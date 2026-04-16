映画化・アニメ第4期と注目を集める「転スラ」が限定プライズに！ 『転生したらスライムだった件』造形・塗装にこだわった特別仕様のフィギュアが登場　2026年4月25日(土)より全国のナムコで展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、アニメ『転生したらスライムだった件』に登場する人気キャラクター「リムル」のフィギュアを、2026年4月25日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で展開します(※)。

※「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)では2月27日(金)より先行展開しています。

『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開や、2026年4月より放送中のTVアニメの第4期と盛り上がりを見せる『転生したらスライムだった件』。今回ナムコに登場するのは、造形や塗装にこだわった美しいビジュアルのフィギュアです。

転生したらスライムだった件

EXQ フィギュア～リムル＝テンペスト～-metallic color version-

■ラインアップ：全1種

リムル＝テンペスト

■サイズ：約21cm

主人公「リムル」がメタリックカラー仕様のEXQフィギュアで登場！躍動感のあるポーズでお部屋をぐっと華やかにしてくれます。翼や衣装の質感、迫力ある造形にメタリック塗装ならではの重厚感が加わった、特別感あふれる仕上がりです。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14917

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/tensura202604R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/tensura202604R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

■『転生したらスライムだった件』について

スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー「転生したらスライムだった件」、通称「転スラ」。

WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。

TVアニメシリーズは第４期の制作も決定し、世界中で「転スラ」旋風の勢いは止まらない。

そんな「転スラ」シリーズの劇場版第２弾が、ついに公開！

ストーリーは原作・伏瀬による原案＆完全監修!!

さらに広がりを見せる「転スラ」ワールドが完全新作で描かれる！

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会 (C)Bandai Namco Experience Inc.