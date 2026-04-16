就労継続支援B型 Study Hub、セルフケアツール「キモチプラス」を3拠点に導入決定

■ 概要

日本介護事業株式会社

日本介護事業株式会社（本社：東京都／代表取締役社長 西村 茂、事業統括部長：前田 崇宏）が運営する就労継続支援B型「Study Hub」（以下、当事業所）は、障害者雇用・福祉領域における定着支援セルフケアツール「キモチプラス」（提供：キモチプラス株式会社）を導入したことをお知らせいたします。

セルフケアツール「キモチプラス」を導入

■ 導入背景

Study Hubではこれまで、パートナー（利用者）一人ひとりの状態に合わせた支援を行ってまいりました。しかし、パートナー（利用者）数の増加や支援ニーズの多様化に伴い、以下の課題が顕在化してきました。

- 体調やメンタルの変化の把握が属人的になりやすい- 支援員間での情報共有にばらつきが生じている- パートナー（利用者）自身の自己理解を深める仕組みが不足している

また昨今、就労支援現場・障害者雇用において、支援中・就労後の定着やメンタル不調による退所・離職が課題とされており、日々の状態把握と早期対応の重要性が高まっています。

これらの課題を解決し、より再現性の高い支援体制を構築するため、「キモチプラス」の導入を決定いたしました。

■ キモチプラス導入による取り組み

「キモチプラス」は、パートナー（利用者）が日々の体調・気分をスマートフォンやPCから記録・確認できるWebアプリケーションです。本取り組みによって障害者就労支援における「感覚的な支援」から「データに基づく支援」への転換を図ることが可能です。

本導入により、以下の取り組みを強化してまいります。

1. 体調・メンタルの見える化

パートナー（利用者）が日々の体調や気分を記録し、変化をデータとして可視化することで早期対応を可能にします。

2. 支援の標準化・高度化

蓄積されたデータをもとに、個々の特性に応じた支援方針を設計し、支援の質を向上させます。

3. 情報共有の効率化

支援員間でリアルタイムに情報を共有することで、一貫性のある支援を実現します。

4. パートナー（利用者）の自己理解促進

パートナー（利用者）自身の状態を振り返ることで、セルフマネジメント力の向上を支援します。

本ツールを導入することにより、支援員はリアルタイムで利用者の状態を把握でき、個別支援の最適化に活用できます。当事業所は、パートナー（利用者）の体調・メンタルの可視化と支援の標準化を推進するとともに、より安定した就労支援の実現を目指します。

※Study Hub 浅草橋、Study Hub 浅草橋駅前、Study Hub 田町三田の計3拠点にて順次導入を進めてまいります。

本取り組みは、支援員にとってより精度の高い個別支援の実現を可能にするものです。また、支援の属人化を防ぎ、拠点間での支援品質の均一化を図ることで、事業全体の支援力向上にも寄与する取り組みとなります。

■ 今後の展望

Study Hubでは、キモチプラスの活用を通じて、導入後以下の目標達成を目指します。

- 通所安定率の向上- 中途退所・ドロップアウトの防止- 就労定着率の向上

Study Hubは、「学びたい」「働きたい」「就職したい」という意欲あるすべての方へ、「夢ある人へ“きっかけ”を」という理念のもと、IT・PC業務に特化した支援を通じて、障害のある方々のキャリア形成を支援してまいります。

【浅草橋オフィス】

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-9-12 VORT浅草橋駅前II 5階

TEL：03-5823-4681 FAX：03-5823-4744

アクセス：都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分、JR総武線「浅草橋駅」徒歩1分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/28951

【浅草橋駅前オフィス】

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-29-2 リードシー浅草橋ビル 7階

TEL：03-5823-4014 FAX：03-5823-4016

アクセス：都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分、JR総武線「浅草橋駅」徒歩2分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/29443

【田町三田オフィス】

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 KTビル 9階

TEL：03-6435-0485 FAX：03-6435-0486

アクセス：都営浅草線・三田線「三田駅」徒歩3分、JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩5分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/33421

【川崎オフィス】

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア 西館 3階

TEL：044-201-4949 FAX：044-201-4948

アクセス：JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎駅」、京浜急行電鉄「京急川崎駅」徒歩3分

▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/33845

サービスの詳細やご利用のご相談は、以下よりご確認ください。

▶ 公式サイト： https://studyhub.co.jp/

▶︎ 公式X：https://x.com/StudyHub_0501

▶︎ 公式Instagram：https://www.instagram.com/studyhub_0501/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

日本介護事業株式会社 就労支援事業部

事業部長：前田 崇宏

電話：03-5608-3636 メールアドレス：t.maeda@nihonkaigo.co.jp