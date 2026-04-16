総再生数4.6億万回！Z世代学園ショートドラマ「キュリエーション学院」2期生始動

株式会社QREATION

株式会社QREATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）は、2025年4月にローンチし好評を博した学園ショートドラマシリーズ「キュリエーション学院」の新シーズンとして、2期生メンバーを発表、配信を開始いたします。あわせて、本シリーズへの企業コラボレーションパートナーの募集を開始します。

「キュリエーション学院」とは

Z世代を中心に支持を集める若手俳優・インフルエンサーが出演する学園ショートドラマ

シリーズ。恋愛・友情・青春の等身大のリアルを縦型ショートドラマで描き、TikTok・Instagram・YouTubeにて配信中です。

1期生では小田惟真（THE SUPER FRUIT）、難波碧空（LIL LEAGUE）、中島結音らが出演し、シリーズ開始から4.6億万回再生を達成（4/14時点）。ドラマで生まれたカップル「あおラナ（清家 碧羽 × 谷田ラナ）」はコメント欄でも圧倒的な反響を集め、卒業後の生活を描いたスピンオシリーズが誕生するなど、コンテンツとしての広がりが生まれています。

第1期の好評を受け、この度第2期の配信が決定！1期の世界観を引き継ぎつつ、新たな青春ドラマに注目です。

2期生メンバー（五十音順、敬称略）

今井暖大

1期生に引き続き、留年し2期生になりました

今井暖大です！

2年目なのでみんなを楽しく仲良く引っ張って

いけるようにしたいです！

学校生活で共感できたり、憧れるような

シチュエーションの作品を作れるように頑張ります！

葛西杏也菜

ずっと見ていたキュリエーション学院に出られるのが

本当に嬉しいです！

高校を卒業したばかりだけど、またみんなと高校みたいな雰囲気で過ごせるのがすごく楽しみだし、もう一回青春できると思うととてもワクワクします🥹

撮影を通して、ただ楽しむだけじゃなくて、新しい自分にも出会えたらいいなと思っています。

私にとって高校生活はすごく特別で大切な時間だったので、ここで過ごす時間も同じくらい大切にしたいと思っています！

他のメンバーからたくさん刺激をもらいながら、自分らしく全力で頑張ります！

木村斗一

キュリエーション学院2期生の木村斗一です！

自分にとっては新鮮なメンバーで緊張もあったんですけど、時間が経つうちにみんなで心を開きあって、楽しい雰囲気で撮影することができてます！

これからも切磋琢磨して頑張っていきたいと思います。

田中陽莉

キュリエーション学院2期生としてもっと盛り上げられるように頑張ります！見てくれるみんなに楽しんでもらえるように自分らしく全力でいくので応援してくれたら嬉しいです！

中島結音

留年したゆのんでっす！(ハート)

1期の経験を活かして、前よりもさらにパワーアップした姿を見せられるよう全力で頑張ります💪

新メンバーともっと楽しくて面白いキュリエーション学院を届けるので、ぜひ楽しみにしててください

中村圭佑

この度キュリエーション学院2期生として入学しました中村圭佑です！僕は演技が好きなのでキュリエーション学院で活動していけることをほんとに嬉しく思います！みんなと楽しく自分なりの演技を全力でやれたらいいなと思っています！より多くの人に応援して頂けるように僕なりに頑張っていきますので応援よろしくお願いします！

早川輝琉

この度キュリエーション学院に入学させていただきました早川輝琉です！僕自身キュリエーション学院が好きで見ていたので自分が出演者になるという実感が正直まだ湧いていませんが、多くの方に愛されているこの作品をもっと多くの方に愛していただけるように精一杯向き合っていくので僕の輝かしい学校生活を見守り、そして応援していただけたらなと思います！

樋口こなつ

この度、2期生として出演させていただくことになりました！見ている方に楽しんでいただけるように自分らしく精一杯演じます！青春してるこなつを見守ってもらえたら嬉しいです(ハート)

撮影の様子

演出・プロデューサーコメント

QREATION取締役 伊吹（伊吹とよへ）

“若い才能が輝き、挑戦できる場所をつくりたい”そんな想いから始まったキュリエーション学院。ここでは、その人自身の魅力や感情が、無理なく自然に演技へと表れることを大切にしています。2期生では、一人ひとりが自分らしさと向き合いながら、より自然に、よりリアルに演技に落とし込める環境をつくっていきます。2期生にしかない新しい空気感を、ぜひ作品を通して感じていただけたらと思います。

プロデューサー：QREATION 塩崎 茜

さまざまな個性を持つ出演者の皆さんが集まるこの学園が、将来多様なステージで活躍する若い世代にとって、新たな挑戦の原点となる場所であり続けたいと考えています。

また、ドラマ本編だけでなく、ミーム動画といったコンテンツも含めてお楽しみいただければと思います。

1期生の皆さんが築いてくれたこの場を大切に受け継ぎながら、2期生でもさらに良い環境へと育てていきます！

企業コラボレーションパートナー募集

「キュリエーション学院」では、ブランド・企業との協業コンテンツの制作パートナーを募集しています。1期では、ブランドがストーリーの中に組み込まれ登場、スピンオフストーリー専用のアカウント立ち上げなど若年層へのブランド認知拡大に貢献しました。

こんな企業・ブランドにおすすめです- 若年層・Z世代へのリーチを強化したい- 従来の広告フォーマットではなく、コンテンツとして自然に届けたい- タレント・インフルエンサーとの長期的な関係構築を検討しているコラボレーションの形式例- スポンサードコンテンツ（作中・派生アカウントでのブランド連動）- キャスト起用によるブランドコンテンツ制作- キャンペーン・イベントとの連動企画

お問い合わせ・詳細はこちら：https://qreation.jp/contact

番組概要

タイトル： キュリエーション学院

配信開始日： 2026年4月16日（木）18:00～

配信プラットフォーム： Tiktok、Instagaram、Youtube

出演者： 今井暖大、 葛西杏也菜、田中陽莉、木村斗一、中島結音

中村圭佑、早川輝琉、樋口こなつ

企画・演出： 伊吹とよへ

プロデューサー： 塩崎茜

株式会社QREATIONについて

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。

代表作には、SNS総再生数20億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や上田晋也が企画・監督を務めるショートコント『うえだしんや界隈』、CANDY TUNE出演のYouTube番組『原宿てれび。』、『いつだって究極の選択』、『ちょこっとぱーちー』、『ときめき図鑑』など。

これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

＜QREATION関連作品＞

○本日も絶体絶命。

【TikTok】https://www.tiktok.com/@honjitsumo_zz

【Instagram】https://www.instagram.com/honjitsumo_zz

【YouTube】https://youtube.com/@honjitsumo_zz

○うえだしんや界隈

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@ueda.kaiwai

【Instagram】https://www.instagram.com/ueda.kaiwai/

【YouTube】https://www.youtube.com/@ueda.kaiwai

○原宿てれび。

【YouTube】https://www.youtube.com/@haratele

○いつだって究極の選択

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kyukyoku.sentaku

【Instagram】 https://www.instagram.com/kyukyoku.sentaku/

【YouTube】 https://www.youtube.com/@kyukyoku.sentaku

○ときめき図鑑

【TikTok】https://www.tiktok.com/@tokimeki_zukan

【Instagram】https://www.instagram.com/tokimeki_zukan/

【YouTube】https://www.youtube.com/@tokimeki_zukan

お問い合わせ先

詳しくは下記までお問い合わせください。

web : https://qreation.jp/contact

mail : info@qreation.jp

【会社概要】

会社名 ：株式会社QREATION

事業内容 ：IP・コンテンツ企画・制作事業、マーケティング支援事業 等

代表 ：米永 圭佑

設立 ：2022年11月30日

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階

URL ：https://qreation.jp