丸となって地域医療に取り組んでまいります。」

■ホワイト企業大賞とは

ホワイト企業大賞は、「社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にする企業」を表彰する制度です。2014年に有識者による企画委員会によって創設され、企業や団体の働き方や組織文化、社会への貢献などを総合的に評価しています。

第12回となる2026年の表彰では、組織プロフィールや従業員アンケートなどをもとに審査が行われ、大賞1社、特別賞8社、継続賞7社、推進賞12社が選出されました。

Sunnyは特別賞の一つである「地域に寄り添うチーム医療賞」を受賞しました。

https://whitecompany.jp/

■医療法人社団Sunny 概要

法人名：医療法人社団Sunny

設立：2022年5月

代表：理事長 若林 大樹

所在地：〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南1-1-5

事業内容：小児科クリニックの運営

HP：https://www.sunny-clinic.jp/