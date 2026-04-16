【自動車教習所業界初】ゴールデンウィークに11連休を試験導入。地方サービス業の新たな働き方改革へ

株式会社鶴岡自動車学園

山形県庄内地域で自動車教習所を運営する鶴岡自動車学園グループ（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：齋藤俊介）は、株式会社鶴岡自動車学園および株式会社鳥海学園の社員を対象とした「11日間の連続休暇」を試験的に実施します。

※自動車教習所業界における11連休を導入する事例は当社調べでは初（2026年4月現在）

■導入の背景

─自動車教習所は、技能教習や学科教習のスケジュールが日々密接に組まれており、特にメイン顧客である学生の春休みや夏休みなどの期間は繁忙期となるため、長期休暇の取得が難しい業界とされています。また指導員は国家資格を有する専門職であることから、代替が難しく、個々の稼働に依存する側面も強いことが特徴です。

また、山形県庄内地域においては、少子高齢化による労働人口の減少が都市部より深刻であり、国家資格を要する専門職の採用競争は年々激しさを増しています。

当グループでは、社員が長く働き続けられる環境づくりを重要な経営課題と捉え、休暇の在り方について検討を重ねてきました。今回の試験導入を通じて、まとまった長期休暇による働き方やモチベーションへの変化を検証し、恒久的な制度設計につなげることを目指します。

■概要

休暇期間：

2026年4月26日(日)～2026年5月6日(水)

2026年5月3日(日)～2026年5月13日(水)

対象者：

株式会社鶴岡自動車学園および株式会社鳥海学園

※関東自動車学校は実施結果を踏まえ、順次導入検討予定

■代表コメント

「休みの価値を高めたい」──それが今回のゴールデンウィーク11連休への思いです。

休みの過ごし方は社員一人ひとり異なりますが、個別に最適化することには限界があります。

教習所という繁閑差のある業態を踏まえ、あえて大型連休を設けることで、過ごし方の選択肢を広げ、休暇の価値向上につなげたいと考えました。

社員全員がしっかりとリフレッシュし、より良い仕事とお客様へのサービス向上につながることを期待しています。

（代表取締役 齋藤俊介）

■今後の展望

当グループでは、本取り組みを通じて得られた結果をもとに、より働きやすい環境づくりに向けた検討を進めていく予定です。

地方における人材確保が課題となる中、休暇制度の充実を採用競争力の強化につなげるとともに、地方サービス業における働き方改革の一つのモデルとして発信していきます。

■鶴岡自動車学園グループについて

社名：株式会社 鶴岡自動車学園

所在地：〒997-0045 山形県鶴岡市西新斎町6-34

TEL：0235-22-6200

FAX：0235-22-6243

ホームページURL：

鶴岡自動車学園 https://tsurugaku.com/company/

鳥海自動車学園 https://www.chokai-ds.jp/

関東自動車学校 https://www.kanto-ama.jp/

公式note https://tsurugakugroup-recruit.com/

代表者：齋藤俊介

創立：昭和38年10月18日





【お問い合わせ先】

株式会社鶴岡自動車学園 広報担当

梶原・金子

電話：0235-22-6200

メールアドレス：recruit@tsurugaku.com