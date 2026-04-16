無人レンタカー貸出・返却サービス「アクスポ」全国30拠点を突破！

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ) は、建設車両の無人レンタルサービス「アクスポ」の導入拠点が、全国で30箇所を突破いたしました。

「アクスポ」は、専用の鍵管理機とシステムを連携させ、非対面での車両貸出・返却を可能にするサービスです。建設車両のレンタルを無人化することで、お客様の利便性向上と、当社従業員の労働環境改善（働き方改革）を同時に実現します。2025年からの本格展開以降、地場の専門業者や夜間工事を行うインフラ工事関係者を中心に利用が広がっています。また、一度ご利用いただくと次回以降の手間が大幅に省けるため、多くのお客様に継続してご活用いただいております。

本サービスは、事前に会員登録を済ませたお客様が、発行された会員カードやQRコード、および運転免許証をアクスポ内に設置された鍵管理機にかざすだけで、24時間365日いつでも自由に車両の鍵の取り出しと返却ができる仕組みを構築しています。この「非対面」かつ「セルフ形式」の手続きにより、窓口での書類作成や免許証確認に伴う待ち時間を解消し、お客様のスケジュールに合わせて、いつでも滞りなく車両の利用と返却が可能となりました。

アクスポは、単なる拠点数の拡大を目指すのではなく、お客様と現場の双方が最大のメリットを享受できる場所を一つひとつ丁寧に見極めながら展開しています。今後もアクティオは、お客様に寄り添う「レンサルティング」のノウハウを活かし、建設業界全体の生産性向上と、持続可能な労働環境の構築に貢献してまいります。

■アクスポ導入による現場の声

〈お客様の声〉

・深夜でも借りられるので、夜間メインの鉄道・インフラ工事にはなくてはならない存在です。

・有人対応が不要なだけでなく、24時間いつでも引き取りに行けるため、スケジュール調整がしやすく、非常に便利です。

・営業開始を待つためだけに翌朝まで車両を保持する必要がなくなり、コスト面でもメリットがあるのが嬉しいです。

〈アクティオ社員の声〉

・鍵の受け渡しに伴う休日対応が解消されたことで、業務の効率化に繋がりました。

・朝の営業所が混み合う時間帯に、利用者がアクスポへ分散されるため、カウンター業務が非常にスムーズになりました。

・鍵の管理がシステム化されたことで、紛失リスクが排除され、より安全な管理が可能になりました。

■アクスポ概要

〈ご利用方法〉

１.「アクスポ」を展開している営業所へ問合せ

２.専用の申込用紙に記入。数日後、会員カード、QRコードを発行。事前登録完了

３.電話で車両を予約し利用可能に。貸出日、返却日は24時間365日、自由な日程を選択可能

４.予約後に鍵の受け取り権限が付与される

５.予約指定日時にアクスポへ来店

６.会員カードまたはQRコードを持参

７.鍵管理機に会員カードまたはQRコードおよび免許証をタッチ、指定キーを取り出し、車両をレンタル

８.業務終了後レンタカーをアクスポの空いているスペースに返却

９.鍵管理機に会員カードまたはQRコードおよび免許証をタッチしキーを返却

〈3つのメリット〉

【24時間365日の自由な利用】

深夜・早朝や、営業所が閉まっている土日・祝日でも、お客様のスケジュールに合わせて自由に車両を出し入れできます。

【コストの最適化】

従来、早朝作業のために前日から車両を借りる必要があったケースでも、当日の早朝に無人で引き出すことで、レンタルコストの削減が可能です。

【スムーズな手続き】

事前に会員登録を済ませれば、当日は免許証とICカード（またはQRコード）を鍵管理機にかざすだけで、わずか数分で出発できます。

■無人レンタカー貸出・返却サービス「アクスポ」サービス紹介ページ

https://www.aktio.co.jp/products/aktio_car_share_spot/

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ レンタルDX営業部

TEL: 03-6262-7497