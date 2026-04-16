母の日に、感謝を託す一品。セルリアンタワー東急ホテルが贈る、チョコレートカーネーションをあしらったケーキ「ガトーママン」を2026年5月9日(土) ・ 5月10日(日)の2日間限定販売

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/140942/index.html

セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、総支配人 吉岡 慎一）では、2026年5月9日（土）・5月10日（日）の2日間、数量限定で、母の日ケーキ「ガトーママン」をペストリーショップ（LBF）にて販売いたします。

本商品は、日頃の感謝の気持ちを美しく伝えることをテーマに仕立てた、母の日限定のホールケーキです。

ケーキの上には、チョコレートでできた母の日を象徴するカーネーションの飾りを添え、上品で落ち着きのある佇まいに仕上げました。しっとりと焼き上げたスポンジに、選び抜いた国産いちごと、なめらかな口どけの北海道産生クリームを重ね、素材本来の味わいを大切に、程よい甘さで世代を問わずお楽しみいただける、ホテルならではのバランスを追求しました。

「感謝の気持ちをきちんと伝えたい」そんな想いに寄り添う一品として、ご家族で囲む母の日の団らんはもちろん、プレゼントとしてもおすすめです。

この他、各レストランでは、母の日のご予約特典としてカーネーションなどのプレゼントをご用意しております。

今年は、美味しいひとときに想いを込めて、大切なお母さまへ特別な贈り物をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

「ガトーママン」概要

ご予約期間：お渡し日３日前16：00までのご予約制

お渡し期間：2026年5月9日（土）・ 5月10日（日）

お渡し時間：11:00～20:00

お渡し店舗：ペストリーショップ（LBF）

価 格：4号(12cm) 2～3名さま向け 2,800円

５号(15cm) 4～6名さま向け 3,500円

ご予約・お問い合わせ：

Tel. 03-3476-3000（代表 / 11:00～20:00）

ウエブ予約 https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/140942/index.html

※数量限定販売となります。完売の際はご了承ください。

※表示の料金はテイクアウト商品につき、消費税8％を含んだ総額表示となります。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予めホテルスタッフにお申し付けください。個別にご案内いたします。

※写真はイメージです。仕入れの状況により商品内容の一部が変更となる可能性がございます。

以下レストランでは、5月9日（土）・10日（日）の2日間で、母の日ご予約特典をご用意しております。

メッセージプレートとカーネーション1輪

●タワーズレストラン「クーカーニョ」 TEL: 03-3476-3404

●日本料理「Japanese Cuisine 桜丘」 TEL: 03-3476-3420

●鉄板焼 桜-SAKURA- TEL: 03-3476-3521

●タワーズバー「ベロビスト」 TEL: 03-3476-3398

※アフタヌーンティーをご予約の方のみ対象

メッセージプレートとスパークリングワインまたはソフトドリンク1杯

●ガーデンキッチン「かるめら」 TEL: 03-3476-3431

メッセージプレート

●ガーデンラウンジ「坐忘」 TEL: 03-3476-3439

※アフタヌーンティー(トゥール ド アンサンブル/ソワレ)をご予約の方のみ対象

【ペストリーショップ】

ガーデンキッチン「かるめら」とガーデンラウンジ「坐忘」に隣接し、スイーツやパン、ギフト、名誉総料理長福田順彦プロデュースの調味料等を販売しております。四季折々の彩りと本物の美味しさをお届けできるよう、旬の素材を用いた商品をラインアップしています。記念日や手土産など、様々なシチュエーションにご利用ください。

営業時間：10:00～21:00 無休

お問い合わせ：03-3476-3000（代表 11:00～20:00）

公式ウエブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/pastry-shop/index.html

【セルリアンタワー東急ホテル 概要】

2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできる渋谷で数少ないラグジュアリーホテルです。モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆さまをお迎えいたします。日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差するSHIBUYAで、季節の移ろい、四季折々の文化に触れることで感じる心の豊かさを「SHIBUYA LUXURY」として表現するプロジェクトを2024年より始動しています。

所在地：東京都渋谷区桜丘町26-1

アクセス：渋谷駅より徒歩5分

開業日：2001年5月24日

建物概要：地上40階 地下4階

営業施設：客室403室（収容人数806名）宴会場11 レストラン＆バー11

公式ウエブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html(https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html)