Exotec、マクロン仏大統領のアジア歴訪に随行

Exotec Nihon株式会社

Exotec SAS（本社：フランス・クロワ市、CEO：ロマン・ムーラン）の100%子会社であるExotec Nihon株式会社（東京都港区、代表取締役 アジアパシフィック地域社長：立脇 竜、以下Exotec）は、2026年3月31日（火）から4月3日（金）にかけて行われたエマニュエル・マクロン フランス共和国大統領の日本・韓国公式訪問に際し、フランス政府の正式な招待を受け、企業代表団の一員として両国での経済フォーラムに参加いたしましたのでお知らせいたします。

Exotecは近年、ロボット単体の提供にとどまらず、倉庫の構想段階からの全体設計や運用最適化までを手がける領域を広げています。今回の代表団選出は、自動化物流分野におけるフランス発テクノロジー企業としての存在感を示すものです。

マクロン大統領は2026年3月31日（火）から4月2日（木）に日本を、4月2日（木）から3日（金）に韓国をそれぞれ公式訪問しました。今回の歴訪に合わせ、Business France（ビジネスフランス）の主導のもと、エネルギー、ヘルスケア、ディープテック、自動化物流など多分野にわたるフランス企業40社で構成される代表団が組成され、Exotecは自動化物流・サプライチェーン領域を代表する企業として選出されました。

4月1日（水）には東京・丸の内の東京イノベーションベース（TIB）において、「日仏パートナーシップ：主権性、持続可能性、共創を兼ね備えたイノベーションを目指して」をテーマとする日仏経済セミナーが開催されました。同セミナーはフランス大統領随行代表団の閣僚および日本側カウンターパートによる開会挨拶で始まり、サプライチェーンの強靭化、脱炭素化の加速、Techエコシステムの構築に関する3つのパネルディスカッションが行われたのち、マクロン大統領自身によるクロージングスピーチで締めくくられました。

Exotecが手がける物流自動化の領域は、セミナーの主要議題であるサプライチェーン強靭化とも密接に関わるものです。

韓国・ソウルで4月3日（金）に開催された仏韓経済フォーラムにおいても、Exotecは代表団として参加いたしました。

Exotecは、ロボット単体の提供にとどまらず、倉庫の構想段階からの全体設計、ソフトウェアによる運用最適化、そして需要変動に応じた柔軟な拡張までを一貫して提供するインテグレーターへと進化しています。最小限のコーディングでシンプルに導入でき、変化に強く拡張性の高い設計思想――Exotecが「エレガント」と呼ぶこのアプローチにより、企業の経営課題であるサプライチェーンの最適化を、部分改善ではなく全体最適として実現します。

日本では2020年の法人設立以降、ファッション、リテール、Eコマース、食品など多様な業界で導入が進み、構想段階からの全体設計パートナーとして顧客の経営課題解決に携わるケースが増えています。韓国では2025年12月に韓国を代表するファッションプラットフォームであるMUSINSA（ムシンサ）の京畿道驪州（ヨジュ）市の新物流センターに、韓国初となるSkypod(R)システムの大規模導入を発表しており、ファッション・Eコマース分野を中心に事業を展開しています。グローバルでは2024年に累計売上10億ドル（約1,500億円）を突破し、世界200以上の顧客拠点で、Gap Inc.、Carrefour、Decathlon、UNIQLOをはじめとするリーディングブランドのサプライチェーンを支えています。

今回のマクロン大統領歴訪への随行は、Exotecがフランス発のサプライチェーン・インテグレーターとしてアジア市場での存在感を高めていることを示すとともに、日本・韓国両市場における事業拡大への強いコミットメントを示すものです。

Exotec Nihon 代表取締役 アジアパシフィック地域社長 立脇 竜 コメント

「このたびマクロン大統領のアジア歴訪に際し、フランス政府よりご招待をいただき、企業代表団の一員として日本・韓国両国の経済フォーラムに参加できたことを大変光栄に思います。日本・韓国ともに物流の高度化と効率化が急務となる中、求められているのは個別機器の導入ではなく、倉庫全体を最適化する設計パートナーです。当社は構想段階からお客様と共に倉庫のあるべき姿を描き、シンプルかつ拡張性の高い――私たちが"エレガント"と呼ぶ――ソリューションで、アジアのサプライチェーン変革に貢献してまいります。」

Exotec SAS CEO ロマン・ムーラン コメント

「Exotecがフランス大統領の公式歴訪に随行する企業として選出されたことは、当社がロボットメーカーの枠を超え、サプライチェーン全体を設計するインテグレーターとして評価されている証です。日本と韓国はともに世界で最も洗練された物流市場であり、"エレガント"なソリューションが真に求められる市場です。今回の日本・韓国両国でのフォーラムを通じて得たパートナーシップの可能性を、具体的な成果につなげてまいります。」

Exotecについて

Exotec は、世界最大手のブランド向けに、洗練されたGoods-to-personの倉庫ロボティクスソリューションを提供しています。当社では、業務効率化、耐障害性と回復力を高め、倉庫作業者の負荷を軽減し、労働条件を向上させるフレキシブルな倉庫システムを構築するため、最高性能のハードウェアとソフトウェアを組み合わせています。Carrefour、Decathlon、GAP、UNIQLOといった業界をリードする50以上のブランドがExotecを利用してオペレーションを改善し、ビジネスモデルや顧客の期待の急速な変化に対応し、利益を上げています。

詳しくは Exotec.com（https://www.exotec.com/ja/） をご参照ください。