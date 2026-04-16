想定を上回る反響、前年比130%※1『オルビス リンクル ブライト UV　プロテクター N』［医薬部外品］

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵、以下：オルビス）が2026年2月20日(金)に発売した『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N』［医薬部外品］は、発売初月の実績が前年比130％と伸長し、特に全国のオルビス直営店舗では前年比240%と好調に推移し、発売以来、想定を大きく上回る反響をいただいています。

『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N』［医薬部外品］

商品情報ページ：https://www.orbis.co.jp/small/1161023/(https://www.orbis.co.jp/small/1161023/)

ビューティーアドバイザーが接客をする直営店舗では、ポーラ化成工業研究所による独自の新技術「瞬間オートディフェンステクノロジー※3」を解説し、進化した上質でみずみずしいここちよいテクスチャーをお試しいただくことで、技術力と感触の両方への納得からご購入される方が多く、大変ご好評をいただいております。

直販チャネル（オルビス公式オンラインショップ、直営店舗）に加えて、総合通販サイト、一部バラエティショップ、化粧品専門店においても販売開始。2026年3月上旬からは販路を拡大し、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ、ウエルシアグループ、アインズ＆トルペ、イオン・イオンスタイル、イトーヨーカ堂、ゆめタウン・ゆめマート（すべて一部店舗を除く）などにて順次展開しています。※4 今後も販路は拡大していく予定です。

【好調の要因】

１．紫外線最強時代※5の生活者のニーズを捉えた、新技術「瞬間オートディフェンステクノロジー」の高い評価

今回、これまでのオルビスの日焼け止めでは到達できなかった、新たなアプローチに挑戦した、紫外線に反応して肌の上の膜が自動で進化し始める「瞬間オートディフェンステクノロジー」を搭載。夏の灼熱の正午の紫外線でも崩れにくい膜に進化し、膜が厚みを増すと同時に汗・水に強い新たなラッピング膜を形成することで、崩れにくくなるだけではなく、美容成分※6の浸透促進※7までを実現し、お客様から高く評価をいただいています。

２．美容メディアのベストコスメ企画にてアワードを受賞、提供価値に対する共感

2026年3月21日発売の「MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2026」にて、ベスト・オブ・UV大賞を受賞しました。この「MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2026」は、美容ジャーナリスト、メイクアップアーティスト、エディター、ライターなど「美容のプロ」が厳しい目で選出し、当該号シーズンに発売されたブライトニング・UV商品の中から、最も優秀であると認められた商品を表彰する人気の特集です。ベスト・オブ・UV大賞は全UV部門の中で、多角的な基準で総合的に評価された商品に贈られる賞であり、オルビス初の受賞という快挙になりました。その他、「美的 美容賢者が選ぶブライトニング＆UVベストコスメ2026」にてUV部門 スキンケアUV編2位を受賞しました。

紫外線最強時代※5のシワ改善・美白※8UV

紫外線に反応してプロテクト膜を強化

『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N』[医薬部外品]

2026年2月20日（金）発売

2021年『オルビス リンクルホワイト UV プロテクター』[医薬部外品]を発売。スキンケアUVとして、使いごこちのよさと高い紫外線カット効果を両立しました。その後2023年、更にパワーアップをした“進化系・攻防一体型UV”『オルビス リンクル ブライト UV プロテクター』[医薬部外品]を発売。初代を超えるヒットとなり、ベストコスメ44冠※9、累計283万個を超える販売実績※10を記録しました。そして2026年、刺すような紫外線が降り注ぐ日本の夏に、最強のUVカット※11力の実現だけでなく肌のディフェンス力※12アップにまで挑んだ『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N』が新登場。日焼け止めを塗っていても、太陽を浴びた瞬間に頭によぎる、紫外線。今回、紫外線を浴びている「その時」だからこそ叶う、これまでのオルビスの日焼け止めでは到達できなかった、新たなアプローチに挑戦しました。紫外線をスイッチに、肌の上の膜が自動で進化し始める「瞬間オートディフェンステクノロジー※3」を搭載。紫外線を活用して、膜が厚みを増すと同時に汗・水に強い新たなラッピング膜を形成することで、崩れにくくなるだけでなく、美容成分※6の浸透促進※7まで実現しました。また有効成分ナイアシンアミドに加え新たな保湿成分として厳選したエキス「D.N.A.ディフェンスエンハンサー※13」を配合。これによりスキンケア効果※14も期待でき、紫外線最強時代の肌を乾燥から守ります。

＜使用量目安＞

大きめのパール1粒程度 ※全顔に使用の場合

＜使用ステップ＞

洗顔料 ⇒ 化粧水 ⇒ 保湿液 ⇒ オルビス リンクルブライトUVプロテクター N

＜使用方法＞

毎日の朝の保湿液の後、化粧下地の前にご使用ください。

１．適量（大きめのパール1粒程度）を手に取り、顔の5点においてください。

２．手のひらで包み込むように、内側から外側に丁寧にムラなく伸ばしてください。

※きめ細やかでなめらかな肌に整え、ファンデーションのつきやのりを良くするので、化粧下地としてもご使用いただけます。ただし、より美しい仕上がりを求められる方は、化粧下地をご使用いただくことをお勧めします。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2061/table/708_1_a749a4d3c82eb9d85e390ab88c30783f.jpg?v=202604160251 ]

※1 2026年2月20日～2026年3月31日時点の全販売チャネル売上個数実績（オルビス株式会社調べ）

※2 2026年2月20日～2026年3月31日時点の全国の直営店舗売上個数実績（オルビス株式会社調べ）

※3 紫外線に瞬時に反応して、膜が厚くなり始めることおよび表面に新たな膜ができ始めることで、膜が強く崩れにくくなり、密閉することで保湿成分を浸透促進すること（角層まで）

※4 取り扱い店舗は、状況により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※5 気象庁における日本国内の1997年（計測開始時点）～2025年の紫外線量計測値から

※6 保湿成分

※7 角層まで

※8 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※９ 2025年11月19日時点（オルビス株式会社調べ）

※10 リンクルホワイトUVプロテクターを含むオルビス総売上個数（2021年4月23日～2025年12月31日の販売実績）

※11 オルビス内最高の紫外線カットレベル

※12 化粧膜の崩れにくさ、肌をうるおして保護すること

※13 アルニカエキス（保湿成分）D.N.A.＝Daily Necessary Aqua

※14 保湿効果

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-708-c8058c5f739109f1f7b8c5274b110ee7.pdf