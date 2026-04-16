ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、当社とビジネスを共創するビジネスパートナー企業様向けのイベント「WingArc Partner Conference 2026」を4月15日（水）に開催しました。「WingArc Partner Conference 2026」では、当社製品やソリューションを効果的にご提案・ご活用いただき、お客様のビジネスを推進させ価値あるシステム構築の実現へご協力いただいたパートナー企業様14社を「WingArc Partner Award」として表彰させていただきました。

＜受賞企業＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/331_1_18ffd5ae852dd14ce3ecce5246272eb5.jpg?v=202604160251 ]

他にも、Excellent Performer of the Year 8社を表彰させていただきました。また、当社とのビジネス協業にご尽力いただいた個人を表彰する Persons of the Year 30名を表彰させていただきました。

詳細は以下をご覧ください。

https://www.wingarc.com/warp_partner/award/

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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