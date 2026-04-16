上場企業AI事業責任者が登壇！生成AIで「組織マネジメント」を変革する事例共有会を5月26日に開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年5月26日（火）に「生成AIを『組織マネジメント』に活用した事例共有会」を開催します。東証グロース市場上場の株式会社ライトアップ（証券コード：6580）で執行役員としてAI事業を統括する杉山宏樹氏をゲストに迎え、1,000社以上とのアライアンスで培った実践的なAI活用事例を共有します。

開催の背景

中小企業やスタートアップにとって、限られた人員で組織を運営し成果を上げることは常に大きな経営課題です。昨今の生成AI技術の急速な進化により、これまで「勘と経験」に頼らざるを得なかったマネジメント領域にも、科学的なアプローチが可能になりつつあります。しかし、具体的にどのようにAIを組織運営に活かせるのか、実践事例はまだ十分に共有されていません。本勉強会では、上場企業としてAI事業を広く展開するライトアップ社の最前線の取り組みを紹介し、少人数で大きな成果を得るためのヒントを提供します。

セミナーの特徴・見どころ

開催概要

- 東証グロース市場上場企業（6580）でAI事業を統括する執行役員が、1,000社以上との連携で得た実践知を直接共有- 「AI社長・AI上司」によるマネジメント代行で、日報への内省支援や会議前の壁打ちを自動化し、管理工数を削減する具体的手法を紹介- 離職予兆の検知からケアまでを自動化し、1年後の活躍予測に基づくオンボーディング改善など、科学的なコンディション管理の実例を公開- 研修動画の企画から公開までをフルオート化し、社内ノウハウを外販可能なデジタル資産に変える仕組みを解説- 営業現場でのAI活用事例も紹介し、組織全体でのAI導入イメージを具体化

日時：2026年5月26日（火）19:00～22:00

タイムスケジュール：18:00 受付開始 / 19:00～20:00 勉強会 / 20:00～22:00 懇親会

会場：参謀BAR新宿（東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F）

地図URL：https://maps.app.goo.gl/ALXVmPZzE2RW6ooTA

参加費：勉強会 無料 ／ 懇親会参加時 飲食代実費（約6,000円）

対象：経営者、少人数で大きな成果を得たい方

お申し込みはこちら：https://luma.com/pqd66fj8(https://luma.com/pqd66fj8?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

杉山 宏樹（すぎやま ひろき）

株式会社ライトアップ 執行役員

2010年に株式会社ライトアップに入社。2018年の東証マザーズ（現グロース市場）上場を経験し、現在はAI事業全般を統括。1,000社以上の企業とアライアンスを構築し、中小企業・スタートアップ向けのAI活用支援に注力している。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主宰

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」について

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

「参謀」の3つの特徴- 自然な交流名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。- 実践型セミナーに参加し放題毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。- 部活動などのコミュニティ活動ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

詳細は経営者コミュニティ「参謀」の公式サイト（https://www.ksanbou.co.jp/）をご確認ください。

※経営者コミュニティ「参謀」は、株式会社経営参謀と白潟総合研究所株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 石川哲也）が共同で運営しています

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/