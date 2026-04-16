バンダイのオリジナルキャラクター『リンクトラベラーズ』シリーズの特設コーナーが「バンダイナムコ Cross Store」4施設内に　2026年4月24日(金)から登場！！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのオリジナルキャラクター『リンクトラベラーズ』シリーズの特設コーナーを、「バンダイナムコ Cross Store」4施設で、2026年4月24日(金)より展開します。特設コーナーでは、『リンクトラベラーズ』シリーズの世界観を楽しめる展示に加え、カプセルトイと食玩を販売します。また、先行して一部新商品も販売する、ファン必見の内容です。

▲『リンクトラベラーズ』シリーズ特設コーナー(イメージ)[表: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/350_1_3c6bd68c69e607f3622b9ed6814e454e.jpg?v=202604160251 ]

※「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとして、さまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供しています。2022年7月に横浜・博多にオープンして以来、国内12店舗、海外に3店舗を展開しています。

取扱商品

【2026年4月第4週より順次販売】

リンクトラベラーズ

～武ノ国のサムライ編～SIDE:G

価格：500円/全7種

【2026年5月9日より順次先行販売】

リンクトラベラーズ

～武ノ国のサムライ編～SIDE:C

価格：715円/全10種

取扱商品の詳細はこちら:

・https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582770028003000(https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582770028003000)

・https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117925177000.html(https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117925177000.html)

(C)BANDAI

※『リンクトラベラーズ』は、株式会社バンダイが展開する、武器や装備を自由に組み換えて遊ぶ可動式フィギュアのオリジナルシリーズです。お菓子売場(SIDE:C)とガシャポン(R)売場(SIDE:G)で販売する2ラインで展開され、共通規格の素体や武装を組み合わせ、自分だけのキャラクター(レジスタンスなど)を作って遊ぶ新シリーズです。

https://www.bandai.co.jp/candy/linktravelers/

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。