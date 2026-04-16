花王「melt」が、美容インフルエンサー「丸の内OLの憂鬱さん」管理人のXコミュニティ「全肯定甘やかし百貨店」と共創「甘やかし上手たちの、自分へのご褒美展」

花王melt PR事務局

花王株式会社のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、「丸の内OLの憂鬱さん」が管理人を務めるXのコミュニティ「全肯定甘やかし百貨店」と共創し、「甘やかし上手たちの、自分へのご褒美展」を2026年4月22日（水）から4月28日（火）までの期間限定で開催します。本企画展は、@cosme TOKYO ポップアップスペース2階の会場にて、“３つの休息時間”をテーマに、とろけるような夜の過ごし方を提案します。

●「甘やかし上手たちの、自分へのご褒美展」 展示内容

■体験内容

会場のコンテンツは、「丸の内OLの憂鬱さん」が管理人を務め、9.2万人が集うXコミュニティ「全肯定甘やかし百貨店」に寄せられた、皆さまのリアルな投稿を参考にして制作しました。“満たされる”、“ほぐれる”、“深く、やわらぐ”という３つの休息時間に紐づいた、入浴後から眠るまでの「好きなものに囲まれて甘やかす夜」「誰にも邪魔されず整える夜」「心地よく自分を満たすとろける夜」におすすめの過ごし方をご提案します。一番気に入った「自分へのご褒美時間」に投票して楽しめる、参加型の企画展です。

melt公式Xと公式Instagramをフォローし、投票シールを受け取れば受付完了。

※「全肯定甘やかし百貨店」の参加メンバーには、別途特典を予定しております（会場での参加も特典の対象となります）

「甘やかし上手たちの、自分へのご褒美展」に参加し、気に入った夜の過ごし方に、シールを貼って投票すると、投票済として香り付きのしおりをお持ち帰りいただけます。

さらに、イベントの横の商品体験ブースでは、3つのテーマからそれぞれイメージしたmeltの香りもご紹介。コミュニティ内で話題の、ゆとりのある夜を過ごすために欠かせない、ドライヤー速乾の“髪の化粧水”や、蓄積汚れ*を落とす“生炭酸**パウダー<シャンプー>”の商品展示コーナーも。企画展にご参加いただき、商品体験まで完了された方に、「モイストシリーズ」「スムースシリーズ」「ディープシリーズ」の中からランダムで、「melt シャンプー＆トリートメント1回分」をプレゼントいたします。

*ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した汚れ

**パウダーを水に混ぜると発生

■購入者限定キャンペーン

イベント期間中、melt商品を税込1,500円以上お買い上げの方に、「melt」ロゴ入りのタングルティーザーや「melt URBAN YOGA」への特別ご招待など、ハズレなしのガチャ体験をご用意しています。

●開催概要

開催期間：2026年4月22日（水）～4月28日（火）

営業時間：11:00～21:00

開催場所：@cosme TOKYO ポップアップスペース 2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）

会場URL：https://www.cosme.net/store/shop/tokyo/

入場料：無料（公式X・公式Instagramのフォローが参加条件）

※混雑状況により、入場制限をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

●「melt」について

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに掲げ、2024年春に発売しました。音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案を行ってまいりました。発売以降の累計出荷本数が700万本***を突破。多くのお客さまからご好評いただいています。

今後もより多くのお客さまに、休みながら美しくなるという“休息美容”の価値をお届けする特別な機会を提案してまいります。

***2024年2月～2025年12月15日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ

「melt」ブランドサイト・公式SNS：

ブランドサイト(https://meltbeauty.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/meltbeauty_jp) X(https://x.com/meltbeauty_jp) TikTok(https://www.tiktok.com/@meltbeauty_jp)

●丸の内OLの憂鬱さん

SNS総フォロワー106万人。普段は会社員として働きながら、X・Instagramを中心に美容情報を発信。

同じように忙しい日々を送る会社員の方、メイク初心者の学生さん、ママとして頑張る方々など幅広い年代に向けて、 新作・流行のコスメやスキンケアを中心に、多くのアイテムを忖度なくレビューしています。

X：https://x.com/marunouchi__ol_

Instagram：https://www.instagram.com/marunouchi__ol_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@marunouchi__ol_

●Xのコミュニティ「全肯定甘やかし百貨店」

頑張る人も頑張れなかった人も全肯定し、「お疲れ！これいいよ！」とお節介し合える場所を目指した、丸の内OLの憂鬱さんが管理人の9.2万人が集うX内のコミュニティ。

X：https://x.com/i/communities/2000065635712213225